Anlisa intÃ¨gre Penneo et accÃ©lÃ¨re le travail numÃ©rique

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

La nouvelle collaboration entre Anlisa et Penneo n’a rien d’étonnant. En effet, les deux entreprises technologiques ont la même mission : réduire le nombre de tâches administratives manuelles pour les experts-comptables par une automatisation intelligente afin de leur donner à nouveau plus de temps pour ce qui compte vraiment, fournir des conseils financiers et fiscaux de qualité à leurs clients.La charge de travail au sein des bureaux augmente d’année en année. Il n’est pas étonnant que de plus en plus d’experts-comptables recherchent des solutions et automatisent leurs processus administratifs répétitifs. Cette automatisation permet un gain d’efficacité, mais a l’effet négatif que leur chiffre d’affaires diminue s’ils s’en tiennent au modèle de facturation horaire. Cela a amené Tim Inslegers, lui-même expert-comptable, à réfléchir au modèle de prix classique.Comme alternative, Tim a développé le modèle Anlisa, qui introduit le value-pricing dans le cabinet d'expertise comptable. Cela se base sur le nombre de documents que l’on s’attend à devoir traiter et sur le niveau de service qu’un client souhaite. Tim a développé, avec une équipe entièrement belge, Anlisa, un logiciel qui soutient le modèle de value-pricing et l'automatise autant que possible, ce qui le rend immédiatement efficace.Avec Anlisa, l’expert-comptable peut facilement émettre des offres sur la base du volume attendu de documents et proposer trois niveaux de service différents. Le client final choisit alors la formule qui lui convient le mieux. Il est préférable de recourir à des mensualités fixes, ce qui permet de générer en permanence un flux de revenus stable et prévisible pour le comptable.Une fois que le client a fait son choix, Anlisa veille également à ce qu'une lettre de mission soit générée, parfaitement conforme à l'offre. Les lettres de mission standard d'Anlisa ont été rédigées par des avocats spécialisés, mais un expert-comptable peut aussi choisir d'utiliser ses propres documents.Anlisa contient également toutes les lettres de mission supplémentaires relatives à des tâches non récurrentes. Ainsi, en tant que bureau, vous êtes parfaitement en ordre avec le contrôle de qualité. Ces lettres de mission supplémentaires s’intègrent naturellement aussi dans le flux Penneo et sont donc entièrement traitées numériquement.Maintenant qu'Anlisa et Penneo s'associent, le cercle de numérisation est bouclé. La lettre de mission générée par Anlisa peut être signée numériquement par le client via Penneo, où qu’il se trouve dans le monde. Il n’est plus non plus nécessaire de suivre manuellement quelles offres ont déjà été signées et lesquelles ne l’ont pas été. Le collaborateur comptable dispose d’un aperçu complet dans un tableau de bord pratique et le système génère automatiquement des rappels si nécessaire.Il en va de même pour toutes les lettres de mission supplémentaires. Celles-ci peuvent également être signés numériquement via Penneo, le suivi du statut se déroule automatiquement et le document signé est immédiatement enregistré numériquement au bon endroit.Penneo est entre-temps bien ancré dans le secteur comptable belge. En effet, de nombreux professionnels ont déjà découvert comment Penneo Sign facilite le processus de suivi et de signature des comptes annuels. Lier Penneo à Anlisa était donc une étape logique.----Penneo est une société danoise cotée au Nasdaq First North Growth Market Denmark et leader du marché au Danemark, en Suède, en Norvège et en Finlande. Elle a été fondée en 2014 à Copenhague par six entrepreneurs dans le but de réduire les formalités administratives liées à la signature de documents. Au départ, l’idée était de remplacer le stylo et le papier par un nouveau stylo numérique, le « Pen-neo ». Aujourd’hui, l’entreprise propose un écosystème de solutions RegTech pour l’automatisation des flux opérationnels liés à l’intégration des clients (Penneo KYC) et à la signature et la gestion sécurisées des documents (Penneo Sign). Penneo offre aux entreprises un outil efficace et peu coûteux pour satisfaire aux exigences légales.