Les Belges ne comprennent pas les différences en matière de retraite

- Trade Republic, la plus grande plateforme d'épargne d'Europe, a mené une enquête sur le sentiment des Belges à l'égard de la retraite et de l'investissement. L'étude, commanditée par le courtier paneuropéen et réalisée par le cabinet d'études Hibou, montre que tous les aspects liés à l'argent et à la retraite sont très sensibles et que les gens sont majoritairement négatifs à cet égard. En ce qui concerne l'investissement, le sentiment est plus modéré et, bien que de plus en plus de personnes soient informées, de nombreuses questions subsistent quant à la manière de commencer et à la stratégie à suivre. En ligne, on découvre de nombreux échanges à ce sujet. Nombreux sont ceux qui s'inquiètent des coûts élevés et ne savent pas comment commencer à investir.La plupart des investisseurs n'ont pas encore compris que l'investissement régulier dans un portefeuille d'ETF via un plan d'épargne peut apporter une solution à ces problèmes, même si de plus en plus de jeunes s'y intéressent progressivement par nécessité.Le sujet de l'épargne-retraite suscite beaucoup de controverse : pas moins de 90 % des personnes interrogées expriment leurs inquiétudes en ligne. De plus en plus de personnes sont convaincues que le système de retraite actuel ne fonctionne tout simplement pas. Ils ne comprennent par exemple pas la disparité entre les prestations de retraite des fonctionnaires, des indépendants et des salariés. Les citoyens n'ont plus confiance dans le gouvernement Vivaldi, qui ne cesse de repousser une réforme en profondeur du système de pension actuel. En outre, le débat au sein des cercles gouvernementaux semble se concentrer principalement sur la manière de motiver les gens à rester plus longtemps au travail, alors que la plupart des Belges recherchent surtout des solutions pour partir plus tôt à la retraite.L'épargne-retraite suscite également beaucoup de frustration. Cette option a été fortement recommandée par le gouvernement, mais les personnes qui la pratiquent depuis longtemps ont perdu beaucoup d'argent après la difficile année boursière 2022. Beaucoup de personnes sont donc frustrées et considèrent de plus en plus l'épargne-retraite comme un gaspillage d'argent. C’est le constat qui ressort de l’étude réalisée par Hibou.Les Belges épargnent massivement sur des comptes d'épargne traditionnels et déclarent le faire principalement pour préparer leurs vieux jours. L'étude montre toutefois que les gens sont de plus en plus conscients qu'il ne s'agit pas de la bonne formule car, en raison de l'inflation élevée, ils ne font que perdre de l'argent.Et l'investissement ?En matière d’investissement, le sentiment est plutôt neutre aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui réalisent que l'investissement est la seule alternative pour se constituer une réserve de pension complémentaire. L’investissement devient donc intéressant. Par contre, ils se posent de nombreuses questions telles que quand et comment commencer et sur quelle plateforme.L'investisseur expérimenté est le groupe actif le plus important en ligne. Des conseils sont échangés sur diverses plateformes, réseaux sociaux et forums. Ces investisseurs ont pour la plupart entre 25 et 34 ans et font souvent partie du mouvement FIRE (Financial Independence, Retire Early). Le mouvement FIRE vise l'indépendance financière en épargnant et en investissant une grande partie de ses revenus. Il convient également de noter que les plus de 55 ans, qui se rapprochent de la retraite, sont également très actifs en ligne dans le domaine de l'investissement. Les jeunes investisseurs et les femmes investisseurs préfèrent s'entretenir avec leurs pairs sur leurs propres forums et y recevoir des conseils.De nombreux investisseurs commencent à investir parce qu'ils veulent prendre une retraite anticipée et assurer leur avenir financier ou parce qu'ils veulent générer des rendements supplémentaires avec leur surplus d'épargne, compte tenu du faible taux d'épargne. Les investisseurs sont souvent découragés par les frais de transaction et de gestion (élevés) facturés par les banques en particulier, même si certains investisseurs plus avertis affirment qu'il ne faut pas se focaliser sur ces frais. Il existe également un questionnement quant au meilleur moment pour acheter ou vendre des instruments d'investissement.. expliqueLe rapport montre également que de plus en plus de personnes considèrent l'investissement par le biais d'ETF comme une alternative aux fonds bancaires ou aux actions. S'ils souhaitent investir dans des ETF, ils recherchent avant tout les plateformes qui offrent les coûts de transaction les plus bas et veulent construire un portefeuille bien diversifié.Sur base de ces résultats, nous pouvons certainement affirmer que les gens sont de plus en plus conscients de la nécessité de prendre le contrôle et d'agir par eux-mêmes pour assurer leur avenir et leur retraite. De plus en plus de personnes comprennent que l'investissement est le meilleur moyen d'y parvenir. Alors pourquoi la plupart des gens ne le font-ils pas et pourquoi y a-t-il tant de doutes ? C'est surtout une question de par où commencer et comment, à moindre coût.

Le cabinet d'études Hibou a examiné ce qui a été dit au sujet de l'épargne, des retraites et de l'investissement sur Twitter, Facebook, Instagram, les forums pertinents et Reddit au cours de la période allant de novembre 2022 à avril 2023. Il a également examiné ce qui a été écrit sur ces sujets dans les blogs et les commentaires d'actualité au cours de la même période. Hibou a utilisé les termes de recherche suivants pour cette recherche : pension et système de pension combinés avec dépôt, accumulation, versement, pot de pension, épargne, pertes, investissement, contribution et prestation.

Hibou a examiné 3 201 messages qui ont fait l'objet d'une analyse quantitative et qualitative. En combinant la puissance de l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine, les sujets d'actualité, les sentiments, les moteurs et les obstacles ont été identifiés. 