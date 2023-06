À l’occasion du jour le plus heureux de l’année, June20 lance The Happiest Cookie

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Un nom parfait pour nous, car il reflète la positivité que nous voulons représenter. Engineering Emotions, c’est tout naturellement devenu notre spécialité chez June20. Notre devise : ‘We move brands forward by moving people.’Afin de célébrer le 20 juin comme il se doit, nous avons choisi de lancer The Happiest Cookie. Il s’agit d'une action ludique pour montrer que remarketing ne rime pas toujours avec ennui. »Beaucoup de publicités de remarketing sont franchement ennuyeusesTout le monde connaît les publicités de remarketing : vous cherchez un climatiseur en ligne, vous acceptez les cookies du site web... Et boum ! Toute la journée, vous recevez des publicités pour des climatiseurs. Ces publicités en ligne sont générées par des cookies tiers qui collectent vos données de navigation. Ces publicités ont souvent tendance à agacer, car la plupart des marques n’appréhendent pas le remarketing de façon créative. Il s’agit pourtant d'un outil prometteur pour les marques, à condition qu’elles l’utilisent correctement.The Happiest Cookie de June20 change la donneAvec The Happiest Cookie, June20 entend démontrer qu’avec un peu de créativité et de bonne volonté, le remarketing numérique peut être bien plus divertissant et agréable. Grâce à The Happiest Cookie, pendant 20 jours, les internautes ne seront plus exposés à d’ennuyeuses publicités de remarketing. En effet, en acceptant The Happiest Cookie de June20, ils recevront plutôt de chouettes animations, avec The Happiest Cookie en tête d’affiche. L’objectif de ces animations n’est pas de vous vendre un produit, mais simplement de vous donner le sourire.Un grand changement se prépare pour l’univers numériqueLe paysage des publicités numériques va radicalement changer au cours des prochaines années. Les grandes plateformes numériques telles que Google, Facebook et Amazon se préparent pour une nouvelle réalité, sans cookies tiers. Un changement qui aura un impact considérable sur le fonctionnement des publicités de remarketing et sur la façon dans les annonceurs collectent les données et définissent leurs groupes cibles. Chez June20, nos experts en numérique redoublent d’efforts pour s'y préparer.En attendant que les publicités en ligne soient plus ludiques, nous vous offrons 20 jours de bonheur, de fun et de positivité sur le web avec The Happiest Cookie. Il vous suffit d’accepter The Happiest Cookie.The Happiest Cookie: https://june20.be/the-happiest-cookie/