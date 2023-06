Jenny Ring nouvelle EVP People, Culture & Sustainability chez Dustin

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

a été nommée nouvelle EVP People, Culture & Sustainability chez Dustin. Elle a débuté dans ce nouveau rôle le 1er juin 2023 et est depuis lors membre de l’équipe de management du groupe.Auparavant, Jenny était responsable du Customer Fulfilment chez Dustin et a occupé plusieurs fonctions dirigeantes au sein de l’entreprise depuis 2015. Avant de rejoindre Dustin, elle était directrice des ventes chez GE Money Bank., déclare, déclareJenny Ring succède à Martin Lindecrantz, qui avait précédemment annoncé quitter l’entreprise.------À propos de DustinDustin est un partenaire informatique en ligne de premier plan en Scandinavie et au Benelux. Nous aidons nos clients à rester à l’avant-garde en leur proposant la solution IT adaptée à leurs besoins.Nous proposons environ 280 000 produits et services associés aux entreprises, au secteur public et aux particuliers. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2021/22 s’est élevé à environ 23,6 milliards de SEK et plus de 90 % du chiffre d’affaires provenait du marché des entreprises.Dustin emploie environ 2500 personnes et est cotée depuis 2015 sur le Nasdaq de Stockholm, dont le siège est situé à Nacka Strand, juste en dehors du centre de Stockholm.