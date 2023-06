Lorsque 505 Games et INGAME STUDIOS ont annoncé Crime Boss : Rockay City lors des Game Awards 2022, l'idée était surprenante : Un jeu de tir combinant scènes d'action, guerre des gangs et toute la mystique des films policiers des années 90 semblait trop beau pour être vrai. Et c'est devenu encore plus clair quand le casting présent dans le jeu a été montré, avec des stars comme Chuck Norris, Danny Trejo, Kim Basinger, Danny Glover, Michael Rooker et Michael Madsen. Dans Crime Boss : Rockay City, nous contrôlons Travis Baker, interprété par Michael Madsen. Le criminel (et vous) a pour objectif de s'emparer du trône de la pègre de Rockay City. C'est là qu'interviennent les variations de gameplay, qui nous entraînent dans une série de guerres de territoire, de casses variés et même d'histoires parallèles de certains personnages, qui finissent par devenir des missions marquées sur une grande carte. Chacun des grands acteurs cités plus haut a des rôles bien définis et très proches des films des années 90 : flic corrompu, flic assoiffé de justice, grand chef de gang, membres ayant des souvenirs de la guerre du Vietnam... c'est un vrai jus de références. Ce qui est encore mieux, c'est de voir les mêmes acteurs des années 90 revivre dans un jeu, voire rajeunir. Crime Boss : Rockay City est un titre qui mêle la gestion d'entreprise à l'action hollywoodienne la plus pure des années 90. En d'autres termes, le titre réussit à tenir la promesse d'être dans le style de l'époque, en apportant des personnages intéressants, des variations dans leurs missions et des histoires parallèles sur la vie de certains personnages qui composent votre gang. Cependant, Crime Boss : Rockay City glisse sur d'autres points, ce qui finit par compromettre l'ensemble de sa narration...Alors que nous entrons dans le monde du crime avec un tutoriel explicatif et la présentation des personnages principaux, nous mettons enfin les mains dans le cambouis, en pouvant choisir différentes missions et manières de gagner de l'argent, ainsi que d'envahir des territoires. À ce stade, cela m'a même beaucoup rappelé GTA San Andreas, qui avait un mode de ce type, mais entièrement en temps réel. Ici, on ne fait qu'observer une carte et savoir le jour où elle aura une attaque, étant notre choix de se défendre ou non. Et à chaque jour qui passe, de nouveaux éléments de l'histoire nous sont présentés, soit par des missions, soit par de très belles cutscenes qui nous apportent de nouvelles informations sur le présent et le passé de la ville. En tant que chef du gang, vous pouvez également choisir d'envoyer Baker en mission ou de le laisser seul, en ayant la possibilité de choisir et d'engager plusieurs personnages avec des armes et des caractéristiques variées. Ainsi, comme vous les contrôlerez, il est bon de choisir ceux qui conviennent le mieux à votre style de jeu. Certains, par exemple, donnent des bonus pour la désactivation des caméras de sécurité, ce qui est très utile. Ainsi, les cambriolages sont beaucoup plus faciles à réaliser. Ainsi, en additionnant l'argent gagné grâce aux différents vols et à la prise de contrôle de territoires, il est plus facile d'atteindre le sommet. Mais il y a aussi le risque d'échec, qui entraîne des pertes financières et même la mort de vos hommes de main. Mieux vaut donc mesurer les risques.Une autre chose qui a attiré notre attention dans Crime Boss : Rockay City est que le jeu tourne bien sur PS5. Le titre a de très bons graphismes, assez capricieux au niveau des personnages principaux (et un peu moins au niveau des PNJ en général, il est vrai). En tout cas, l'ambiance du jeu est cohérente avec sa proposition et, esthétiquement, il est très beau, ne devant rien à des titres de tir plus connus. En revanche, c'est au niveau du gameplay que le bât blesse. Lorsque l'on joue avec des amis, l'expérience est amusante, rappelant beaucoup la franchise Payday, mais il semble y avoir quelque chose qui ne va pas. Tout d'abord, en jouant, nous avons eu quelques bugs qui ont abouti à la mort de certains personnages, juste comme ça. Il est clair que le port vers les consoles n'a pas résolu de nombreux problèmes de la version PC. Et, dans la campagne, il y a des morts permanentes, y compris pour des personnages dont l'histoire est racontée en parallèle. Un autre point qui nous a beaucoup gêné, c'est la hitbox des ennemis, qui est un peu étrange. Nous avons l'impression que les tirs et les coups ne s'enchaînent pas très bien, mais d'un autre côté, cela apporte un certain "réalisme", en ne nous permettant pas de toucher à 100% les headshots que nous visons. L'impression donnéee, c'est que ce point n'a pas été peaufiné à 100%. Une autre chose insensée dans le jeu est que le niveau de la police augmente très rapidement et, en 1 minute, nous avons 100 flics qui sortent littéralement de tous les endroits possibles. Les toits, les rues, les égouts... bref, partout. Ceci, bien sûr, est lié aux moments de tension lorsque, par exemple, vous êtes pris en train de commettre un crime et c'est même paisible d'un côté.Cependant, l'intelligence artificielle des partenaires et des ennemis est totalement déséquilibrée, transformant Crime Boss : Rockay City en quelque chose soit de trop facile, soit d'extrêmement difficile simplement pour cette raison, le manque d'intelligence des personnages. Ainsi, le jeu fonctionne mieux en jouant avec d'autres personnes. Cette fois-ci, lors d'une mission de sauvetage, le personnage n'a tout simplement pas répondu à nos ordres et a été tué avec une partie de notre équipe. Après de nombreuses tentatives, l'option permettant d'interagir avec lui se trouvait à 100 mètres... et il était trop tard. Le SWAT et des hommes en blanc avec des matraques dans les mains l'ont tué, lui, les gardes, les hommes de main... et seul un membre des quatre contrôlés a réussi à s'en sortir vivant. Les autres ont péri sans grande difficulté pour la police, qui avait même emmené une inspectrice, laquelle a fini par être victime de la fusillade. Peut-on s'amuser ? Bien sûr, mais il ne faut pas s'attendre à de grandes choses... Et cela nous permet aussi de constater qu'un casting plein de stars ne peut pas non plus sauver un jeu. Tout au plus, cela donne un petit coup de pouce à l'engouement. Sur la PS5, la mise en œuvre des déclencheurs adaptatifs semble lente au combat. Les options graphiques consistent à basculer entre les modes de performance et de fidélité visuelle, mais il n'y avait pas beaucoup de différence détectable.Crime Boss : Rockay City a une histoire sympa, de bons personnages, de beaux graphismes et une mise en scène très fidèle aux films des années 90. Cependant, il a péché précisément dans le gameplay, qui en plus d'avoir les problèmes mentionnés ci-dessus, devient toujours très répétitif, perdant le plaisir en quelques heures, entre les crimes et les combats pour les positions. Bien sûr, jouer avec d'autres personnes améliore la situation, mais même dans ce cas, un vol sera ennuyeux après avoir été fait dix fois, même si le scénario change. De plus la version console comporte encore de nombreux bugs déjà présents sur PC : Il y a des problèmes avec l'IA ennemie, des fréquences d'images erratiques, etc.