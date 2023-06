Développé par Pewter Games Studios et LoPoly Games et édité par Green Man Gaming, Filthy Animals : Heist Simulator est un jeu de simulation de casse chaotique à la troisième personne en vue isométrique et conçu principalement pour le multijoueur (jusqu'à 4 joueurs). L'histoire de Filthy Animals : Heist Simulator n'est ni complexe ni mémorable, glissant dans une veine absurde maintes fois vue (au cinéma comme dans les jeux vidéo). Le véritable protagoniste, le cerveau criminel de toute la trame narrative, et le seul personnage que nous ne pouvons pas contrôler, est un certain Tony. Le seul humain, si l'on peut dire, de la bande criminelle dont nous ferons partie. Tony est un petit homme aux cheveux courts, grossier, cruel, impitoyable et assoiffé de gloire, d'argent et de pouvoir (en bref, une très bonne personne). Mais c'est lui qui nous a sauvés et nous a transformés en animaux super-intelligents, même s'ils sont handicapés physiquement. Oui, Tony a sauvé quatre animaux et les a transformés en êtres mutants humanoïdes dotés d'intelligence et de volonté (plus ou moins). Mais, bien sûr, Tony ne fait jamais rien pour rien et nous sommes donc obligés de suivre ses ordres extravagants.Comme vous l'avez peut-être deviné d'après le titre, Filthy Animals : Heist Simulator est un simulateur de braquage dans lequel des animaux mutants accomplissent les pires actes criminels dans le seul but de s'emparer de quelque chose et de rendre le méchant Tony heureux. Cela commence par le vol d'argent dans un supermarché - un simple échauffement - jusqu'au braquage d'une banque et à l'infiltration d'une base militaire secrète et ultra-défendue. L'ensemble de l'aventure est divisé en huit chapitres, qui se composent à leur tour de différents décors. La variété des situations est moyenne et, dans l'ensemble, rend l'aventure assez agréable. On notera les plaisanteries sordides de Tony qui, malheureusement, se répètent d'un chapitre à l'autre. Et à propos de Tony, il est toujours la voix principale de l'histoire, qui joue aussi le rôle ingrat de "narrateur". Une histoire qui, comme nous le verrons bientôt, se vit mieux en compagnie d'un ou plusieurs amis. Seul, le crime lasse vite.Filthy Animals : Heist Simulator est un jeu d'action à la troisième personne en vue isométrique qui se joue principalement en compagnie d'un ou plusieurs amis (quatre au maximum). Avant de partir en mission, vous devrez sélectionner l'un des quatre mutants qui se distinguent les uns des autres par un certain nombre de capacités uniques. Des compétences que vous débloquerez au fur et à mesure de votre montée en niveau (l'expérience n'est acquise qu'à l'issue d'un chapitre). Mais ce n'est pas tout, une fois que vous aurez choisi la bête mutante à personnifier, vous pourrez sélectionner un ou plusieurs objets que vous pourrez ensuite récupérer dans des coffres particuliers disséminés dans les niveaux du jeu. Le nombre de cartes ainsi que le type d'objets (soins, armes, etc.) ne peuvent être débloqués et placés qu'après avoir dépensé la monnaie du jeu (également obtenue en terminant les différents chapitres). Après avoir choisi un héros et l'équipement à rechercher sur le terrain, il est temps de monter dans le camion et de demander à Tony de nous transporter jusqu'au lieu du casse. La structure de jeu de Filthy Animals : Heist Simulator se répète pratiquement du début à la fin et exige que nous remplissions certaines conditions, dont certaines sont facultatives. Les principales sont presque toujours liées à la récupération d'une certaine quantité de "butin" (de l'argent aux déchets nucléaires). Il ne manque pas d'exigences pour abattre un certain nombre d'ennemis, éviter certains pièges (il y en a une grande variété) ou passer certains endroits avec des vêtements particuliers. Au fur et à mesure que vous remplissez les quêtes principales, vous pouvez progresser dans le niveau jusqu'à ce que vous deviez vous échapper de manière audacieuse (et de plus en plus exagérée).Et c'est toujours parmi ces défis que l'on trouve celui de compléter le mot "FILTHY" en cherchant les lettres disséminées dans le niveau (un classique pour les complétistes). Il y a aussi des petits plus comme un chapeau mexicain pailleté qui, si vous le portez jusqu'à la fin du niveau, vous permettra d'obtenir de savoureux bonus. En parlant d'objets, vous trouverez également des sodas et des tacos. Les premiers (en particulier les boissons vertes) vous permettront de revenir à la vie en cas de danger, tandis que les autres boissons et tacos (ainsi que divers aliments) vous permettront d'accumuler de l'expérience et de remplir une barre de "rage" spéciale. Cette barre, une fois activée, libère les capacités du héros en service avec la possibilité, si elle est bien utilisée, d'apporter un avantage et de se sortir indemne de situations délicates. Mais quel genre de dangers Filthy Animals : Heist Simulator recèle-t-il ? Eh bien, le jeu commence avec un niveau de difficulté assez accessible et augmente ensuite considérablement, en introduisant des ennemis blindés et en multipliant leur nombre. Les ennemis simples peuvent être assommés par une série de crochets, mais pour les ennemis