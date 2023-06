Importantes mises Ã  jour pour ESET PROTECT : les entreprises ont toujours une longueur d'avance sur les attaquants

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

BRATISLAVA, le 19 juin 2023 — ESET, un leader mondial en cyber-sécurité, annonce la disponibilité prochaine d'une amélioration significative d’ESET PROTECT, sa plate-forme de cyber-sécurité unifiée. Cette amélioration est conçue pour relever les défis actuels et futurs en matière de sécurité numérique pour les entreprises du monde entier. ESET s'est associé à OPSWAT, un leader mondial en solutions de cyber-sécurité pour infrastructures critiques IT, OT et ICS afin d’intégrer la gestion des vulnérabilités et des correctifs dans la plate-forme ESET PROTECT. ESET Vulnerability and Patch Management a été ajouté à ESET PROTECT Complete avec un niveau supplémentaire - ESET PROTECT Elite – afin de mieux protéger les PME qui luttent pour suivre le rythme d'un monde de menaces en constante évolution et s'assurer que leurs systèmes sont correctement patchés.*Grâce à la gestion centralisée de la console ESET PROTECT Cloud, les entreprises peuvent facilement évaluer les menaces de sécurité et gérer les correctifs sur l'ensemble du réseau, ce qui garantit une détection et une correction rapides des dernières vulnérabilités jour zéro. Avec l'analyse automatisée et une large gamme d'options de filtrage, les entreprises identifient rapidement et se concentrent sur les problèmes sécuritaires qui les concernent le plus. Grâce aux options de correctifs automatiques et manuels, elles s'assurent aussi que leurs terminaux sont mis à jour, de manière exacte, avec les derniers correctifs de sécurité.« En raison de l'inefficacité des solutions héritées, de nombreuses PME gèrent difficilement les correctifs et mises à jour sur l'ensemble de leur réseau. Cela laisse leurs terminaux ouverts aux attaques. Elles ont du mal à identifier et hiérarchiser les vulnérabilités selon leur gravité », explique Michal Jankech, vice-président du segment PME et MSP d’ESET. « Les PME demandent une solution facile à utiliser pour assurer leur sécurité. Les politiques de correctifs personnalisables dans ESET Vulnerability and Patch Management offrent flexibilité et contrôle aux entreprises de toutes tailles afin que leurs terminaux puissent être corrigés rapidement et de façon optimale. Cela les aide à réduire le risque d'attaque et garantit qu'elles peuvent adhérer à des assurances de cyber-sécurité ou à des exigences réglementaires toujours plus strictes, ainsi qu'aux normes de diverses certifications ISO. »ESET Vulnerability and Patch Management scanne des milliers d'applis populaires, telles qu'Adobe Acrobat, Mozilla Firefox et Zoom Client, sur plus de 35 000 vulnérabilités et expositions courantes (CVE - common vulnerabilities and exposures). Ces scans automatisés peuvent être programmés avec des paramètres d'exception de vulnérabilité entièrement personnalisables. Les vulnérabilités peuvent être filtrées et hiérarchisées en fonction du score d'exposition, de la gravité et du score au fil du temps. La console basée cloud de la plate-forme ESET PROTECT permet aux entreprises de générer des rapports sur les logiciels les plus vulnérables et les appareils concernés. Elle dispose d'un support multilingue et d'une faible demande en infrastructure informatique.ESET Vulnerability and Patch Management fournit un inventaire en constante évolution des correctifs avec le nom du correctif, la version de l'appli, le CVE, la gravité/l'importance du correctif et les applis concernées. Les entreprises peuvent lancer des mises à jour immédiates et commencer à appliquer des correctifs par des options personnalisables ou manuellement lorsqu'un correctif a été identifié.Elles peuvent simplifier davantage le processus de correction en hiérarchisant les actifs critiques et en programmant le reste aux heures creuses pour éviter les perturbations. Les organisations peuvent tirer parti de la fonctionnalité Vulnerability and Patch Management pour avoir une vue complète sur l'ensemble du réseau, tout en se concentrant sur une zone spécifique.La plate-forme de cyber-sécurité unifiée ESET PROTECT, est une console cloud à écran unique offrant une visibilité, une gestion et des informations centralisées. Cette plate-forme intègre des capacités équilibrées de prévention, de détection et de réponse aux violations de l'entreprise avec des services de pointe gérés et professionnels et des renseignements sur les menaces. Elle est simple, modulable, adaptable et en innovation constante. Avec le lancement d'ESET PROTECT Elite, il y a désormais cinq niveaux d'abonnement à ESET PROTECT pour les entreprises de toutes tailles :• ESET PROTECT Entry – solution d'entrée de gamme à des prix compétitifs qui inclut la protection des terminaux, la sécurité des serveurs et la console ESET PROTECT Cloud.• ESET PROTECT Advanced – offre une protection des terminaux de premier ordre avec une technologie de défense avancée contre les menaces et un chiffrement complet du disque.• ESET PROTECT Complete – avec la nouvelle fonctionnalité ESET Vulnerability and Patch Management, protection des applis cloud et sécurité de la messagerie pour réduire les cyber-risques.• Nouveau ESET PROTECT Elite - avec visibilité accrue et réduction des cyber-risques, ESET Vulnerability and Patch Management, la capacité native de détection et de réponse étendues (XDR) d'ESET, ainsi qu'une robuste authentification multi facteur.• ESET PROTECT MDR – une solution d'entreprise avec une gestion complète des cyber-risques, une chasse aux menaces robuste et une expertise ESET de classe mondiale à la demande. ESET PROTECT MDR combine les capacités d’ESET PROTECT Elite avec la sécurité gérée et les services professionnels d'ESET.« Alors que les cyberattaques continuent d'évoluer et que l'industrie devient de plus en plus complexe, nos offres pour les entreprises ont évolué pour refléter l'évolution des besoins commerciaux et du paysage de menaces en transition », ajoute Jankech. « Les entreprises de toutes tailles ont toujours plus de mal à détecter et à corriger rapidement les vulnérabilités pour garder une longueur d'avance sur les escrocs. Avec ESET Vulnerability and Patch Management, nous offrons une aide rapide pour maintenir à un minimum les perturbations et les coûts pour les entreprises. »« Nous sommes ravis de cette nouvelle étape dans notre partenariat de longue date avec ESET. L’entreprise a fait preuve d'un leadership constant dans la fourniture d'une sécurité de pointe pour les PME. Notre technologie aide à protéger plus de 150 millions de terminaux dans le monde grâce à nos entreprises partenaires. ESET est un partenaire idéal pour tirer parti de notre technologie sur le marché des PME », a commenté Chad Loeven, vice-président du développement commercial d'OPSWAT.*Pour l’utilisateur final d'ESET, cette fonctionnalité sera activée fin juillet 2023.Depuis plus de 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. 