Depuis l'apogée de ses 37 années d'existence en 2023, The Legend of Zelda est une saga qui a su conquérir tous les publics et qui a été bien accueillie par la critique, en plus d'avoir créé sans doute l'un des lores les plus fascinants et les plus complexes du paysage des jeux vidéo. La série est constamment régie par le lien du trio de protagonistes - Zelda, Link et Ganondorf - qui voyagent parallèlement à la légendaire Triforce en tant qu'élus des trois déesses du panthéon hyrulien. Quatre ans après sa première annonce officielle à l'E3 2019, alimentée par une communication si hermétique qu'elle a déclenché des suppositions et des théories à toutes les sauces, le très attendu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est enfin arrivé parmi nous. La suite directe de The Legend of Zelda : Breath of the Wild - ainsi que le dix-neuvième volet de la saga principale - se veut un titre très ambitieux, s'attelant à la difficile tâche d'égaler l'excellente qualité offerte par son prédécesseur. La mission est peut-être même de le surpasser, un peu comme s'il voulait atteindre le sommet de l'Everest sans bouteilles d'oxygène et crier au monde entier l'exploit accompli. Compte tenu de la prémisse servie sur le plateau par Nintendo et le producteur de longue date Eiji Aonuma, les craintes que le jeu ne soit qu'un "plus de la même chose" sont légitimes et sacro-saintes, surtout lorsque vous avez eu une communauté de joueurs au cours des derniers mois qui se sont fixés ce genre d'attentes après les images diffusées par la société basée à Kyoto. Si l'on met de côté toute inquiétude, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom aura-t-il réussi à dissiper ces craintes en s'affirmant comme un chef-d'œuvre longtemps prédit ? Ou bien aura-t-il fait plus que ce qu'il ne pouvait espérer ?The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom reprend après les derniers événements de Breath of the Wild, dans lesquels la calamité Ganon a été vaincue par la princesse Zelda et le héros Link. Alors que le processus de reconstruction d'Hyrule se poursuit sans relâche, notre duo de protagonistes part dans les donjons du château à la recherche de la cause du miasme qui ronge le royaume. Au cours de l'enquête, Zelda s'émerveille devant une grande fresque murale représentant une prophétie liée aux Soneau, un ancien peuple de barbares et de guerriers disparu il y a des milliers d'années, vaguement évoqué dans Breath of the Wild grâce aux constructions mégalithiques que l'on pouvait admirer dans leur majesté. Après avoir pris quelques photos de la fresque à l'aide de la tablette Prune, Zelda invite Link à la suivre dans sa quête. Mais arrivés dans une grande salle, ce qu'ils y trouvent n'est que le prélude d'une longue série d'événements inquiétants. Un être momifié se réveille soudainement en présence du duo et, grâce à une énergie écarlate maléfique, parvient incroyablement à endommager à la fois l'épée suprême et notre audacieux héros. Il s'ensuit un énorme cataclysme dont les conséquences sont dévastatrices : le château d'Hyrule s'envole dans les airs, provoquant le désespoir de la population, tandis que Zelda plonge dans le vide à la suite d'un effondrement. Pour ce qui est de l'intrigue, nous nous arrêterons ici pour éviter tout spoiler, mais nous vous dirons tout de suite que le but sera de retrouver la princesse Zelda et de mettre fin au cataclysme qui ravage le royaume tout entier.En chemin, vous rencontrerez de vieilles connaissances de Breath of the Wild, comme Pru'ha et les descendants des quatre champions désormais adultes (Riju, Sidon, Babil - le fils de Teba - et Yunobo), ainsi que de nouveaux personnages qui étendent la portée narrative du jeu et élucident de nombreuses questions restées en suspens depuis la dernière bande-annonce diffusée en avril. Bien entendu, ceux qui ont découvert la série avec The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom auront du mal à comprendre certains détails narratifs de Breath of the Wild. À la rescousse, Nintendo a jugé bon d'inclure un guide accessible depuis la tablette Pruna, qui recense les personnages les plus importants rencontrés en cours de route et décrit brièvement leur histoire. Quant à la longévité globale, il n'est pas facile de la quantifier précisément. Tout dépend de vous et de la façon dont vous voulez entreprendre l'aventure. Nous pouvons estimer que si vous ne