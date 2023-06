L'histoire de Laserpitium ne s'écarte pas des classiques du genre. À bord de l'un des trois vaisseaux spatiaux disponibles, nous devons sauver la galaxie entière de la menace du moment, en détruisant des hordes d'ennemis et des boss gigantesques. Concrètement, l'intrigue raconte qu'en l'an 2357, les dirigeants de la galaxie S-08G ont signé un traité de paix et de coopération. Pour optimiser la gestion des marchandises, le contrôle des forces militaires et le bien-être de la population, le programme informatique EVA est créé sur la planète artificielle HELOS. Quelques années plus tard, la gouvernance du programme EVA provoque des troubles sociaux dans toute la galaxie. Les forces militaires, désormais entièrement automatisées, s'attaquèrent directement à toute tentative de rébellion, cette dernière étant née du mécontentement que le programme EVA suscitait dans toute la galaxie. C'est à nous, groupe de résistants, qu'il incombe de rétablir l'ordre et la paix dans la galaxie. Laserpitium est un shoot'em up à deux dimensions et à défilement latéral dans lequel nous devons choisir l'une des trois variantes de vaisseau et affronter des hordes d'ennemis jusqu'à ce que nous atteignions la fin de chacun des dix niveaux et que nous vainquions le boss. La principale variation proposée dans ce titre est que chacun des trois vaisseaux disponibles aura un tir principal et un tir secondaire différents, et une fois que nous les aurons essayés, nous pourrons choisir celui qui s'adapte le mieux à notre style de jeu. De plus, dans les niveaux, nous pouvons collecter des bonus qui, contrairement à de nombreux titres du genre, ne nous fourniront pas d'autres types de tirs, mais renforceront et modifieront légèrement ceux qui sont disponibles.Une autre particularité de Laserpitium réside dans les vaisseaux ennemis, qui ne tirent pas à l'aveuglette, mais qui visent toujours la direction de notre vaisseau, ce qui rend chaque partie très difficile. Cette difficulté est compensée à la fois par le fait que nous pouvons encaisser plus d'un coup avant de perdre l'une des cinq "vies", et par la possibilité d'obtenir de nouvelles vies de différentes manières, par exemple en terminant le niveau, en abattant un certain nombre d'ennemis ou en réalisant différents scores. Certaines de ces options pour obtenir de nouvelles vies seront disponibles une fois que les différents modificateurs auront été débloqués, une opération qui ne prendra pas beaucoup de temps. Autre point positif, les différents modificateurs de jeu permettent de transformer le jeu en une (presque) promenade de santé ou en un défi infernal. Les graphismes de Laserpitium sont vraiment bien faits, en HD et dessinés à la main, mais surtout ils parviennent à ne pas créer de confusion injustifiée à l'écran, grâce aussi à une excellente gestion des effets spéciaux. Le son propose d'excellentes mélodies entraînantes, en plein style rétro, et quelques morceaux plus intéressants pour les différents combats de boss. Le gameplay est simple et direct, et grâce à la présence de nombreux modificateurs, chaque joueur peut créer sa propre expérience.Laserpitium est un très bon représentant de son genre. Il se présente avec des graphismes très colorés, bien définis et agréables dans tous ses effets, qui ne créent jamais de confusion sur l'écran, et accompagne le tout d'un gameplay bien rodé mais toujours agréable, dans lequel nous aurons à notre disposition trois vaisseaux avec des styles de tir différents. Absolument recommandé pour les amateurs du genre et, grâce aux nombreux modificateurs, également pour ceux qui abordent le genre pour la première fois.