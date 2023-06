Parmi les nouveautés de la nouvelle édition, on trouve une révision de l'Intelligence Artificielle des pilotes : par rapport à l'édition précédente, les progrès ne sont pas aussi évidents qu'ils ne l'avaient été initialement, mais il faut reconnaître que le travail effectué par l'équipe de développement est sans l'ombre d'un doute un pas en avant. Les pilotes adverses sont presque toujours agressifs et n'hésitent souvent pas à entrer dans la limite dès qu'un espace est laissé libre, bien que cette agressivité ne soit malheureusement pas perceptible chez tous les pilotes, ce qui conduit le joueur à vivre certaines courses trop tranquillement. Nous avons contourné ce problème en augmentant le niveau de difficulté de l'IA adverse et nous avons constaté une amélioration, bien que nous ne soyons pas entièrement satisfaits de l'équilibre général. Nous avons trouvé que le comportement des pilotes était nettement plus agressif, certains pilotes de pointe comme Marquez et Bagnaia étant beaucoup trop imprudents, dépassant les limites de leur véhicule et provoquant de nombreux accidents. Par rapport à l'édition précédente, Milestone a réussi à mettre en place le mécanisme de drapeau à drapeau. Grâce à l'introduction de la météo dynamique, le développeur a réussi à inclure une fonction totalement nouvelle pour l'édition vidéoludique de MotoGP. En cas de changement des conditions météorologiques, de sec à humide ou vice versa, il est possible de passer par les stands et de changer de moto à la volée. Ce nouveau système permet au joueur de profiter d'une expérience de jeu encore plus réaliste. En parlant de réalisme, les nouveaux circuits du Kazakhstan et de l'Inde et les courses Sprint arrivent également en MotoGP 23, ajoutés au Championnat entre 2022 et 2023 et désormais débarqués dans le pendant du jeu vidéo. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce dernier, si ce n'est que les règles sont appliquées correctement ; sur les pistes, cependant, le travail de Milestone doit être salué dans la modélisation de scénarios 3D fidèles à la réalité en si peu de temps, afin que les joueurs puissent imiter les exploits incroyables de pilotes professionnels sur des pistes jamais explorées auparavant.Le contenu de MotoGP 23 ne diffère pas beaucoup de celui du chapitre précédent. Le titre propose tous les circuits officiels, tous les pilotes et les quatre catégories de course. Grâce aux licences officielles, chaque circuit, pilote ou équipe dispose de logos, de noms et d'éléments de présentation officiels. Les éditeurs de personnages ne manquent pas, et grâce à un éditeur en jeu plus que décent, il est possible de créer son propre pilote, de personnaliser son propre logo et de fonder une nouvelle équipe. Ce processus est évidemment nécessaire pour ceux qui veulent se consacrer au mode "Carrière". Par rapport au passé, ce mode a été revu : vous commencez en Moto3 et vous passez en Moto2 ou MotoGP, en fonction du classement que vous avez obtenu lors des dernières courses Moto3. La nouveauté de la carrière est la fonction "Turning Point" qui permet au joueur de vivre à la première personne les moments clés qui marquent le destin de sa carrière. Au début de votre carrière, vous vous retrouvez dans des situations époustouflantes et, en fonction de l'issue de ces moments cruciaux, vous avez la possibilité de passer en Moto2 ou de faire un véritable bond en avant et d'accéder directement à la MotoGP. Nous avons également trouvé le système d'objectifs intéressant : au cours du mode carrière, les joueurs devront relever des défis supplémentaires particuliers dans le but de battre leurs rivaux. Bien que ce système rappelle clairement celui déjà vu en F1, dans MotoGP 23 le " système de rivalité " n'est qu'effleuré et, dans sa simplicité, parvient tout de même à créer quelques phatos, rendant ainsi les courses plus disputées et moins monotones. Vous devrez des missions pour vous démarquer de la concurrence, en gagnant une place dans les écuries les plus célèbres de chaque division. Le championnat se déroulera d'un week-end à l'autre, et il y aura des querelles avec d'autres pilotes via un réseau social fictif, des accords avec des sponsors, le développement de la moto de course en s'interfaçant avec le bureau d'études de son équipe et l'ajustement de l'ensemble. -en fonction du circuit et des conditions météo, en s'assurant d'avoir ce qu'il faut pour finir sur le podium – ou en tout cas gagner le plus de points possible.Milestone s'est toujours distingué ces dernières années des autres productions par le réalisme de ses réalisations, ce qui n'a pas manqué dans MotoGP 23. Bien que le titre tente d'embrasser une base d'utilisateurs plus large que par le passé, grâce à l'introduction de pas moins de quatre niveaux de difficulté (chacun d'entre eux étant personnalisable dans les moindres