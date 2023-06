Les prestataires de services professionnels pessimistes sur l'avenir : un sur trois s'attend à moins de bénéfices cette année

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Les prestataires de services professionnels ne voient pas vraiment l’avenir positivement à l’heure actuelle. Au Benelux, pas moins de 34 % d’entre eux s’attendent en effet à un recul de leurs bénéfices cette année. Et ils sont 22 % à également tabler sur une diminution du cash-flow. C’est ce qui ressort de l’ enquête menée par Pierre Audion Consultants (PAC) de Unit4 , leader du logiciel d’entreprise cloud pour les organisations de services, auprès de décideurs du secteur des services aux entreprises en Europe et aux États-Unis. Un quart (26 %) s'attend également à avoir moins de clients en 2023.Si l’on compare les résultats du Benelux avec les réponses données dans d’autres pays européens et aux États-Unis, force est de constater que les professionnels du Benelux sont assez pessimistes. À l’échelle mondiale, seuls 22 % des prestataires de services aux entreprises s’attendent à voir leurs bénéfices diminuer cette année. Et ils sont 15 % à craindre une baisse de leur cash-flow.Afin de pouvoir faire face à la détérioration des conditions économiques, de nombreuses organisations choisissent de laisser partir leurs collaborateurs. Un prestataire de services professionnels sur trois (32 %) s'attend ainsi à avoir moins de collaborateurs d'ici la fin de l'année. Heureusement, d’autres pistes sont également envisagées pour inverser la tendance. De plus en plus de prestataires de services professionnels se profilent ainsi comme des partenaires également engagés sur le plan sociétal. Dans ce domaine, 63 % des personnes interrogées estiment que le recours aux énergies renouvelables permet d’engranger des gains rapides. Les incertitudes économiques ont néanmoins eu pour effet que pas moins de 37 % des prestataires de services professionnels ont accordé moins d’attention à leur stratégie ESG au cours de l’année écoulée.Les entreprises profitent également des conditions actuelles pour innover. Cela n'est manifestement pas toujours facile, puisque 39 % d’entre elles déclarent être freinées par les systèmes existants. Mais elles espèrent tout de même pouvoir faire évoluer les choses dans les prochaines années. Près de deux organisations sur cinq (37 %) ont en effet l'intention de migrer leurs outils de gestion financière et de comptabilité vers un modèle de services partagés au cours des trois années à venir.----L’étude a été menée auprès de hauts responsables commerciaux et technologiques de 400 organisations de services professionnels de grande et moyenne envergure en Europe (Royaume-Uni, France, Allemagne, Autriche, Suisse, Benelux, Scandinavie) et aux États-Unis. Toutes les organisations participantes comptent entre 500 et 5 000 travailleurs. L’étude a été réalisée au premier trimestre de 2023.Les solutions ERP (Enterprise Resource Planning) de nouvelle génération de Unit4 ont été adoptées par de nombreuses organisations de taille moyenne dans le monde. Ces solutions regroupent les capacités des services financiers, des achats, de gestion de projet, RH et FP&A dans le but de partager des informations en temps réel et de fournir des connaissances plus approfondies pour aider les organisations à devenir plus efficaces. En combinant notre expertise du marché intermédiaire avec un accent constant sur les personnes, nous avons développé des solutions flexibles pour répondre aux besoins uniques et changeants des clients. Unit4 est au service de plus de 5 100 clients dans le monde dans un certain nombre de secteurs, y compris les services professionnels, sans but lucratif et le secteur public, avec des clients tels que le Conseil municipal de Southampton, Metro Vancouver, Buro Happold, Devoteam, Save the Children International, Global Green Growth Institute et Oxfam America. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.unit4.com