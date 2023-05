Un récit fragmenté entre deux réalités, un récit de courage et d'aventure ironiquement fictionné directement dans nos yeux. La possibilité de respirer l'air d'un vrai pirate sans prémices excessives, c'est ce que propose Another Fisherman's Tale la suite du titre bien accueilli sorti en 2019 pour VR. Dans Another Fisherman's Tale, nous nous retrouvons à nouveau dans la peau de Bob, à la recherche de Libertalia (l'île même d'Uncharted 4), une île légendaire, abritant des pirates et de courageux explorateurs voués à la recherche de trésors inestimables. Au début de l'aventure, vous vous familiariserez immédiatement avec les commandes, qui sont bien conçues et particulièrement intéressantes pour un titre VR. En fait, le contrôle sera totalement libre, bien que vous puissiez toujours choisir à travers les options d'accessibilité d'autres types de mouvements, tels que la téléportation. L'ensemble de l'aventure nous amènera à résoudre diverses énigmes, environnementales ou non, pendant environ cinq heures. Une longévité somme toute adaptée aux aventures VR qui permet à qui veut aborder Another Fisherman's Tale de jouer à un rythme modéré grâce aux nombreuses divisions des niveaux qui, bien qu'ils soient tous liés les uns aux autres, peuvent également être vécus de manière contingente sans alourdir les sessions de jeu VR.Si, dans les premières minutes du jeu, on se sent parfaitement à l'aise pour comprendre les différentes mécaniques de jeu, il y a ensuite, sur le plan narratif, un rebondissement soudain qui nous catapulte hors de la narration. Nous sommes maintenant Nina, la fille de Bob, qui se remémore les aventures racontées par son père avec des maquettes dans la cave de sa maison. Ce ne sont pas des choix aléatoires, le thème ludique et la volonté de se remémorer les exploits de son père sont en fait une grande métaphore d'une relation intime et complexe à laquelle on ne s'attend pas dans les premières lignes du jeu et qui m'a particulièrement frappée. D'ailleurs, toujours sur le thème de la double narration, à certains moments, même les histoires de Bob seront victimes de la contextualisation du récit dans la vie réelle. En effet, il nous arrive de sortir d'un bateau pour voir l'intérieur de la cave de Nina, comme si nous étions catapultés dans l'intrigue d'un spin-off de Toy Story.Mais en pratique, que fait-on dans Another Fisherman's Tale ? Le gameplay repose essentiellement sur trois éléments : la tête, les mains et le corps de Bob. Un protagoniste décomposable qui jouit de la possibilité d'installer différents types de mains, de lancer sa tête vers des points de vue qui permettent de mieux appréhender la situation, et enfin de contrôler le corps de Bob pour atteindre la fin du niveau et poursuivre l'aventure. Un mélange de situations qui seront toujours bien contextualisées avec la narration et les scénarios de jeu qui m'ont toujours poussé à explorer soigneusement chaque recoin des scénarios afin de comprendre le meilleur mouvement ou le meilleur outil à utiliser. Après tout, pourquoi ne pas utiliser une pince de crabe pour couper des cordes ou des crochets qui peuvent être utilisés comme harpons pour escalader des murs ? Autant de gimmicks utilisés au cours de l'aventure qui, bien qu'agréables, ne sont jamais révolutionnaires. Sur le plan technique, le style utilisé par l'équipe d'InnerspaceVR est dans la lignée du chapitre précédent. Il n'atteint certes pas les sommets de l'immense Horizon Call of the Mountain, mais l'ensemble de l'univers du jeu reste parfaitement agréable dans la version testée sur PlayStation VR2, malgré une simplicité stylistique qui n'est qu'un moyen de raconter une histoire bien rendue, avec une évolution constante du début à la fin. A noter que l'épisode précédent est prévu sur PSVR2 plus tard dans l'année.Another Fisherman's Tale est une petite expérience VR inoubliable, capable de raconter une histoire intime et humaine dans différentes langues. Un dualisme entre les aventures légères de Bob et les souvenirs chargés d'émotion et de nostalgie de sa fille Nina qui prend vie sous nos yeux en réalité virtuelle sans jamais nous ennuyer et en nous laissant le sourire aux lèvres à la fin du voyage.