blindés, il faut être armé ou déclencher une explosion.Nous en arrivons au point sensible de Filthy Animals : Heist Simulator, les commandes. Prendre le contrôle de l'un des trois mutants demande du temps et beaucoup, beaucoup de patience. Disons-le tout de suite : cela peut être frustrant. Et la raison en est simple : c'est terriblement imprécis et chaotique. Mais procédons dans l'ordre. Chaque animal se déplace comme un haricot Fall Guys, mais dans un état d'ébriété avancé. Le héros de service avance donc d'un pas traînant, en se balançant ostensiblement. Avancer en ligne droite est presque impossible. Courir, c'est du suicide. Sauter est épuisant. Tomber d'un rebord ou marcher sur l'eau entraîne des chutes ruineuses et visuellement exaltantes. Hilarant les premières fois, mais à la troisième... Sans parler du système de combat. Le joueur doit utiliser les touches dorsales auxquelles sont confiés les mouvements des bras respectifs. Mais pas seulement, le plus fatigant est d'interagir avec les objets. Pour cela, il faudra utiliser l'analogique en faisant faire au personnage des mouvements amples (littéralement, en agitant les deux pattes en l'air). Lorsque vous agitez vos pattes à l'aide de l'analogique, si vous rencontrez un objet, il se collera (pas toujours) - comme une ventouse - à l'une ou l'autre main et pour utiliser l'objet (lancer, manger ou tirer - dans le cas d'une arme à feu), vous devrez utiliser la dorsale respective attachée à cette main (droite ou gauche). Presque toujours, vous n'aurez pas le contrôle de la prise et vous vous retrouverez souvent à utiliser la mauvaise main, surtout lorsque vous vous trouvez dans des situations chaotiques (c'est presque toujours le cas).Et nous n'avons pas encore parlé des objets qui ne sont utiles que pour des interactions particulières. La hache en est un exemple. En saisissant un tel objet, vous pouvez briser des axes et ainsi libérer des passages autrement inaccessibles. Or, pour effectuer l'action liée à ce type d'objet, il ne faudra pas appuyer sur des touches, mais s'approcher de la porte et se tourner pour que l'objet entre en contact avec l'endroit où il doit agir. Un modus operandi maladroit et une fois de plus inexact. Filthy Animals : Heist Simulator ne l'a jamais caché - et c'est très clair dès le tutoriel (que nous recommandons vivement de jouer avant de commencer la campagne, car il est également assez exhaustif) - il doit être joué en compagnie. En effet, le jeu exige un nombre croissant de tâches à accomplir, ce qui nécessite la formation d'au moins deux groupes afin de répartir les tâches : de manière triviale, un joueur distrait les gardes et l'autre se faufile dans l'endroit gardé. Le niveau de difficulté lui-même peut devenir presque prohibitif, nécessitant une grande patience. Les ennemis, en effet, ne s'adaptent pas au nombre de joueurs et affronter un grand nombre d'adversaires, seul, peut devenir un véritable exploit. A cet égard, lorsque vous êtes mis KO, une phase de "survie" chronométrée se déclenche où vous pouvez soit vous faire secourir par un ami, soit tenter de récupérer et de boire un verre sous peine d'être transformé en boule. Cette transformation vous permet de rouler jusqu'à l'une des toilettes disposées tout au long du jeu. C'est là qu'il faut tirer la chasse d'eau pour revenir à la vie. Ce processus peut être utilisé trois fois au maximum. À la quatrième fois, le jeu est terminé et vous devez recommencer depuis le début.Sur le plan graphique, Filthy Animals : Heist Simulator connaît des hauts et des bas. L'aspect général n'est pas mauvais, bien qu'un peu anonyme. Les couleurs vives, l'aspect presque jouet rappellent des titres comme Justice Sucks (notre critique ici) mais avec beaucoup moins d'attention aux détails. On retrouve souvent un recyclage de meubles, ainsi que des ennemis, même si la variabilité des environnements (certains divisés en plusieurs zones) devrait être récompensée. Le son n'est pas mauvais, entre funky et pop, agréable et entraînant, jamais envahissant mais rien d'exceptionnel ni de mémorable. Le doublage est bon et on notera que le jeu est intégralement localisé en français. Nous concluons plutôt par un tour d'horizon des problèmes graphiques et techniques qui sont en partie masqués par le chaos et la maladresse du protagoniste. Il y a des interpénétrations de toutes sortes, des objets qui disparaissent et, à plusieurs reprises, nous nous sommes retrouvés projetés dans le vide de manière presque inexplicable. Encore une fois, tant que vous êtes en compagnie, vous pouvez même rire de tout ce chaos largement imprévisible. Seul, au bout d'un certain temps, cela devient tout simplement irritant. A noter qu'il n'y a aucune optimisation PS5 à ce stade.Filthy Animals : Heist Simulator est un jeu imprécis et très, très chaotique. L'idée de base est amusante et, si l'on y joue en compagnie d'autres joueurs, le jeu peut offrir quelques heures d'insouciance. Mais nous parlons ici d'un titre qui doit être joué avec le cerveau éteint et une bonne dose de patience. La variété des lieux et des armes, ainsi que des situations et des missions, est à récompenser, mais elle est malheureusement fortement entravée par un gameplay mal coordonné et confus. Un titre que nous recommandons surtout en multijoueurs.