détails) et d'un système d'IA avancé, l'âme réaliste reste présente quoi qu'il en soit. Afin de répondre aux besoins de ceux qui veulent aborder le titre pour la première fois, l'éditeur fournit le système neuronal, une fonction qui peut être activée lors de la personnalisation du niveau de difficulté. Le système neuronal aide le joueur avec une série d'aides allant du freinage assisté à la direction de la moto en passant par l'accélération automatique, permettant ainsi une expérience de jeu assistée lorsque c'est nécessaire et jamais prohibitive. Au final, le système neuronal s'avèrera sans doute utile pour ceux qui veulent aborder le titre pour la première fois, mais malheureusement le niveau d'assistance est vraiment élevé et cela conduit parfois à plusieurs inconvénients, en particulier pour ceux qui activent l'assistance à la direction. Au niveau standard, l'assistance est moins envahissante et les quelques unes qui sont actives sont tout de même utiles pour ne pas finir en dehors de la piste. Parmi les différents niveaux de difficulté, il y a aussi le niveau extrême, que nous avons trouvé parfait pour tous ceux qui aiment un taux de défi très élevé pour gérer chaque aspect ; ici, le niveau de simulation est total et toutes les caractéristiques (y compris la boîte de vitesses manuelle) sont complètement adhérentes à la réalité.Compte tenu des niveaux de difficulté de MotoGP 23, le jeu est à la fois agréable et réaliste. Quel que soit le niveau de difficulté choisi, le niveau de défi n'est jamais permissif : entrer dans les virages, combattre les adversaires et pousser sa moto sur le mouillé n'est jamais facile, la sensation de piloter une moto est bien présente et grâce à l'excellent retour d'information de la manette, le joueur ressent chaque trottoir ou chaque contact. Par rapport à MotoGP 22, les contacts sont plus indulgents, mais ne vous attendez pas à un jeu d'arcade sur deux roues : il suffit d'une erreur de trop - comme une accélération de trop sur le mouillé - pour se retrouver au sol. Les aides ne changent rien à l'âme réaliste du titre, qui est toujours là pour vous accompagner. Pour ceux qui le souhaitent, il est toujours possible de revenir en arrière grâce au système 'rewind', mais l'option n'est évidemment pas recommandée pour ceux qui veulent l'expérience de jeu la plus compétitive (et la plus réaliste) possible. Bien sûr, les modes alternatifs traditionnels ne peuvent pas manquer, comme le Grand Prix - pour simuler un seul week-end de course avec votre pilote préféré - Les contre-la-montre et la MotoGP Academy pour apprendre les circuits avant de courir contre d'autres rivaux, gérés par l'IA ou des joueurs en jeu croisé.Les graphismes de MotoGP 23 sont satisfaisants, le jeu étant toujours propulsé par l'Unreal Engine 4. Il est évident que l'équipe de développement n'a pas concentré ses efforts sur l'ensemble des graphismes du titre : on passe d'un niveau de détail exceptionnel pour les circuits, les motos et les combinaisons des pilotes à un soin négligé pour les visages. Aurait-on pu faire mieux ? Certainement, mais nous apprécions le travail de l'équipe et ne voulons pas pénaliser la production pour quelques bavures que nous jugeons marginales. Le titre tourne sans problème sur PS4 et PS5, sans aucune baisse de régime, même en situation de pluie et de forte densité de détails, et c'est suffisant, car la production s'est montrée à plusieurs reprises confrontée à ces problèmes par le passé. On regrettera seulement les célébrations, talon d'Achille de toutes les productions sportives sur deux et quatre roues : à la fin de la course, les célébrations sont toujours identiques et après les avoir regardées plusieurs fois, elles perdent de leur mordant. Enfin, la partie audio est excellente. La fidélité des effets audio rend l'atmosphère du jeu immersive et le jeu avec un casque 3D est vraiment immersif. Les commentaires sont bons, jamais envahissants, et accompagnent le joueur tout au long de certaines sections du jeu. Il est toujours possible de jouer en écran partagé local à deux joueurs, le jeu en ligne est quant à lui crossplay pour la première fois. Cela signifie que les utilisateurs de Playstation (4 et 5) peuvent défier les possesseurs de Xbox (One et Series S/X) et inversement, mais pas ceux de PC ni Switch. Et bien sur, si vous achetez la version PS4, la mise à jour PS5 sera gratuite.MotoGP 23 s'est avéré être un bon titre, Milestone ayant réussi à améliorer ce qui avait été vu dans le chapitre précédent, permettant à la production d'embrasser un public plus varié grâce aux différentes fonctionnalités introduites. Au début, nous nous demandions si les nouveautés introduites dans MotoGP 23 seraient suffisantes pour rendre le titre satisfaisant et varié : MotoGP 23 nous a certainement satisfaits, même s'il n'est pas encore sorti complètement de sa zone de confort. Les progrès réalisés par le titre sont néanmoins évidents et tous appréciés.