jouez que l'histoire principale, le jeu durera environ 50 heures. Sinon, si vous voulez aussi faire les quêtes secondaires et tout le reste, le compte total grimpe en flèche pour atteindre plus de 100-120 heures. Un conseil pour profiter pleinement du potentiel de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est d'explorer autant que possible le monde du jeu en raison de l'énorme variété d'éléments qu'il contient. Vous ne le regretterez certainement pas et vos efforts seront toujours récompensés. Comme nous l'avons déjà vu dans les précédentes bandes-annonces, le monde d'Hyrule dans Tears of the Kingdom se déploie à la fois dans la couche superficielle et dans les airs avec les îles célestes, qui peuvent être atteintes de différentes manières que nous verrons plus en détail par la suite. Si les différentes zones du royaume sont facilement reconnaissables pour les vétérans de Breath of the Wild, ce sont les changements morphologiques et logistiques qui nous surprennent.Suite au cataclysme, toute la morphologie du royaume a subi de profonds changements, que ce soit à cause des débris tombant du haut des îles ou des gouffres profonds qui rendent certaines voies terrestres inaccessibles. Les différents peuplements ont également changé par rapport à avant. Au village de Cocorico, vous ne trouverez plus le sanctuaire situé le long du chemin qui menait à la source de la fée radieuse. Le village d'Euzero, en revanche, dans les terres d'Akkala, compte moins d'habitations mais est très peuplé. En bref, chaque zone du royaume sera familière, mais jamais identique à ce qu'elle était auparavant. En parlant de gouffres, ils nous permettent d'accéder à une couche morphologique supplémentaire comme les souterrains. Cette zone est probablement celle qui nous a le plus étonné, et représente à toutes fins utiles un nouveau monde à explorer à la loupe, caractérisé par une flore et une faune différentes de la normale. Cependant, l'accès à la zone souterraine nécessite de la lumière car elle est plongée dans l'obscurité. Avoir des torches sur soi ou, mieux encore, utiliser les nouvelles graines de lumière que l'on récupère dans les grottes disséminées dans le royaume sera précieux pour l'exploration. Et compte tenu de la taille dimensionnelle de la région, il est conseillé d'en emporter une grande quantité. Compte tenu des couches sur lesquelles se déploie le monde de Tears of the Kingdom, la carte accessible depuis la tablette a été entièrement restaurée. Il est désormais possible d'inspecter la carte de la surface, du ciel et des souterrains en sélectionnant l'objet correspondant. De la même manière que dans Breath of the Wild, le scan des zones d'Hyrule se fait en accédant aux nouvelles tours. Celles-ci catapultent Link dans le ciel, ce qui permet de redessiner des portions de la carte et d'atteindre des banlieues volantes. En ce qui concerne les souterrains, la situation est différente. En se promenant dans les entrailles d'Hyrule, il est possible de tomber sur une sorte de racine qui peut éblouir la zone environnante d'une puissante lumière. En interagissant sur elle avec la tablette, on peut non seulement lever le voile d'obscurité qui règne dans la zone, mais aussi inscrire sur la carte la zone éclairée par la racine, ce qui permet de s'orienter facilement.Nous en arrivons à l'un des aspects les plus difficiles de Tears of the Kingdom : le gameplay. Non pas qu'il soit impossible à décrire, mais il y a beaucoup de viande sur le feu pour remplir la marmite. Sur cet aspect, nous allons diviser le discours en deux parties et vous dire tout de suite que, sur le test de goût, le jeu a un goût familier et nouveau à la fois. Après la partie initiale de l'histoire, nous nous retrouvons seuls et désarmés à la merci d'une série d'îles flottantes, qui font office de tutoriels et nous amènent à découvrir le fonctionnement des quatre nouveaux pouvoirs : Rétrospective, Amalgame, Emprise et Infiltration. En fait, la partie tutoriel de Tears of the Kingdom est structurée de manière plus ou moins similaire à Breath of the Wild, lorsque nous nous réveillons sur le Plateau des Origines. Dans le ciel, nous devons trouver les premiers équipements qui nous permettront de nous défendre contre les ennemis qui gardent et protègent les îles célestes. Nous devons collecter des ressources pour guérir nos cœurs perdus et les utiliser pour préparer des recettes qui nous