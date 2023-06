Street Fighter VI est enfin arrivé parmi nous et vise un objectif vraiment ambitieux. Né en 1987 avec un premier chapitre peu convaincant, Street Fighter est entré dans le cœur de tous les joueurs en 1991 avec Street Fighter II, où avec ses huit personnages, il a véritablement écrit l'histoire. Street Fighter est une saga irremplaçable dans le monde des jeux vidéo, elle a contribué à la création d'un genre qui n'a jamais perdu de sa popularité, le jeu de combat, et s'est également intéressé à d'autres aspects en dehors de l'aspect purement ludique, comme l'introduction de personnages jouables d'ethnies et de pays différents, et a été l'un des tout premiers jeux vidéo à voir une femme combattre sur un pied d'égalité avec ses homologues masculins. D'une certaine manière, Street Fighter a toujours essayé d'être inclusif et de penser à la fois aux personnages qui colorent l'univers du jeu et aux joueurs de l'autre côté de l'écran. Et c'est de cette idée d'inclure tout le monde qu'est né l'incipit de Street Fighter VI. L'ambition de Capcom avec ce sixième volet numéroté va bien au-delà du simple concept de faire un bon produit et de vendre un grand jeu de combat pour les fans du genre. L'objectif est de faire en sorte que tout le monde tombe amoureux de ce jeu de combat, en commençant par ceux qui ont toujours été fans de la saga, en passant par ceux qui connaissent peu les jeux de combat, jusqu'à ceux qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Le défi est sans aucun doute difficile à relever, mais un nouveau chapitre est prêt à descendre dans la rue (littéralement), préparé et prêt à se battre et à transpirer pour gagner cette fois-ci aussi. Le système de combat de ce Street Fighter VI suit le même principe qui a toujours distingué la série : le rythme est équilibré, pas trop rapide et axé sur les décisions à prendre à la volée pendant le combat. Anticiper les mouvements de l'adversaire, utiliser le bon coup au bon moment, jouer calmement pour prendre le dessus. Un système de jeu ludique et efficace dès le départ qui demande du raisonnement, de l'analyse et beaucoup d'audace.Street Fighter VI offre en effet aux joueurs une grande créativité dans les combos, même si certains sont plus guidés, il y a beaucoup de place pour l'inventivité et le mode entraînement est le terrain idéal pour des heures d'entraînement, en essayant des combinaisons d'attaques de plus en plus difficiles qui, une fois réalisées en match, offrent un grand sentiment de satisfaction. La mécanique centrale du jeu est le système d'entraînement, symbolisé par un indicateur placé sous la barre de vie. Au début de chaque round, le Drive est toujours chargé, ce qui illustre parfaitement la philosophie de ce Street Fighter VI qui encourage l'audace en exploitant tout ce qui est à sa disposition. Le Drive Impact est la technique la plus importante de ce système. Il s'agit d'une frappe puissante capable d'absorber l'attaque entrante de l'adversaire et de riposter en conséquence. Une compétence vraiment forte qui, à un niveau de jeu pas trop élevé, peut même sembler déséquilibrée, et il n'est pas étonnant que cette attaque soit omniprésente et répétée dans les rangs inférieurs des matchs classés. Cependant, en entrant dans le vif du sujet, on découvre les faiblesses de cette attaque, qui reste donc un coup très puissant, mais qui doit être utilisé avec parcimonie et à bon escient. Si le Drive Impact est la lance, le Drive Parry est le bouclier. Il s'agit d'une parade spéciale qui bloque les attaques entrantes et recharge la jauge d'impact. Les deux ressources offertes par le Drive changent le rythme du jeu et doivent être utilisées avec précaution, mais elles rendent le jeu amusant et plein d'options.Afin d'être le plus accessible possible, Street Fighter VI propose pas moins de trois types de commandes, pour trois tranches de joueurs différentes. La configuration classique, qui n'a plus besoin d'être présentée. Une