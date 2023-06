La plateforme de cryptomonnaies nÃ©erlandaise Finst dÃ©marre en Belgique avec les tarifs les plus bas et une sÃ©curitÃ© maximale

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Finst, la plateforme de cryptomonnaies à la croissance la plus rapide aux Pays-Bas, débute aujourd'hui son expansion internationale en ouvrant sa plateforme à tous les investisseurs particuliers belges

Créée par l'ancienne équipe centrale du courtier en ligne DEGIRO, Finst offre aux investisseurs une combinaison unique de transparence et de sécurité avec les meilleurs frais du marché

Les particuliers peuvent ouvrir leur compte en moins de 5 minutes via Bancontact et investir dans une large gamme de cryptomonnaies avec des tarifs jamais vus auparavant de 0,15 % par transaction.

Après son lancement réussi aux Pays-Bas en début d'année, la bourse d’échange de cryptomonnaies Finst, basée à Amsterdam, étend ses services à la Belgique avec la même mission : aider les investisseurs à économiser sur leurs frais grâce à une plateforme hautement sécurisée, fiable et transparente.Enregistrée en tant que Prestataire de Services sur Actifs Numériques auprès de la Banque Centrale des Pays-Bas (DNB), et grâce à son équipe dirigeante expérimentée, Finst associe les normes de sécurité et de conformité les plus élevées dans l’industrie à des services de qualité.Via sa plateforme innovante disponible sur ordinateur et mobile, Finst est la seule bourse de cryptomonnaies qui répond aux besoins des traders actifs et des investisseurs à long terme. La plateforme permet d’acheter et vendre plus de 40 cryptomonnaies populaires en EUR avec Bancontact, et d’investir via une solution passive unique : les Bundles de cryptomonnaies.Les crypto Bundles permettent aux investisseurs d'acheter et de vendre une combinaison des principales cryptomonnaies en un seul clic, avec un rééquilibrage automatique mensuel. Plusieurs Bundles sont disponibles sur l’interface, tels que le top 10 ou top 25 par capitalisation boursière, ou encore des Bundles sectoriels comme le Bundle “Green , composé des jetons les plus respectueux de l'environnement.En plus d'aider les traders de crypto à économiser des montants conséquents sur chaque transaction, Finst fournit la ressource la plus importante pour tous les investisseurs : la tranquillité d'esprit. Suite aux récentes turbulences sur le marché des cryptomonnaies, Finst a investi de manière significative dans la sécurité et la transparence de sa plateforme afin de définir les standards les plus élevés dans l’industrie. L'échange offre également un support client haut de gamme par chat, email et téléphone, en français, néerlandais et anglais.Afin d'assurer une sécurité maximale à ses utilisateurs, Finst s'est associée au premier fournisseur mondial de gestion de wallet, Fireblocks, où la bourse conserve les cryptomonnaies de ses clients grâce à une technologie de pointe. Les liquidités, elles, sont conservées directement auprès de la banque néerlandaise Bunq.Utilisée par des milliers d'investisseurs aux Pays-Bas, Finst est rapidement devenue la plateforme de cryptomonnaies à la croissance la plus rapide sur son marché domestique. Après avoir réalisé un tour de table de 4 millions d'euros, mené par la société mère de Deribit, l'une des plus importantes plateformes de dérivés en cryptomonnaies au monde, Finst accélère désormais sa croissance en s'étendant à de nouveaux marchés et en lançant de nouveaux services. Dès cet été, les investisseurs pourront déposer et retirer leurs cryptomonnaies et la gamme d’actifs disponibles sera élargie. D’ici quelques mois, la société lancera son service de staking, tout en continuant à préparer sa demande de licence MiCA, qui lui permettra d'offrir ses services partout en Europe.***Finst est la bourse de cryptomonnaies à la croissance la plus rapide aux Pays-Bas et offre une plateforme d'investissement de premier rang combinée à des normes de sécurité institutionnelles et à des tarifs en moyenne 82% moins chers. Finst est dirigée par l'ancienne équipe centrale de DEGIRO et est enregistrée en tant que Prestataire de Services sur Actifs Numériques auprès de la Banque Centrale des Pays-Bas (DNB). Finst ambitionne de devenir la plateforme de cryptomonnaies la plus importante et la plus fiable d'Europe en permettant aux investisseurs particuliers de bénéficier des mêmes tarifs et fonctionnalités que les traders professionnels. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.finst.com