donneront des avantages. Nous devons terminer les premiers donjons pour débloquer des pouvoirs et gagner en confiance. Ce n'est qu'après avoir fait tout cela que nous pourrons enfin nous jeter dans le vide et commencer notre aventure. Les variables météorologiques restent les mêmes que dans son prédécesseur, tout comme le moteur physique et chimique, des caractéristiques très appréciées dans Breath of the Wild qui rendent le monde magnifiquement vivant et interagissant avec l'environnement à 360 degrés. Le métal et l'eau agissent comme de bons conducteurs d'électricité, l'eau oppresse le feu, ce dernier pouvant générer des courants ascendants s'il est alimenté par une bonne quantité de carburant. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous pouvez appliquer un schéma physico-chimique, il s'avérera très utile pour le gameplay, en particulier pour les combats et la résolution d'énigmes.Le système de combat reste lui aussi habituel, soutenu par l'inoxydable mécanique de verrouillage de cible qui caractérise la saga de Nintendo depuis Ocarina of Time. En plus des attaques normales, nous pouvons maintenir le bouton d'attaque enfoncé pour exécuter un coup plus efficace avec une animation différente selon le type d'arme que l'on tient à ce moment-là. Nous avons la parade qui peut déséquilibrer un ennemi avec le bon timing, et enfin l'esquive qui, si elle est exécutée au dernier moment, donne la possibilité de ralentir l'action et de frapper l'ennemi à plusieurs reprises. Si nous voulons nous éloigner, nous pouvons compter sur l'arc omniprésent qui, s'il est utilisé en l'air, nous permet de tirer des flèches, ralentissant ainsi le temps autour de nous. Parmi les ennemis, nous trouvons les Moblins et beaucoup d'autres que nous avons déjà rencontrés dans Breath of the Wild, rejoints cependant par de nombreuses créatures plus nouvelles, plus perfides et surtout plus féroces, en particulier les boss. Les gardiens des îles célestes sont également vos adversaires, mais les monstres aussi. Et lorsque vous verrez deux camps séparés par un mur de bois, franchissez-le et faites-les s'éliminer mutuellement ! Quelques petits ajouts bienvenus élargissent la base de Tears of the Kingdom. Tout d'abord, Link ne se battra plus seul. Au fil de la narration du jeu, nous serons rejoints par les "esprits" des quatre descendants, qui soutiennent notre héros au combat après avoir accompli leurs quêtes respectives. D'autre part, en plus des armes, nous pouvons désormais lancer des matériaux. Une dynamique utile, par exemple, lorsque nous nous retrouvons à nettoyer des zones boueuses et que nous devons lancer des objets qui peuvent mouiller les surfaces, comme les bonbons bleus Chuchu ou les nouveaux hydrofruits.Si l'on se limite à ces quelques lignes, il est évident que The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom serait identique à son prédécesseur. Cependant, ce sont les quatre nouveaux pouvoirs qui donnent au monde ouvert de Nintendo une nouvelle tournure, avec des améliorations de la qualité de vie et une expérience qui devient encore plus profonde et plus stratifiée. Parmi les pouvoirs, on trouve incontestablement l', une mécanique qui permet de combiner deux objets en temps réel pour créer une seule arme. Ce pouvoir ouvre la voie à une multitude de combinaisons d'armes à exploiter en combat ou dans d'autres situations, ainsi qu'à une fonction paramétrique. En combinant une massue en bois avec un rocher, on peut créer un marteau qui inflige des dégâts plus importants et démolit les dépôts de roches. La fusion d'une branche et d'un râteau permet de créer une lance à très longue portée, et ainsi de suite. Les possibilités de fusion sont infinies et c'est à l'imagination des joueurs de trouver les combinaisons les plus diverses en fonction des besoins. Les flèches sont les objets qui bénéficient le plus de l'Amalgame et il suffit de combiner l'une d'entre elles avec un matériau pour créer différents types de projectiles. Si nous ne savons pas viser, nous pouvons combiner l'œil d'un monstre et obtenir ainsi une flèche de recherche automatique. Les fruits et les gelées élémentaires sont utilisés pour produire des flèches de l'élément en question, avec tous les effets que cela implique. L'Amalgame résout de nombreux problèmes rencontrés par une partie des joueurs dans Breath of the Wild, notamment le bris des armes. Si une épée ou un bouclier