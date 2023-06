Organ Quarter est un non-lieu, un quartier peuplé de créatures informes et monstrueuses qui errent désespérément dans les rues de la ville et ses intérieurs, attaquant sans réfléchir les quelques êtres humains qui restent dans les rues sinistres de la ville. Notre alter ego est l'une de ces créatures et, partant de son appartement, il décide de s'échapper de cet endroit inhospitalier et corrompu, en se frayant un chemin à travers une myriade de créatures effrayantes. Le protagoniste n'est cependant pas le seul habitant de la ville, et une poignée d'autres comprimarios aideront - et déconcerteront - le héros de l'histoire, comme s'ils étaient des fantômes cherchant des réponses dans une ville qui n'appartient plus à personne. La narration qui anime les fils de l'histoire est aussi déroutante et cryptique que fascinante et irrésistible, à tel point que la comparaison avec l'œuvre précitée de Team Silent suggère une proximité avec l'ouvrage de référence dès les premières mesures du jeu. Si la narration environnementale et les silences rassasient déjà notre désir de vivre le survival horror par excellence à la première personne, les dialogues bien dosés des interludes soulignent encore plus le désir d'approcher une imagerie qui ne doit pas exposer mais suggérer, contribuant à un type de suggestion vraiment rare dans le monde vidéoludique contemporain. Non pas que le scénario s'avère particulièrement brillant, mais il suffit à nous immerger dans un monde que l'on reconnaît immédiatement comme vivant et palpitant, notamment grâce aux paroles des compagnons et aux textes disséminés dans l'univers du jeu.Mais dans un film d'horreur, la narration compte autant que le gameplay et l'atmosphère, et c'est là qu'Organ Quarter nous donne le meilleur de lui-même. Sur le plan purement ludique, il s'agit essentiellement de résoudre une série d'énigmes pour débloquer la macro zone suivante, tout en essayant de ne pas se faire tuer par les créatures difformes qui peuplent l'univers du jeu. Contrairement à une bonne partie des survival horror similaires, dans Organ Quarter nous pourrons néanmoins riposter grâce à une quantité rare mais suffisante d'armes que nous trouverons sur notre chemin, et dont les munitions - hélas - ne seront jamais abondantes. Grâce à un genre qui se prête merveilleusement bien à la réalité virtuelle, le titre nous oblige donc à ne pas abuser du nombre de tirs, à éviter au maximum les affrontements et à trop compter sur notre inventaire. Ce dernier fonctionne d'ailleurs exactement comme dans Resident Evil, avec des emplacements limités qui, une fois épuisés, nous obligeront à stocker des ressources superflues à l'intérieur de nos coffres. Ces précieux coffres, ainsi qu'un téléviseur à l'arrière-goût cronenbergien, limiteront donc les planques disséminées dans les niveaux, à l'intérieur desquelles nous pourrons pousser un soupir de soulagement avant de retourner à la merci des antagonistes.Le gameplay d'Organ Quarter réussit le miracle d'être à la fois familier et original, grâce à ses pieds bien ancrés dans le classicisme du genre, mais en nous faisant redécouvrir des mécaniques aujourd'hui obsolètes au sein d'un langage qui n'a pas encore eu le temps matériel de les explorer. Dans le domaine du survival horror en réalité virtuelle, personne, y compris Resident Evil 7, n'a réussi à faire mieux qu'Organ Quarter, notamment grâce à une utilisation vraiment impeccable de la VR elle-même. Si la gestion de l'inventaire et les énigmes environnementales sont de premier ordre, le véritable coup de génie d'Outer Brain Studio réside dans la gestion de la carte. Comme dans tout survival horror qui se respecte, on trouvera des cartes des lieux visités au fur et à mesure que l'on progresse dans le jeu, mais celles-ci ne se mettront pas à jour automatiquement une fois que