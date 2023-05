Home Sheep Home : Farmageddon Party Edition raconte les aventures de trois moutons : Shaun, Timmy et Shirley. Pour les non-initiés, il s'agit d'un jeu vidéo dérivé d'une série et d'un film d'animation réalisés en claymotion. Shaun, comme les poules de "Hens on the Run" et surtout comme Wallace et le chien Gromit, font partie des créatures emblématiques de Nick Park. Le titre revu est dédié au mouton Shaun et à ses amis. Il n'y a pas de véritable intrigue, Home Sheep Home : Farmageddon Party Edition n'ayant aucun lien avec les événements des films (il ne s'agit pas d'une adaptation). Certes, certains lieux et personnages évoquent ce qui a été vu dans les dessins animés et les films, mais il s'agit d'un aperçu terne et discret. Le plat de résistance est le gameplay, le noyau fondamental de l'ensemble du titre. Il suffit de dire que le jeu est centré sur trois moutons très différents qui partagent un même objectif : atteindre la fin des niveaux tous les trois ensemble. Home Sheep Home : Farmageddon Party Edition est un jeu d'aventure en 2D avec des phases de plate-forme et d'innombrables énigmes environnementales à résoudre. En gros, il s'agit de plus de cinquante niveaux dont le seul but est d'atteindre la ligne d'arrivée en amenant les trois moutons à leur destination. Pour ce faire, vous devrez maîtriser les caractéristiques des trois moutons, bien comprendre la structure des différents niveaux, utiliser les objets et/ou les obstacles à votre avantage et éviter que l'un des trois protagonistes ne meure. Il suffit qu'un des trois moutons meure ou quitte l'écran pour que vous deviez recommencer depuis le début. Soyons francs, il est évident que le titre est fait pour être vécu en coop, et en effet, à plusieurs, le plaisir est multiplié et la difficulté est légèrement simplifiée.Mais Home Sheep Home : Farmageddon Party Edition peut également être joué seul. En effet, le jeu propose un système de changement de personnage pratique et intuitif. Vous pouvez ainsi passer d'un mouton à l'autre, rapidement, en appuyant sur un seul bouton. Alterner les moutons est indispensable pour arriver au bout et vous serez, en effet, amené à les contrôler tous. Pour ce faire, vous devez d'abord apprendre leurs caractéristiques de base. Shaun est le mouton qui saute le plus haut, polyvalent et rapide. C'est l'élément "neutre" avec des caractéristiques moyennes et adapté à presque tout : déplacer des objets, appuyer sur des boutons et sauter sur de grandes distances. Timmy, quant à lui, est le mouton le plus petit et le plus léger. Il compense ses sauts peu exceptionnels en se faufilant dans des chemins étroits. Il peut également déplacer de petits objets ou appuyer sur des boutons. Enfin, nous avons Shirley, le mouton le plus massif de tous. En plus d'être lent et d'avoir un très petit saut, Shirley est la seule à pouvoir pousser de gros objets et à pouvoir servir de poids et/ou de "plate-forme" pour sauter. De plus, elle est la seule des trois brebis à s'enfoncer dans l'eau (ce qui lui permet d'explorer n'importe quel fond marin). Les trois moutons partagent un autre point intéressant : ils peuvent tous être utilisés comme plateformes. Ils peuvent même s'empiler les uns contre les autres, quel que soit leur poids. Cela signifie que vous pouvez également sauter sur le plus petit mouton, mais que vous devez vous méfier de la stabilité du "mouton totem". Comprendre quand et comment utiliser les moutons pour franchir certaines hauteurs ou certains obstacles est important pour la résolution des niveaux. Et en termes de variété de résolution, le titre surprend, et pas qu'un peu.Home Sheep Home : Farmageddon Party Edition est divisé en zones reconnaissables entre elles principalement par le type de décor, mais aussi par les énigmes qui changent considérablement d'un monde à l'autre (le deuxième, par exemple, introduit des énigmes sur le magnétisme et l'utilisation de l'eau). La variété est bonne et le niveau de défi est croissant mais jamais prohibitif, bien qu'il faille dire que le plus grand plaisir est obtenu - comme nous l'avons déjà mentionné - en jouant en compagnie. D'autant qu'à la longue, le jeu souffre d'une certaine répétitivité. De plus, Home Sheep Home : Farmageddon Party Edition propose également une série de mini-jeux (d'où le petit supplément d'âme du party game) assez simples mais bien variés, qui cassent efficacement le rythme de la campagne principale. Pour les amateurs d'objets à collectionner, chaque niveau contient certains types d'objets à collectionner (comme des chaussettes éparpillées dans le niveau) et, en fonction de notre habileté et de notre rapidité, en atteignant la ligne d'arrivée, nous obtiendrons également une note (pour un maximum de trois étoiles). Ainsi, ceux qui aiment les défis et veulent en tirer le meilleur parti seront confrontés à une aventure apparemment simple, mais qui cache des défis considérables qui requièrent une certaine patience.Sur le plan graphique, Home Sheep Home : Farmageddon Party Edition choisit de s'éloigner de l'aspect " plastique " caractéristique des cinématiques, en s'appuyant sur une palette de couleurs pastel en 2D qui ressemble vaguement à de l'aquarelle. Compte tenu de la faible quantité de contenu à l'écran, ce choix n'est pas mauvais et fonctionne raisonnablement bien, étant attrayant et cohérent avec le type de jeu. Malheureusement, les environnements d'un même biome se ressemblent indéniablement, se différenciant principalement par le type d'énigmes et d'obstacles possibles (même ceux-ci, cependant, sont tous les mêmes, ne se différenciant que lorsqu'on change de biomes). Le son fait son travail discrètement, avec des sons légers et jamais intrusifs. Il n'y a pas de doublage, bien sûr (mais les moutons sonnent avec trois "tons" différents pour souligner une caractérisation qui n'est pas seulement esthétique). A noter la présence de sous-titres en français, même si la quantité de texte est décidément faible. Enfin, aucun bug ou ralentissement n'a été signalé, ce qui nous offre une expérience solide du début jusqu'au générique de fin.Home Sheep Home : Farmageddon Party Edition est un jeu d'aventure solide axé sur les puzzles environnementaux. La variété d'un biome à l'autre est bonne et le niveau de difficulté augmente progressivement. Le titre est nettement plus amusant en coopération, alors qu'en solo, il risque de devenir lassant. Il est définitivement recommandé aux amateurs de puzzles et de casse-tête logiques, car les trois moutons ont des caractéristiques bien définies et la coopération entre eux devient de plus en plus essentielle pour atteindre la finale tant convoitée.