est sur le point de se briser, nous pouvons le fusionner avec un élément plus solide et augmenter sa durabilité, évitant ainsi les arrêts brusques dans le rythme de l'action. L'autre "défaut" concerne la manipulation anachronique des matériaux et le choix des matériaux à utiliser. Sachant que le compositeur a une fonction paramétrique, dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, même une aile de chauve-souris ou une feuille de Korogu devient un matériau ductile. Elles peuvent en fait conférer un avantage "passif" à une arme ou à une flèche, qu'il s'agisse d'une amélioration des dégâts ou d'un effet supplémentaire.Laet l'sont deux pouvoirs également capables d'apporter de nombreuses améliorations à The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, notamment dans les modes d'exploration. La Rétrospective est un simple retour en arrière temporel d'un corps soumis à une force vectorielle, utile pour gagner en verticalité et effectuer des déplacements tactiques. Il est également capable de renvoyer ses propres projectiles (notamment les boules de boue ou les balles à pointes d'Octo) sur les ennemis, ce qui lui donne un outil supplémentaire sur le plan de l'action. L'Infiltration nous donne la possibilité de nous élever à travers n'importe quel plafond, ce qui est parfait lorsque vous voulez atteindre un endroit élevé sans avoir à escalader un mur. Il y a des limites à l'utilisation de cette capacité et celles-ci, heureusement, offrent plus d'équilibre dans l'utilisation globale du pouvoir. Particulièrement au début, la Rétrospective et l'Infiltration sont capables d'atténuer le problème de vigueur pendant l'escalade, rendant l'approche exploratoire le long d'une dimension verticale plus élastique. Dans Breath of the Wild, de nombreux joueurs ont dû s'arrêter de grimper parce qu'ils n'avaient pas assez de vigueur pour atteindre le sommet et poursuivre leur chemin. Grâce à ces deux pouvoirs, la liberté de mouvement est plus étendue et ne connaît aucune contrainte, du moins dans le cercle des restrictions. Si l'Amalgame est notre ami créatif dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, l'est notre compagnon ingénieur. Il vous permet de "coller" chaque pièce de construction, en ajustant sa position et sa direction, pour développer des moyens de transport et des œuvres architecturales. Des poutres en bois aux voiles en passant par les roues et les nouveaux engins de Soneau, chaque pièce sera indispensable en fonction de ce que nous avons en tête de construire. Construire un radeau motorisé avec des turbines, c'est passer d'une rive à l'autre d'un lac ou d'une rivière sans craindre de se noyer à cause de la vigueur. S'envoler à bord d'une montgolfière permet de contempler Hyrule d'en haut, d'observer les lignes de Nazca disséminées dans le royaume et de passer d'une île à l'autre dans le ciel. En ce qui concerne les appareils Soneau, qui peuvent être sélectionnés dans le menu spécifique, ils sont enfermés dans des sphères qui ne peuvent plus être collectées une fois qu'elles ont été " consommées ". On peut les trouver dans le monde entier ou à l'intérieur d'une grande "machine à boules", avec laquelle on peut obtenir des pièces aléatoires en y insérant les débris d'automates vaincus. N'oubliez pas que certains appareils ont une autonomie régulée par une batterie qui les maintient en marche.Face à cette quantité massive de beauté, comment The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom s'en sort-il graphiquement ? Certes, le style reprend le même cel-shading que Breath of the Wild, mais avec des améliorations en termes d'ombres et de couleurs. En effet, contrairement à son prédécesseur qui devait prendre en compte la version Wii U, le jeu a été développé en se concentrant uniquement sur la puissance matérielle de la Nintendo Switch (résolution de 900p sur le dock, 720p en portable) et le jeu supporte même le FSR d'AMD pour reconstituer l'image à partir de résolutions natives inférieures. Certains paysages offrent des vues panoramiques à couper le souffle. Même les souterrains libèrent un sentiment de profondeur et de beauté à couper le souffle, dans un monde aussi diversifié qu'évocateur, bien que façonné par le cataclysme maléfique. Il y a de petites imperfections dans la finition visuelle qui sont principalement visibles en mode portable, mais nous ne pouvons pas nous plaindre de l'excellent pas en