l'on aura exploré une pièce ou rencontré un obstacle. Au contraire, grâce à un bon nombre de moules, nous aurons la possibilité de marquer à la main directement dans le jeu les endroits déjà visités, les portes fermées, les énigmes encore non résolues et ainsi de suite, décidant de manière autonome du rythme et des modalités de notre progression. Si cela vous semble peu, vous êtes complètement à côté de la plaque, car même l'élément carte à lui seul est aussi brillant que tout ce qui a été vu jusqu'à présent en réalité virtuelle, quel que soit le genre ; à tel point que la stratification de l'ensemble de l'opération est si profonde qu'elle plaira aussi bien aux néophytes qu'aux hardcore gamers, aux amateurs de jeux d'horreur qu'à ceux qui recherchent simplement une bonne aventure. Même en termes de durée, Organ Quarter réalise un demi-miracle en nous offrant une campagne d'environ six heures, à jouer exclusivement au niveau de difficulté le plus élevé, ce qui rend les défis plus ardus mais aussi plus engageants. Les tirs et les puzzles - volontairement grossiers - donnent alors un côté rétro qu'il est impossible de ne pas apprécier, cerise sur le gâteau d'un système technique véritablement exemplaire. Du choix des textures à la palette de couleurs, de la modélisation des environnements et des ennemis au travail sur les éclairages : tout dans Organ Quarter rend un mélange indéfinissable de sublime et de corrompu rare non seulement pour le marché de la réalité virtuelle, mais aussi pour celui du jeu vidéo traditionnel. Même les boss ne sont pas en reste, et s'ils offrent des mécaniques uniques sur le plan du gameplay, ils étonnent surtout par une mise en scène presque outrancière, que l'on aura hâte d'expérimenter et de revivre en attendant de trouver un produit qui puisse ne serait-ce qu'approcher l'émerveillement proposé par Organ Quarter. Sans oublier une bande son qui donne la chair de poule.Si le titre a bien fonctionné sur PC, la version PSVR2 rend les couleurs malades de la palette chromatique encore plus éclatantes. Les noirs ne posent pas de problème, ils sont étonnamment profonds malgré l'écran LCD, qui compense manifestement l'obscurité du travail. Bien sûr, on ne peut nier que quelques éléments ont vieilli, comme l'absence de snap turn ou la possibilité de travailler en mouvement libre uniquement en suivant la direction de la manette, mais ce sont de petites choses face à une œuvre vraiment monumentale. Si nous voulons pinailler, nous trouverons certainement une poignée de bugs qui persistent depuis le premier jour, comme la possibilité que notre personnage s'élève un peu trop au-dessus du niveau du sol ou quelques éléments polygonaux qui pourraient entraver la progression si on les prenait dans une direction très spécifique ; des problèmes sérieux mais un peu superflus, qui ne ruinent certainement pas l'expérience de jeu, mais qu'il aurait été agréable de voir disparaître à jamais. Mais vous savez, après tout, qu'est-ce qui est le plus absurde dans Organ Quarter ? Le fait qu'Outer Brain Studio soit un éditeur de logiciels composé de quatre personnes qui, avec de la bonne volonté, des cerveaux et une campagne Kickstarter qui s'est déroulée convenablement, ont réussi à imposer une vision extraordinaire à l'ensemble du marché, en créant la meilleure horreur jamais vue sur un casque de réalité virtuelle. Hélas, comme prévu, l'équipe ne travaille plus sur la réalité virtuelle, et le DLC avec mode arcade un temps annoncé n'arrivera jamais.Organ Quarter est le meilleur survival horror qui ait jamais mis les pieds en VR et, encore aujourd'hui, un produit incontournable pour tous ceux qui aiment tout simplement le média jeu vidéo. Le travail d'Outer Brain Studio est une lettre d'amour à Silent Hill, à Resident Evil, à tous ces titres qui ont façonné notre vision du jeu vidéo et de l'imagerie de la peur, et rien que pour cela, il faut l'acheter les yeux fermés.