disposition classique, avec chaque bouton correspondant à une attaque différente, des demi-lunes, des commandes chargées, et tout ce que les jeux de combat ont toujours été. La configuration moderne est conçue pour les joueurs qui connaissent bien le genre des jeux de combat, mais qui n'aiment pas les Motion Inputs. En fait, avec ce système, tous les mouvements spéciaux sont exécutés à l'aide d'un seul bouton et d'une commande directionnelle. Le fait de maintenir la dorsale droite enfoncée puis l'une des touches d'attaque active les combos automatiques, ce qui permet de continuer à infliger de gros dégâts. Le dernier système est le système dynamique, qui s'adresse même aux joueurs qui ne savent pas ce qu'est un jeu de combat. Avec ce réglage, lorsque vous appuyez sur les boutons d'attaque, une intelligence artificielle, en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, détermine quelle attaque effectuer. Une hérésie pour les fans de jeux de combat, mais une bonne entrée en matière pour ceux qui ne connaissent pas le genre. Ces trois systèmes de jeu offrent trois types d'expérience différents, qui s'adaptent parfaitement au type de joueur qui manie la manette. Ceux qui veulent jouer au Street Fighter habituel et bien-aimé peuvent le faire, ceux qui ne veulent pas passer des heures en mode entraînement ont ce qu'il faut pour s'amuser, et même ceux qui appuient sur des boutons au hasard et s'excitent en voyant la genèse d'un Hadoken.Pour souligner cette idée d'un jeu adapté à tous, Street Fighter VI propose, en plus des modes Versus habituels, un combat "spécial" qui n'a rien à voir avec le jeu traditionnel. Des combats où celui qui effectue le plus de réceptions gagne, ou encore des bonus aléatoires qui surviennent au cours du match. Le tout en ajoutant des facteurs aléatoires supplémentaires aux matchs, comme un taureau qui court dans l'arène ou des drones qui tirent sur les combattants. L'idée derrière ce type de mode est toujours de divertir même ceux qui ne savent pas jouer aux jeux de combat mais qui ne veulent pas se priver de faire partie de l'univers de Street Fighter. Le jeu en ligne de Street Fighter VI est tout simplement fantastique. Le netcode basé sur le Rollback est un plaisir à jouer. Avec une connexion filaire, Street Fighter VI fonctionne très bien avec des adversaires du même hémisphère, et même avec le Wi-Fi, il n'y a pas de problème majeur. Avec un réseau filaire, même les adversaires les plus éloignés ne sont pas difficiles à gérer. Une vraie réussite, qui se classe parmi les meilleurs netcodes jamais vus dans un jeu de combat. Reste à savoir si reconfirmer le système de rangs présent dans Street Fighter V était le bon choix, mais l'avenir nous le dira.La grande nouveauté de ce Street Fighter VI est le mode World Tour. Dans ce mode, vous créez votre propre avatar et, grâce à un système qui rappelle celui de Dragon Ball Xenoverse, vous vous entraînez sous l'aile d'un maître (représenté par l'un des membres du roster principal) et apprenez ses coups pour les assigner à votre combattant. Le tout sur plusieurs cartes ouvertes couvrant certaines des villes les plus connues au monde, en affrontant des inconnus dans les rues, à la manière typique de Street Fighter. En battant les ennemis dans les rues, vous gagnez des points d'expérience qui vous permettent de débloquer des compétences et de nouveaux mouvements d'attaque. Les combats durent très peu de temps, il est donc très amusant d'affronter n'importe qui. En utilisant le style d'un maître et en accomplissant des missions, vous augmentez la relation que vous entretenez avec lui. Ainsi, non seulement le mentor nous offre de plus en plus d'action en combat, mais il commence aussi à parler de lui, ce qui entraîne la présence de cinématiques qui caractérisent davantage les personnages. La création d'avatars est un grand point en faveur de ce mode dans Street Fighter VI. Un éditeur vraiment déglingué avec lequel on peut construire de véritables abominations avec toutes les options que cela