avant fait par Nintendo sur le plan graphique. Sur le plan technique, Tears of the Kingdom tient généralement bien la route à 30 images par seconde et tourne sur le moteur "LunchPack" auparavant utilisé dans Splatoon 3 et Nintendo Switch Sports. Malheureusement, les mêmes problèmes de frame rate qui sévissaient dans Breath of the Wild avant le patch correctif surviennent de manière sporadique. Par exemple, lors du test, nous avons subi des chutes d'images en déplaçant la vue en mode Amalgame, ou en tombant du haut des îles à cause de la nécessité de charger beaucoup d'éléments à l'écran. Malgré cette légèreté que nous ne pouvions pas ignorer dans l'évaluation, il faut dire que le sentiment d'une amélioration technique a été ressenti plus clairement. Nous avons cependant confiance en un patch post-lancement qui permettra de peaufiner ces dernières " approximations ". Il est cependant dommage que de telles taches viennent entacher le soin apporté au gameplay et la délicatesse de l'histoire. A noter un bon travail sur la bande-son de Tears of the Kingdom, avec de nouveaux morceaux bien contextualisés aux événements. On confirme également le doublage en français que l'on avait déjà pu goûter dans Breath of the Wild (l'indéfectible Adeline Chetail sous les traits de la princesse Zelda) et la refonte de certains sons.The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ne serait pas Zelda sans les éternels donjons. Nous pouvons dire qu'ici nous retrouverons les sanctuaires, redessinés à partir de zéro et réadaptés aux nouvelles fonctionnalités tout en conservant la fidélité du prédécesseur sur le plan structurel. En fait, ils représentent le moyen d'obtenir les nouveaux orbes de bénédiction pour augmenter les paramètres de vitalité et de vigueur de Link devant les statues de la déesse Hylia. Si parmi les donjons de Breath of the Wild nous avions également les géants sacrés, dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom nous trouvons les temples, qui sont essentiels pour avancer dans l'histoire principale. Le design environnemental de chaque temple est certainement plus complexe que celui des colosses, les énigmes qui s'y trouvent ont semblé plus ardues et mettent souvent à l'épreuve votre approche pour les résoudre. Sachez qu'il y a beaucoup à observer, alors gardez l'œil ouvert pour repérer les détails qui vous permettront de débloquer de nouveaux accès. Le sympathique Korogu et notre Noïa sont également de retour. Comme toujours, ils vous demanderont une quantité de graines pour augmenter la capacité de vos sacs et ainsi transporter plus d'armes et de boucliers. Parmi les activités les plus difficiles du jeu, les graines de Korogu sont cachées partout, de la surface au ciel, et les moyens de les obtenir restent les mêmes, agrémentés d'autres mécanismes inédits qui vous laisseront plus que le sourire aux lèvres. Pour conclure la série des grands retours, les fées radieuses, des géantes qui habitent à l'intérieur de grandes fleurs et qui amélioreront les valeurs défensives de votre armure en échange de matériaux, afin que vous puissiez atténuer la férocité de vos ennemis en les affrontant en toute sécurité.The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est une œuvre monumentalement conçue et exquisément immersive, débordant de nouveauté par tous les pores tout en étant familière aux vétérans. Si The Legend of Zelda : Breath of the Wild de 2017 a placé une nouvelle barre dans la structure des aventures d'action en monde ouvert, la nouvelle aventure de Zelda prend cette base et la remodèle à grande échelle, la faisant évoluer avec grâce et magnificence. Bercés par une narration légère et limpide, et nets d'un rendu technique certes solide mais pas parfait, ceux qui ont joué au prédécesseur se retrouveront facilement à l'aise et emportés par une bourrasque de nouveauté. Les quatre nouveaux pouvoirs présents dans les films offrent aux joueurs une grande variété d'approches, d'actions et d'explorations, leur permettant de jouer littéralement pour eux-mêmes, sans aucune barrière imposée de l'extérieur. Tears of the Kingdom est un titre qui, en vertu de ses nombreux mérites, nous semble absolument incontournable pour tous, fans de la saga comme néophytes. Une expérience avec un grand E, libre comme l'air et capable de manifester toute l'essence créative qu'un jeu vidéo devrait offrir dans une industrie en pleine croissance.