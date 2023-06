Comment sâ€™adapter au phÃ©nomÃ¨ne de Â« lâ€™hypervariabilitÃ© Â» ?

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le monde donne l’impression de changer plus rapidement que jamais. Les fluctuations soudaines des facteurs macroéconomiques et politiques, ainsi que les conflits, ont un impact plus important sur les activités quotidiennes, car de nombreux éléments mobiles sont désormais connectés. Dans ce contexte, comment les directeurs des systèmes d’information peuvent-ils soutenir au mieux le succès de leurs entreprises ?Nous sommes aujourd’hui confrontés à une transformation exponentielle de l’activité des entreprises, sous l’effet de l’innovation technique, d’une connectivité plus étendue et d’évolutions considérables dans la manière dont chacun préfère travailler et être servi. Accélérés par la pandémie, ces changements sont tellement profonds que de nombreuses entreprises, tous secteurs de l’industrie confondus, ressemblent désormais davantage à des sociétés informatiques qu’à ce qu’elles étaient il y a une décennie de cela.Un terme que nous pourrions utiliser pour décrire ce phénomène est celui « d’hypervariabilité ». Je veux dire par là que les entreprises se trouvent contraintes d’évoluer rapidement, tout en adoptant des pratiques et des modèles opérationnels très réactifs, afin de maîtriser ces transformations exponentielles.Les entreprises doivent s’adapter rapidement à l’hypervariabilité. Mais comment est-ce possible, et quel rôle doivent jouer les directeurs des systèmes d’information (DSI) ?Des expériences de type « B2C »L’évolution des attentes des clients entraîne des changements de très grande ampleur – et c’est un bon exemple d’hypervariabilité. Les personnes désirent que les expériences B2C, les interactions sociales et les services à la demande dont elles bénéficient dans leur vie privée soient reproduits dans le monde de l’entreprise. Ce postulat concerne également les employés, en particulier ceux de la nouvelle génération.Les DSI peuvent relever efficacement ces défis en collaborant avec leurs collègues confrontés à des changements soudains, dans l’ensemble de l’entreprise. Par exemple, les services marketing peuvent essayer de comprendre comment soutenir de nouvelles méthodes de travail, ou les équipes de services professionnels peuvent avoir besoin de nouveaux outils pour mieux servir les clients à distance.Les conseils et l’expertise qu’offrent les DSI à ce stade sont cruciaux. Après avoir exploré les besoins de l’entreprise avec les équipes, ils peuvent collaborer avec elles afin d’identifier les outils et les solutions SaaS (Software-as-a-Service) pertinents, permettant de relever les défis de l’hypervariabilité. ​Les DSI comprendront également comment les nouveaux outils s’intègrent à la pléthore d’autres solutions de la pile technologique, et comment ils peuvent soutenir la synchronisation des données afin de préserver les chaînes de valeur à l’échelle de l’entreprise. Par exemple, un outil de vente recueillant les données de clients potentiels doit être connecté au système de gestion de la relation client (CRM) pour générer des données fiables. À son tour, ces données permettront la prise de décisions plus rapide qu’exige l’hypervariabilité.L’évolution du rôle des directeurs des systèmes d’informationIl est compréhensible que les départements prennent eux-mêmes l’initiative d’explorer les options technologiques lorsqu’ils sont confrontés aux défis de l’hypervariabilité. Cependant, les DSI doivent être impliqués dans la réponse de l’entreprise dès le début. Voici trois façons d’améliorer les résultats :1) Les directeurs des systèmes d’information doivent trouver leur « voix professionnelle »Souvent, les DSI sont issus d’un milieu technique, comme la programmation ou l’infrastructure informatique ; la gestion d’une entreprise n’est pas forcément leur point fort naturel. Aujourd’hui, toutefois, il est essentiel que les DSI soient impliqués dans la discussion avec les responsables d’autres départements concernant les besoins de l’entreprise et les technologies les mieux adaptées.Il est important que la direction reconnaisse que le rôle du DSI est essentiel dans les décisions de l’entreprise concernant la technologie, et que les DSI doivent contribuer à l’orientation future de la stratégie. Les DSI peuvent fournir des informations précieuses sur l’agilité, les données, l’intégration, les coûts et la sécurité, permettant ainsi à l’entreprise de maximiser son retour sur investissement, tout en s’adaptant à l’hypervariabilité.2) L’équipe du directeur des services d’information a besoin de plus d’agilitéEn trois ans, les compétences de mon équipe ont changé à hauteur de 50 %, ce qui semble être une évolution radicale. Toutefois, c’est parce que, comme de nombreuses entreprises, nous utilisons le Cloud et dépendons de partenaires SaaS pour une grande partie de notre infrastructure. Nous pouvons exécuter de nombreuses tâches de faible valeur en arrière-plan, grâce à l’automatisation et aux technologies de conduite autonomes. Par conséquent, nous pouvons nous concentrer sur les aspects qui nous donnent l’avantage.De la même manière, les DSI peuvent mieux maîtriser l’hypervariabilité en se concentrant sur l’analyse des données et sur différents autres domaines informatiques qui affectent les activités de l’entreprise. À l’avenir, leurs équipes devront disposer des compétences nécessaires pour comprendre la technologie, mais également pour communiquer avec l’entreprise en parlant la même langue qu’elle, qu’il s’agisse d’une discussion concernant des clients potentiels ou le succès des clients.3) Les hiérarchies plus planes offrent davantage de flexibilitéTraditionnellement, la structure des départements informatiques est déterminée en fonction de l’ancienneté. Toutefois, la gestion hiérarchique n’offre que peu de valeur ajoutée dans un environnement où les projets abondent. Si les « notes » du personnel sont largement invisibles, la contribution d’un collaborateur à l’entreprise est bien plus importante.En termes simples, les structures plus planes offrent davantage d’agilité. Au sein de leurs équipes, les DSI ont besoin de collaborateurs capables de passer assez facilement d’un projet à l’autre, d’assumer de nouveaux rôles et de nouvelles responsabilités – et d’apprécier chaque occasion qui se présente. Une fois encore, la compréhension des besoins de l’entreprise, ainsi que de la technologie, est essentielle au succès, car le personnel s’adapte rapidement aux nouveaux défis qu’entraîne l’hypervariabilité.Les récompenses d’une approche efficaceLa vague de changements et de perturbations que nous affrontons actuellement se stabilisera probablement, dans une certaine mesure. Cependant, les entreprises doivent apprendre à maîtriser l’hypervariabilité, car nous vivons dans un monde imprévisible.Les transformations que j’ai suggérées relèvent davantage de l’état d’esprit que de la technologie. C’est cet aspect qui doit être priorisé, et le rôle des DSI est particulièrement influent. 