Story of Seasons : A Wonderful Life, est un remake du titre sorti il y a 20 ans sur GameCube, et qui s'intitulait à l'époque Harvest Moon : A Wonderful Life. Depuis le jeu était ressorti sur PS2 en 2005 (avec des bonus mais une réalisation dégradée) sur PS3 en 2012 et sur PS4 en 2017 en version HD. S'inspirant fortement du titre original, ce remake apporte non seulement un excellent nouveau look, mais ajoute également diverses activités, événements, animaux, candidats à la romance et améliorations de base. Cependant, ce remake ne cherche pas à se différencier de la masse, mais repropose, dans une tonalité améliorée, tout ce que cette série avait montré de bon. L'incipit narratif est l'un des plus utilisés dans le genre, et en effet, dans Story of Seasons : A Wonderful Life, nous serons un enfant de la ville, qui décide de quitter la vie chaotique de la métropole, pour en commencer une nouvelle, entourée de verdure et de travail à la ferme. Nous serons attendus par un ami de longue date de notre père, avec qui il partageait le rêve de créer et d'exploiter sa propre ferme. Serons-nous ceux qui réaliseront ce rêve ? Après la présentation rituelle, qui comprend une explication de la gestion du matériel, des commandes d'animaux et de marchandises, et un rapide tour de la ville pour faire connaissance avec les autres habitants, nous serons livrés à nous-mêmes et ferons nos premiers pas dans ce qui sera notre vie d'agriculteur.Le gameplay de la ferme comprendra les mécanismes classiques d'entretien de la terre, de plantation, d'arrosage, de récolte, de gestion des animaux et de collecte des produits. Au départ, nous n'aurons que quelques graines et une vache, et même les fonds disponibles pour acheter de nouveaux produits seront faibles, mais suffisants pour démarrer notre propre entreprise. Avec les fruits de notre récolte, plusieurs options s'offrent à nous : nous pouvons les utiliser dans des recettes culinaires, décider de les vendre ou de les donner aux habitants de la ville, peut-être pour répondre à une demande que nous trouverons affichée sur le tableau d'affichage. Les animaux, quant à eux, peuvent être utilisés pour les élever et accueillir un nouvel animal à la ferme, ou pour vendre leurs produits.Disons que la partie agricole, bien qu'elle n'innove en rien, réussit à être vraiment agréable et engageante, mais encore une fois nous parlons d'une série historique du genre. Ce remake porte l'atmosphère de Story of Seasons : A Wonderful Life à un niveau supérieur, grâce aussi à l'excellent travail réalisé du point de vue graphique, aussi bien dans les modèles des protagonistes et des animaux, que dans les couleurs et le regard qu'il parvient à offrir, bien qu'il s'agisse toujours de graphismes cartoony. Le fait de voir sa ferme évoluer est source de satisfaction et surtout d'enracinement, non seulement parce que l'on s'habituera à sa nouvelle vie, aux routines de la ferme et aux nouveautés de la ville, mais aussi parce qu'à un moment donné, il sera possible de se mettre en couple et de fonder une famille, voire d'avoir des enfants. Ces derniers, une fois adultes, décideront eux-mêmes de nous quitter pour vivre en ville ou de rester avec nous à la ferme. De ce point de vue, il convient de mentionner les mécanismes de création de personnages, qui incluront le genre masculin, féminin et non-binaire, ainsi que la possibilité d'entrer en relation avec d'autres personnages indépendamment de leur genre.Le calendrier des jours s'écoulera, nous permettant de vivre les différentes saisons et tous les événements périodiques que nous trouverons dans la ville. En ce qui concerne la ville, il faut dire qu'en comparaison avec le reste du jeu, elle semble peu animée, bien qu'elle soit riche en expériences à vivre. L'exploration du site d'excavation est également un bon ajout, qui nous permet non seulement de trouver des objets rares ou des trésors, peut-être pour les offrir à un habitant particulier, mais aussi d'accélérer le rythme du jeu et de le rendre plus varié. Techniquement, ce remake de Story of Seasons : A Wonderful Life est bien réalisé, tant sur le plan graphique que sonore, tout comme le gameplay, solide et précis, avec lequel, une fois pris en main, on se sent vraiment à l'aise. De nombreux ajouts viennent combler les lacunes de l'original et redonner vie à l'un des chapitres les plus populaires de la série. Un très bon titre à posséder, surtout si vous aimez le genre, mais pas si vous cherchez quelque chose d'innovant.Story of Seasons : A Wonderful Life est un remake bien exécuté du titre original sorti en 2003, reproposé avec des graphismes attrayants et plus d'événements dans le jeu. La vie à la ferme et les différents événements sont bien rythmés dans le temps de jeu, le gameplay est solide, amusant et toutes les mécaniques déjà vues dans des titres similaires, même dans la même série, sont présentes. Le seul problème est que le parc de titres de ce genre est pléthorique, et ce remake ne fait rien pour se démarquer, mais il ravira certainement ceux qui aiment ce type de jeu