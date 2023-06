Cataloguer Killer Frequency n'est pas si facile, à première vue il pourrait être défini comme une aventure narrative, en même temps il pourrait être encadré comme un titre d'investigation mais peut-être le définir le mieux est un slasher. L'intrigue et la narration sont les véritables piliers de la production. Après avoir fait cette observation, nous pensons qu'il est de notre devoir de vous rappeler que Killer Frequency est localisé en français et que, par conséquent, suivre les événements de Forrest Nash et de ce qui sera une nuit vraiment inoubliable ne sera pas un problème pour quiconque, à l'exception d'une connaissance personnelle de la langue anglaise. Cela dit, essayons de vous raconter ce qui se passe dans Killer Frequency sans gâcher la surprise à personne et en essayant de nous concentrer sur le cadre et les personnages plutôt que sur l'histoire elle-même. Commençons par l'année : nous sommes en 1987 et nous incarnons Forrest Nash, un célèbre DJ américain qui s'est retrouvé à diriger une émission nocturne dans une petite ville américaine, Gallows Creek. Le monde de Forrest a radicalement changé : il est passé de la direction d'une émission à succès regardée par des millions de personnes à celle d'une petite station de radio provinciale (KFAM 189.16) animant une émission de fin de soirée, mais la nuit dont il est la vedette dans cette histoire est l'une de celles dont on se souvient toute sa vie.Il est un peu plus de minuit lorsqu'un appel au 911 annonce à la ville que le shérif a été sauvagement assassiné, un sort plus clément pour l'adjoint du shérif qui n'en reste que stupéfait. En soi, cela ferait la une des journaux, mais les choses sont destinées à empirer, car notre DJ va bientôt se retrouver sur le devant de la scène. Oui, parce que la petite ville de Gallows Creek n'est absolument pas structurée pour supporter les tonnes d'appels téléphoniques qui sont passés au 911 et Nash se rend immédiatement utile pour trier les différents appels. En tant que DJ de nuit, nous devons donc jouer différents rôles et essayer de sauver la vie des auditeurs qui appellent à la radio. En effet, il semble que le Siffleur soit réapparu et que les différents décès et signalements soient imputables à son retour. Tel est l'incipit qui accompagne le joueur dans l'univers de Killer Frequency : le rythme de la narration est soutenu et le joueur (bien qu'évoluant toujours dans les mêmes zones) ne se sent jamais livré à lui-même.Nous avons déjà dit que la composante narrative est l'élément qui nous a le plus impressionnés dans Killer Frequency, n'est-ce pas ? C'est tout à fait vrai, mais il n'en reste pas moins que le gameplay du titre de Team 17 a beaucoup à dire, surtout en termes d'originalité. Alors que l'on a l'habitude dans les jeux d'horreur à la première personne d'être confronté directement à la menace plus ou moins imminente, dans Killer Frequency, ce n'est pas du tout le cas. Certes, le tueur en série est en liberté dans la ville, mais notre protagoniste, Forrest Nash, est en sécurité dans les murs de la station de radio... ce sont les citoyens qui sont en danger. Pendant la nuit, Forrest doit recevoir plusieurs appels téléphoniques, entre un disque et un autre parce que " The show must go on ", chaque appel réussit à mettre le joueur dans un état de tension comme si nous étions nous-mêmes la prochaine cible du tueur en série. Au début, la zone d'action limitée de l'aventure nous a fait penser à des problèmes possibles avec la variété des situations, mais les gars de Team 17 ont au contraire réussi à rendre le tout extrêmement fluide et excitant. Vous vous retrouverez à répondre à plusieurs appels de personnes plus ou moins directement impliquées dans le tueur en série, et votre aide peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort de ceux qui, jusqu'à quelques secondes auparavant, étaient de parfaits inconnus. Le joueur ne tarde pas à sentir le destin des différents personnages directement sur ses épaules, conscient que toute hésitation de sa part peut signifier la mort d'un citoyen dont le seul crime est de s'être trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Nous avons apprécié le fait que Killer Frequency ne donne pas non plus beaucoup d'aide au joueur mais le laisse seul, avec son cerveau, à la recherche d'une solution qui peut sauver des vies.Bien sûr, le titre n'a pas que des mérites, Killer Frequency est assez limité, à la fois en termes de dynamique et de paramètres, mais les gars de Team 17 ont très bien su transformer ces défauts en caractéristiques gagnantes de la production. En termes d'art et de technique, Killer Frequency a également quelque chose à dire. Le titre offre une direction artistique raffinée et originale qui construit une base solide à partir d'un arrière-plan absolument inspiré. L'idée de situer l'histoire dans une petite ville américaine à la fin des années 80 réussit, à elle seule, à créer une atmosphère que l'on a rarement retrouvée dans des productions similaires. Nous avons également apprécié la façon dont les développeurs ont géré certains choix stylistiques, mais aussi des choix d'intrigue et de narration. Le profil technique de la production est également bon : nous avons joué (et apprécié) Killer Frequency sur PS5. Le moteur de jeu est résolument performant et, mis à part les scripts pas toujours faciles à lire, le titre est extrêmement plaisant et exempt de bugs majeurs ou de problèmes de blocage. La bande-son et le design audio sont également très bons, parvenant, à certains moments, presque indépendamment les uns des autres, à créer l'atmosphère adéquate et à ouvrir la voie à la narration.Killer Frequency est un titre original qui n'a pas peur d'apporter un gameplay non conventionnel à l'écran. La composante narrative est excellente, capable d'entraîner l'ensemble de la production presque en solo. Bien sûr, si vous n'êtes pas un fan de slasher et que vous cherchez quelque chose de plus orienté vers l'action, Killer Frequency ne sera pas pour vous, mais si vous voulez vivre une nuit inoubliable en compagnie de Forrest Nash, vous ne pouvez pas passer à côté du titre de Team 17.