permet. Toutes les idées qui vous viennent à l'esprit pour assembler l'avatar peuvent devenir réalité. Digne d'un éditeur de jeu WWE, voire supérieur sur certains points. Cependant, World Tour n'est pas parfait. Si l'on ne joue pas en mode Performance, le taux de rafraîchissement est instable et il est difficile d'apprécier les combats. De plus, on peut dire que les cartes disponibles sont très maigres, et qu'à part se battre, il n'y a vraiment rien à faire. Néanmoins, le mode réussit bien à divertir et à inciter le joueur à rejouer.Street Fighter VI présente un roster de 18 personnages au lancement, composé de nouveaux visages, de quelques retours et des éternelles légendes. Les nouveaux venus (Luke, JP, Jamie, Marisa, Manon, Kimberly et Lily) reprennent tous quelques éléments des personnages les plus connus du passé et les retravaillent pour créer de nouveaux visages satisfaisants. Luke, par exemple, reprend les bases du style de Ryu et de Ken et en tire une méthode qui lui est propre et qui le rend à la fois similaire et totalement différent des autres protagonistes. Les personnages qui reviennent dans ce Street Fighter VI ont tous vu leur style de jeu modifié. Chacun possède de nouvelles attaques qui modifient le gameplay qui les a toujours distingués, et le volume de techniques que Street Fighter VI met à la disposition de chaque personnage est si vaste qu'il a incorporé le V-Skill et le V-Trigger de Street Fighter V. Certains personnages, comme Marisa, sont un excellent choix pour ceux qui veulent un maximum de résultats avec un minimum d'efforts, tandis que JP est l'antithèse de ce style, car il demande beaucoup d'entraînement et d'attention, mais fonctionne parfaitement lorsqu'il est utilisé de la bonne manière. Le casting est donc varié, amusant, coloré et surtout semble parfaitement équilibré, mais là encore, c'est à l'avenir de répondre.L'aspect graphique de Street Fighter VI doit être évalué sous deux aspects totalement distincts, le jeu normal et le World Tour. Dans le jeu normal, le RE Engine, comme toujours, ne déçoit pas. Les personnages sont tous visuellement magnifiques, et leurs expressions sont vraiment crédibles. Ils sont tous pleins de détails comme la sueur et les marques de combat, qui deviennent de plus en plus évidentes au fur et à mesure que vous combattez. Autant de petites choses qui rendent Street Fighter VI graphiquement très attrayant et beau à regarder. On ne peut pas en dire autant des graphismes du World Tour, qui exploite un peu l'excuse d'être un pseudo-monde ouvert et qui est techniquement très en retrait, notamment au niveau des personnages secondaires et de l'arrière-plan. Tous les personnages emblématiques de la série ont été redessinés, certains pour la première fois. Un choix courageux, car modifier le design de certains des personnages les plus emblématiques de tous les jeux n'est pas une décision facile, mais Capcom a pris le pari et l'a réussi. Ryu et Ken n'ont jamais été aussi inspirés esthétiquement, avec un design qui mélange tradition et innovation, respectant ce qui les a toujours représentés mais combiné à quelque chose de nouveau. Les nouveaux venus sont eux aussi pleins de charisme, avec une esthétique de combattant à part entière qui ferait comprendre à n'importe qui qu'il est en train de regarder un personnage de Street Fighter. Quant aux Super Art, ils sont cette fois-ci dignes du nom qu'ils portent, avec des animations incroyables.Street Fighter VI descend dans la rue avec l'ambition de faire entrer le jeu de combat dans les foyers et de le rendre, pour la première fois, vraiment accessible à tous. Cela passe par des innovations internes et externes au gameplay, comme différents types de contrôles et un mode entièrement solo, qui présente quelques défauts. De nombreux modes de jeu qui répondent aux besoins de tous les joueurs et garantissent des heures de plaisir. Le tout soutenu par un gameplay vraiment solide qui a le potentiel de devenir le nouveau standard du genre, porté par une composante en ligne solide comme le roc.