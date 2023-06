Revenons dix-huit ans en arrière. Nous sommes en 2005 et Raiden III, un jeu de tir à défilement vertical développé par MOSS, une société japonaise spécialisée dans ce genre, sort sur PlayStation 2 et Arcade. Le nom n'est peut-être pas familier à tout le monde, mais la série Raiden a vu le jour il y a plus de trente ans, avec le premier chapitre sur arcade. La saga Raiden est l'une des plus emblématiques du pays dans le domaine des shoot'em up et a fait la fortune de Tecmo dans les années 1990. Raiden III a représenté le premier et véritable saut générationnel pour la série, qui s'est depuis développée jusqu'au cinquième volet daté de 2016. Raiden III x MIKADO MANIAX est une version remaniée du jeu, disponible sur presque toutes les consoles actuellement sur le marché. Cette version, appelée " Mikado Mania ", a été réalisée en collaboration avec le Mikado Game Center, une célèbre salle d'arcade située dans le quartier d'Ikebukuro à Tokyo. L'esthétique, la musique et le style extrêmement exagéré du Mikado Game Center se mêlent au gameplay déjà électrisant de Raiden, offrant une expérience encore plus excitante.Dans presque tous les jeux du genre, l'intrigue ne sert qu'à fournir un prétexte à toutes les destructions que l'on va faire dans les niveaux du titre, et il s'agit généralement de vaincre une menace maléfique qui tentera de soumettre les gentils. Raiden III x MIKADO MANIAX ne fait pas exception à la règle et, conformément à la tradition de la série, les extraterrestres de Crystal tenteront une nouvelle fois d'attaquer la planète Terre, tandis que nous, à bord de notre chasseur aérien, exercerons une solide défense. Cela dit, le jeu nous catapultera au milieu d'un blizzard de balles, dans un jeu de tir à défilement vertical vraiment dynamique et frénétique, dans lequel l'écran sera presque à chaque instant couvert de balles à éviter et d'ennemis de toutes tailles à abattre. Le mode coopératif fait vraiment monter le niveau de plaisir d'un cran, mais il contribue également à augmenter le chaos à l'écran. Bien sûr, c'est un facteur qui est constamment présent dans un bullet hell, mais à certains moments, Raiden III x MIKADO MANIAX est tout simplement trop chaotique, rendant presque impossible d'esquiver les balles ennemies parce qu'on ne les voit pas vraiment. Vous comprendrez que dans les phases avancées, peut-être au niveau de difficulté élevé, il est assez frustrant d'être pénalisé pour une erreur non commise.Passons maintenant au gameplay. Raiden III x MIKADO MANIAX propose le mode histoire classique, composé de sept niveaux frénétiques où vos réflexes et vos capacités d'esquive seront mis à l'épreuve. Comme dans les jeux de tir à défilement vertical traditionnels, votre vaisseau spatial devra se frayer un chemin à travers les balles ennemies, en essayant de collecter de précieux bonus laissés sur les carcasses des ennemis abattus. Nous aurons à notre disposition un feu principal, que nous modifierons et améliorerons en collectant les différentes améliorations dans les niveaux, et la très puissante bombe, une attaque limitée mais qui dévastera tout ce qui se trouve à l'écran à ce moment-là, à l'exception des boss à la fin du niveau, bien que même dans ce cas, les dégâts subis par l'ennemi seront très élevés. Les bombes seront aussi utiles que limitées, mais heureusement il sera possible d'en trouver plus au fur et à mesure que l'on éliminera des ennemis. Savoir quand utiliser cette arme très puissante, ainsi que bien sûr la capacité de commander notre dirigeable, sera la clé du succès pour venir à bout de Raiden III x MIKADO MANIAX, un titre qui parviendra vraiment à offrir un défi considérable. Heureusement, pour ceux qui sont moins familiers avec le genre, le titre offrira de nombreux modificateurs, ainsi que différents niveaux de difficulté, grâce auxquels nous pourrons créer l'expérience de notre jeu à notre guise. Augmenter le nombre de crédits disponibles, ainsi que les vies et les bombes, ne sont que quelques-unes des possibilités offertes. Outre le mode histoire, le jeu propose également les modes Classement mondial, Score Attack et Boss Rush, dont les noms sont assez explicites. De plus, la présence du mode coopératif permet à plusieurs joueurs d'affronter ensemble l'insidiosité des bullet hells (citez les Vampire Survivors si vous ne savez pas de quoi il s'agit), ou à un pilote téméraire de contrôler deux vaisseaux spatiaux à l'aide d'une seule manette dans le "Double Play".Raiden III x MIKADO MANIAX repousse également les limites sur le plan artistique, en proposant une série de remixes des morceaux originaux par des artistes et des groupes japonais. De plus, des arrière-plans colorés remplissent les côtés de l'écran, rendant l'expérience visuelle encore plus attrayante. Graphiquement, Raiden III x MIKADO MANIAX s'inscrit dans la lignée des années précédentes, même si dans cette édition tout a été amélioré. En conclusion, comme c'est souvent le cas pour les jeux de ce genre, Raiden III x MIKADO MANIAX s'adresse avant tout aux amateurs de shoot'em up. Cependant, le nouveau contenu ne justifie peut-être pas entièrement l'achat de la réédition, compte tenu du prix moyen du marché. Peut-être qu'une collection de titres supplémentaires aurait été plus intéressante, même pour les joueurs moins expérimentés. Après tout, Raiden III x MIKADO MANIAX offre un bon niveau de défi, mais une certaine familiarité avec le genre est nécessaire. Cela dit, nous ne pouvons que souligner que Raiden III x MIKADO MANIAX est un jeu rapide et amusant qui respire le charme rétro à tous points de vue. Si vous êtes un fan de shoot'em ups et que vous recherchez une expérience qui vous donne l'impression d'être dans une vieille salle d'arcade, ce titre pourrait être le choix idéal pour vous.Raiden III x MIKADO MANIAX apporte tout le plaisir et l'amusement d'un shoot'em up dans votre salon, à toute vitesse et avec une difficulté digne du genre. L'édition MIKADO MANIAX s'enrichit de nouveaux modes, musiques et graphismes, peut-être pas assez pour justifier pleinement le tarif de cette réédition plusieurs années plus tard.