Red Hat OpenStack Platform 17.1 lance des fonctionnalités de réseau modernes et des fonctions de sécurité avancées

L'année dernière, nous avons annoncé de nouveaux efforts pour amener les fournisseurs de services à s'appuyer sur la plateforme Red Hat OpenStack pour construire des infrastructures de réseau 5G massives et modernes. Cette année, nous élargissons encore le projet en les aidant à combiner les investissements 4G existants avec les nouveaux réseaux 5G. Cela permettra des cas d'utilisation avancés avec encore plus de résilience, du cœur à la périphérie.



Red Hat OpenStack Platform 17.1 permet aux fournisseurs de services d'évoluer plus rapidement et de maximiser leurs ressources grâce à un plan de contrôle virtualisé fonctionnant sur Red Hat OpenShift. La plateforme est conçue pour optimiser la capacité et les performances du réseau, augmenter l'efficacité et simplifier davantage les déploiements à l'échelle. Par exemple, les charges de travail virtualisées 4G et conteneurisées 5G peuvent être gérées à partir du même environnement. Cela permet aux fournisseurs de services de mieux aligner leurs investissements sur l'avenir, sans laisser de charges de travail de côté. Ils peuvent également poursuivre plus facilement leur parcours "cloud-native".



Les prestataires de services peuvent s'attendre aux bénéfices suivants :



Prise en charge multi-version pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Les nœuds de calcul de Red Hat OpenStack Platform 17.1 peuvent ainsi fonctionner sur RHEL 8.4 et/ou RHEL 9.2. Les fournisseurs de services peuvent offrir une flexibilité dans le choix de la plateforme matérielle tout en augmentant la compatibilité pour une large gamme de charges de travail ;



Une meilleure expérience de mise à niveau de Red Hat OpenStack Platform 16.2 vers 17.1.



Le contenu de Red Hat OpenStack Platform et les mises à niveau RHEL sont séparés. Cela permet d'améliorer la flexibilité et le dépannage. La prise en charge de plusieurs versions de RHEL permet aux fournisseurs de services de reporter le redémarrage des nœuds de calcul RHEL à un stade ultérieur.



Partitionnement de la gestion des volumes logiques avec des fonctions d'instantané et de retour en arrière. Cela permet aux fournisseurs de services de revenir à un état antérieur pendant le processus de mise à niveau ;



Domain Name System as a Service (DNSaaS), également connu sous le nom de Designate, comprend une API REST pour la gestion des domaines et des enregistrements, est multi-tenant et s'intègre avec OpenStack Identity Service (keystone) pour l'authentification. DNSaaS comprend un cadre d'intégration avec les notifications Compute (nova) et OpenStack Networking (neutron), permettant de générer automatiquement des enregistrements DNS. En outre, DNSaaS comprend un support d'intégration pour Bind9 ;



Les capacités d'Open Virtual Networking (OVN) pour améliorer les services d'infrastructure de réseau et la mesure de la qualité de service. Avec la mesure de la bande passante dans des fonctions spécifiques. Ces nouvelles fonctionnalités permettent également d'améliorer le temps de migration OVN pour les déploiements à grande échelle dans les fenêtres de maintenance ;



Octavia pour augmenter l'évolutivité. Cela peut se faire en augmentant le nombre de connexions acheminées simultanément ;



Accélération des chemins de données virtuels pour un mécanisme de délestage matériel plus efficace dans les environnements physiques et virtuels.



Une plateforme flexible et ouverte



Depuis sa création, OpenStack a été le cloud privé open source qui fournit une pile du secteur public avec une sécurité renforcée. Red Hat OpenStack Platform 17.1 poursuit cette approche avec un certain nombre d'améliorations clés en matière de sécurité des systèmes et des réseaux visant à aider les fournisseurs de services à exercer un contrôle sur leur propre infrastructure numérique, leurs données et leur technologie.



Red Hat OpenStack Platform est une solution modulaire construite sur une base logicielle open source que Red Hat applique depuis plus de 25 ans. Qu'il s'agisse des soins de santé, du secteur public, des télécommunications ou autres, Red Hat OpenStack Platform dispose de fonctions de sécurité qui peuvent répondre au besoin croissant de maîtriser l'environnement informatique. Notre dernière version comprend :



Fonctions de sécurité améliorées avec le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) pour une application complète et plus granulaire dans les services OpenStack afin d'augmenter la fonctionnalité, d'améliorer la capacité et de réduire la surface d'attaque ;



Prise en charge de la norme FIPS-140 (ISO/IEC 19790) pour aider à répondre aux exigences de sécurité des fournisseurs de services ;



Fédération via OpenID Connect pour utiliser un fournisseur d'identité externe (IdP) afin de gérer l'authentification et l'autorisation des utilisateurs ;



Les tokens Fernet permettent de protéger les informations confidentielles des utilisateurs et de s'assurer que leur expérience avec la plateforme est rapide, facile et fiable.



L'open source garantit la transparence et la confiance, en partie grâce aux communautés qui construisent ces solutions. Red Hat est en mesure d'étendre son leadership en matière de normes ouvertes et d'interopérabilité non seulement à la technologie, mais aussi aux opérations et aux données. Elle peut fournir des modèles d'architecture pour un nuage souverain hybride ouvert, du nuage à la périphérie et inversement.