Et si les vampires existaient vraiment ? Et si ces prédateurs assoiffés de sang vivaient cachés parmi nous , occupés avec une habileté méticuleuse à ourdir d'anciennes conspirations ? Et si vous étiez l'un d'entre eux ? La série Vampire: The Masquerade est basée sur ces deux questions simples, nous donnant l'opportunité d'incarner les célèbres monstres au charme immense dans un monde complexe où la frontière entre le réel et le surnaturel est complètement insaisissable. Il est également vrai que cette saga de RPG aux couleurs gothiques n'a pas trop bien marché ces dernières années, avec des retards et des reports qui ont impliqué certains chapitres de la série, retournés trop tôt dans la tombe. Avec Vampire The Masquerade : Swansong - développé parBig Bad Wolf , l'équipe française derrière The Council - il y a peut-être cependant eu un petit retour en arrière, grâce à un jeu vidéo qui est avant tout un hommage à la culture (si on peut l'appeler ainsi) des suceurs de sang les plus célèbres de tout le temps. Allant fortement à contre-courant des titres qui envahissent le marché depuis des années, dont les mondes ouverts classiques, Vampire The Masquerade : Swansong nous met dans la peau de l'un des trois protagonistes, chacun pouvant montrer ses capacités surnaturelles à enquêter, sachant que quelques questions varieront selon la façon dont nous décidons de jouer. Hazel Iversen (également connue sous le nom de Swan) est en fait la nouvelle Camarilla du prince de Boston. Hazel entend affirmer son pouvoir et respecter la Mascarade, le code de conduite vampirique visant à empêcher les humains de découvrir l'existence de ces créatures de la nuit. Sans surprise, les choses n'iront pas dans le bon sens, plongeant la ville dans une série de conspirations, d'assassinats et de luttes de pouvoir qui nous obligeront à agir dans l'ombre pour protéger notre secte.Comme mentionné il y a quelques lignes dans la critique, Vampire The Masquerade: Swansong dit "non" à l'action, adoptant un style de jeu qui fait fortement clin d'œil à des jeux comme The Walking Dead de Telltale . Mais attention, Swansong est avant tout un RPG sur le thème des vampires qui adore plonger le joueur dans un tourbillon de statistiques, de talents et de disciplines fournis à notre nuit. Les choix, même minimes, auront leur propre poids, nous conditionnant, à tel point que nous devrons toujours faire très attention à comment et quand dépenser les points dans la création de la construction de vampire que nous avons décidé d'imiter. Fort d'un système ludique qui se rapproche aussi et surtout des jeux de rôle sur table, Swansong met l'accent sur les liens entre les différents clans de vampires, avec une quantité de dialogues qui frôle l'absurdité : interroger tel ou tel témoin lors de l'enquête sur un meurtre, ou activer et traquer un suspect en le suivant dans les rues de la ville, est certainement utile pour trouver un indice important, avec un arrière-goût classique agréable qui n'est pas mauvais. S'éloignant de Bloodlines, Swansong se rapproche donc de la lenteur d'une aventure graphique, à tel point que les combats sont presque totalement sacrifiés grâce à de nombreuses options de dialogue qui nous obligeront à tester notre concentration (ainsi que celle des différents PNJ que nous rencontrerons sur notre chemin). Tenter de persuader notre interlocuteur ou le poursuivre sur un ton intimidant fera souvent la différence entre une enquête réussie ou non. Les rues de Boston regorgent également d'indices (que l'on trouvera souvent et volontiers sous forme de notes à lire ou d'objets), notamment dans une scène de crime précise dans laquelle on sera appelé à s'en remettre avant tout à nos sens vampiriques.Vampire The Masquerade: Swansong, comme vous l'avez peut-être déjà compris, est un jeu destiné à ceux qui aiment les gameplay lents, presque didactiques, même si la sensation d'avoir à faire face à un jeu vidéo linéaire et scénarisé est presque absent : souvent on nous demandera même de noter des codes et des informations sur un bout de papier afin de ne pas perdre des choses dans la rue, ce qui donne au jeu un côté rétro qu'il ne faut pas négliger. Le comportement logique et l'intuition, la capacité à assembler les pièces du puzzle sont en effet à la base d'un mécanisme de gameplay aussi atypique que fonctionnel au contexte. Attention cependant: nous ne pourrons certainement pas abuser de nos capacités, puisque pour les choix nous devrons utiliser les soi-disant points de volonté, une énergie limitée utile pour utiliser précisément les différentes compétences, comme déverrouiller les portes, altérer la communication système, etc. Quelques vieilles pièces cachées ça et là nous permettront de restaurer des points de volonté, nous permettant de poursuivre l'enquête de la meilleure des manières. De toute évidence, étant un jeu sur les vampires, les capacités surnaturelles (c'est-à-dire les disciplines) joueront un rôle tout aussi crucial : pour les utiliser, nous devrons puiser dans la barre de la faim, à tel point que si son indicateur atteint une valeur dangereusement trop élevée, nous serons appelés à se nourrir de sang pour préserver notre forme humaine, afin de ne pas être découverts en faisant sauter la couverture (ce qui nous obligerait à abandonner l'enquête, à défaut).Peut-être qu'un peu plus de travail aurait pu être consacré au secteur technique, bon mais pas excellent : les animations du visage et des personnages de Swansong ne sont certainement pas parfaites, chose qui pourrait faire tourner le nez à ceux qui recherchent non seulement une excellente écriture, un doublage réussi, mais aussi le graphisme au sens strict. Les rues sombres et obscures de Boston, ainsi que certains intérieurs, sont en tout cas réalisés avec pas mal de détails, plongeant le joueur dans une atmosphère somme toute suggestive, mais le temps passé à regarder le jeu en action montre à quel point ses animations sont rigides. Chacun des trois personnages vampires que vous pouvez contrôler a ses propres forces et faiblesses. Ils ont également leurs propres opinions sur la société des vampires et sur les événements à Boston, où se déroule Swansong . Chacun de ces personnages apporte des compétences et des perspectives uniques aux conversations, mais aussi à l'exploration. Utilisez chacun à leur plein potentiel, car certains personnages peuvent se rendre à des endroits ou détecter des objets là où d'autres ne le peuvent pas. En revanche, Swansong ne fait pas du bon travail en vous préparant au monde de Vampire: The Masquerade. Une référence au lore dans le jeu aurait fait des merveilles pour vous donner l'impression de savoir ce qui se passait. A noter que la version Steam est identique à celle pour Epic Games Store publiée un an plus tôt.Vampire: The Masquerade - Swansong est un bon titre d'investigation qui a ses racines (ou mieux dit, ses dents) dans un univers vampire extrêmement complexe plein de personnages fascinants. Bien que le jeu puisse ne pas satisfaire les fans de Bloodlines en raison de son manque d'action au sens strict, Swansong mérite certainement l'attention de tous ceux qui aiment les RPG avec une empreinte narrative profonde, qui aiment se perdre dans les détails plutôt que dans les combats en eux-mêmes.