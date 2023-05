Bitvavo accueille les utilisateurs de la plateforme crypto LiteBit

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Bitvavo, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies en Belgique, a annoncé son intention d'acquérir de commun accord la base de clients du courtier en cryptomonnaies néerlandais LiteBit. Cette annonce intervient après l'annonce, en début de semaine, de la cessation des activités de LiteBit. La transition des clients de LiteBit vers Bitvavo sera bientôt évaluée par l'Autorité néerlandaise des marchés et des consommateurs (ACM). Les clients de LiteBit seront ensuite activement informés et pleinement soutenus pendant le procédé (possible) de transition.Arthur van Lier, COO de LiteBit, déclare : "Après avoir mûrement réfléchi et pesé toutes les options, LiteBit a décidé de cesser ses activités et d'offrir à tous ses clients la possibilité de passer à Bitvavo, l'échange de crypto-monnaies le plus important et le plus réputé au Benelux. Bitvavo offre une plateforme conviviale, de faibles coûts de transaction, une fonctionnalité d'échange solide et des opérations commerciales conformes à toutes les lois et réglementations applicables."Mark Nuvelstijn, CEO de Bitvavo, ajoute : "Accueillir les clients de LiteBit fait partie de la stratégie de croissance de Bitvavo, tout comme nous avons accueilli les clients de Bitzeb et de Bitqist dans le passé, sur notre route vers la position de leader du marché européen.Déjà plus d'un million d'utilisateurs, la plupart d'entre eux au Benelux, utilisent les services de Bitvavo. La plateforme crypto espère accueillir autant de clients de LiteBit que possible afin de poursuivre sa croissance stable et l'afflux continu de nouveaux clients. Suite à l'approbation de l'ACM, les clients de LiteBit auront la possibilité de transférer leurs actifs numériques et leurs soldes vers Bitvavo gratuitement et facilement. Ils n'auront donc pas à vendre leurs devises.Source : https://comiti.co/