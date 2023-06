ESET, en tête dans les tests 2023 ‘performance et protection’ contre maliciels, reçoit les prix Advanced+

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le test de protection contre les maliciels (The Malware Protection Test) a évalué des produits de 16 fournisseurs, y compris ESET Internet Security, via l'exécution de fichiers malveillants sur le système.Le test englobait des vecteurs tels que des lecteurs réseau, des clés USB et des scénarios où des maliciels existaient sur le disque. Les testscomplets comprenaient 10 015 échantillons de maliciels récents et fort répandus - des menaces réelles auxquelles sont confrontés les utilisateurs. ESET Internet Security a atteint 99,9 %, un taux exceptionnel en protection contre les maliciels. De plus, il y avait également un test de fausse alarme, qui évaluait la qualité des capacités de détection de fichiers des produits antivirus. ESET Internet Security a démontré des performances sans faille avec zéro fausses alarmes. Ceci renforce sa fiabilité et démontre sa capacité à détecter efficacement les fichiers légitimes et les menaces potentielles de maliciels.Dans ce dernier test de performance (Performance Test), les produits grand public "Antivirus" et "Sécurité Internet" ont été testés - tous deux classés produits de sécurité. Les résultats soulignent l'impact sur les performances système d'un produit de sécurité par rapport aux produits de sécurité testés de 16 autres fournisseurs. Le test de performance comprend plusieurs évaluations, et les résultats de ces tests génèrent de manière collaborative le score d'impact global. Pour tester l’utilisation d’un minimum de ressources, l'efficacité du produit et l'impact sur les performances de diverses opérations de routine - la copie de fichiers, archivage, installation, lancement d'applis, téléchargement de fichiers et navigation sur des sites Web - ont été évalués. Les produits ont été classés comme Lents, Médiocres, Rapides et Très Rapides sur base la moyenne des résultats. Le test s'est déroulé selon le référentiel PC Mark, reconnu par l'industrie, où la machine de test, sans aucun logiciel de sécurité, s'est vu attribuer un score PC Mark de 100 points. Dans l'évaluation PC Mark, ESET Internet Security s’est classé à la première place avec 98,4 points, soulignant l'efficacité et les performances globales de la solution dans le monde réel.Dans cette évaluation rigoureuse, ESET Internet Security a excellé et dans la protection contre les maliciels et dans les tests de performance. Ce score a placé ESET Internet Security parmi les meilleurs produits des 16 fournisseurs. Il a démontré son engagement à fournir des solutions sécuritaires numériques robustes tout en accroissant la confiance des consommateurs guidés par les résultats des tests d'AV-Comparatives."Chez ESET nous sommes fortement engagés pour surveiller en permanence l'évolution du paysage de la sécurité et fournir des solutions avancées. ESET Internet Security, notre meilleure protection mobile multicouche contre tous types de menaces de maliciels, aide nos utilisateurs soucieux de leur vie privée, qui utilisent activement Internet pour le shopping, la banque, le travail et la communication. Nous sommes donc ravis de recevoir les prix Advanced+ d’AV-Comparatives, une des principales organisations indépendantes de test de sécurité au monde », a déclaré Mária Trnková, vice-présidente du segment Consommateur et IoT chez ESET. "Cette récompense témoigne de notre poursuite constante de l'excellence dans la protection de nos utilisateurs avec des solutions basées sur le développement continu des technologies ESET de base. Nous sommes déterminés à fournir des solutions de sécurité offrant le plus haut niveau de protection sans compromettre la convivialité."ESET Internet SecurityESET Internet Security est une nouvelle approche de la sécurité informatique réellement intégrée. La version la plus récente du moteur d'analyse ESET LiveGrid®, associée aux modules pare-feu et antispam personnalisés, utilise la vitesse et la précision pour assurer la sécurité des ordinateurs. Le résultat est un système intelligent, constamment en alerte pour les attaques et les maliciels qui pourraient endommager un ordinateur.ESET Internet Security est une solution de sécurité complète qui combine une protection maximale et une empreinte système minimale. Les technologies avancées d’ESET utilisent l'intelligence artificielle pour empêcher l'infiltration de virus, logiciels espions, chevaux de Troie, vers, logiciels publicitaires, rootkits et autres menaces sans entraver les performances du système ni perturber l’ordinateur.AV-Comparatives est une organisation indépendante qui propose des tests systématiques vérifiant si les logiciels de sécurité - produits antivirus basés sur PC/Mac et solutions de sécurité mobile - tiennent leurs promesses. Utilisant une des plus grandes collections d'échantillons au monde, elle crée un environnement réel pour des tests vraiment précis. AV-Comparatives propose des résultats librement accessibles aux particuliers, organes de presse et institutions scientifiques. La certification par AV-Comparatives fournit un sceau officiel d'approbation pour des performances logicielles qui sont mondialement reconnues.Depuis plus de 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. 