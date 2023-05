Développé par GoolWorks et édité en synergie avec Eastasiasoft, Under The Warehouse est un jeu d'aventure et d'exploration à la première personne dont le gameplay reprend tout des aventures point-and-click, avec un côté résolument classique. Raconter l'histoire d'Under The Warehouse n'est pas une tâche facile, car elle est complètement déstabilisante. Si vous vous attendez à une intrigue limpide et claire, vous n'êtes pas au bon endroit. Tout dans le jeu de GoolWorks semble un peu désordonné, avec des personnages excentriques, des situations absurdes et un objectif tout aussi aliénant. Mais procédons dans l'ordre. Le jeu commence par la sonnerie d'un téléphone rouge. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que ce téléphone entouré d'une pièce sombre. Nous sommes donc obligés de répondre. Au bout du fil se trouve celui qui a tout déclenché. Un mystérieux individu - qui s'avérera être un enfant masqué - nous a engagés pour chercher un mystérieux œuf coloré à l'intérieur d'un bâtiment tout aussi mystérieux. C'est ainsi que commence notre épopée, à travers des tunnels étroits et sombres, dans des lieux de plus en plus extravagants et à l'ambiance plutôt réussie. Et c'est justement l'atmosphère qui est l'un des rares points positifs du travail de GoolWorks, car vous serez constamment surpris par des situations impensables. Pour ne pas gâcher la surprise, nous n'en citerons que quelques-unes : un homme géant assis au milieu d'un hall, un escargot échappé qui bloque une allée entière, et enfin une secte d'individus qui ne communiquent qu'avec trois points de suspension (et l'un d'entre eux se trompe même, en communiquant avec trois virgules de suspension - et c'est l'une des meilleures blagues du jeu).Le titre arrache un rire occasionnel, qu'il soit voulu/planifié ou non. Il le fait avec des personnages - pour la plupart secondaires et inutiles pour le jeu et la narration - qui partagent des pensées ou des phrases sans aucun lien entre elles. Par exemple, un employé exprime son amour pour les cônes de signalisation. Sans parler d'un autre ouvrier qui n'a aucune intention de s'éloigner du mur parce que c'est là qu'est sa place : construire le mur. Vous l'aurez compris, le titre part en vrille, au milieu de folies et de gimmicks difficilement prévisibles.Le point faible de tout cela est qu'il est difficile de les relier. Le titre demande ouvertement au joueur de relier certains points en essayant de donner une traduction à une série d'événements de plus en plus fous. Et nous le disons tout de suite, la fin n'offrira aucune solution. En fait, de fin. Et à cet égard, il faut ouvrir une parenthèse particulière. Le jeu chemine linéairement vers une seule fin : la première. Pour obtenir les suivantes, il faudra effectuer une opération, dans les menus, artificielle et peu intuitive. Une fois cette "opération" effectuée, vous pourrez accéder à la phase finale où s'ouvrent trois nouvelles opportunités à découvrir et qui mèneront à une autre fin. Pour être honnête, ces "fins" se traduisent par des écrans statiques à interpréter qui, au lieu d'apporter des réponses, risquent d'accroître la confusion. Enfin, il faut souligner la très faible durée du titre : le premier run a duré presque une demi-heure mais, à cause d'un problème technique (que nous détaillerons dans le paragraphe correspondant), nous avons été obligés de faire un autre run, qui a duré presque un quart d'heure. Il s'agit donc d'un titre extrêmement court.Under The Warehouse est un jeu d'aventure à la première personne axé sur l'exploration et doté d'un gameplay point-and-click typique. En clair, on se déplace dans des environnements en 3D avec un pointeur perpétuellement visible à l'écran avec lequel on peut collecter une série d'objets et parler à différents personnages. Nous disposerons également d'un inventaire assez classique. Non, les objets ne pourront pas se "joindre" les uns aux autres, mais seulement être utilisés selon le titre. Le tout se traduit par une concaténation de puzzles. Littéralement, le jeu nous demande de trouver un objet et de le donner à quelqu'un qui nous donnera un nouvel objet qu'il faudra utiliser à un endroit pour débloquer une zone et récupérer un autre objet et ainsi de suite. La difficulté de Under The Warehouse est donc d'essayer de comprendre où se trouve l'objet et où l'utiliser (ou à qui le donner). Si au début il est assez facile de relier quoi donner à qui, rapidement la situation deviendra plus absurde et il faudra procéder un peu par essais et erreurs. Mais ne vous inquiétez pas, la difficulté est quasi nulle si l'on considère qu'un minimum d'exploration suffit pour repérer les sujets et les zones qui vous seront utiles par la suite. À cet égard, les zones de jeu sont de plus en plus folles et intéressantes à explorer : nous commençons par un entrepôt, en passant par un centre scientifique jusqu'à... nous vous laissons le soin de découvrir les derniers endroits mystérieux. Et à ce propos, le titre propose également de petites énigmes environnementales qui sont vraiment très simples et oubliables - comme on en a déjà vu dans beaucoup d'autres titres.Sur le plan graphique, Under The Warehouse utilise des graphismes low-poly (de plus en plus utilisés ces derniers mois) qui sont délibérément grossiers et bruts. Les personnages sont laids et se ressemblent tous - à l'exception de quelques uniformes. Certes, les lieux parviennent à se distinguer les uns des autres, mais il y a malheureusement un recyclage excessif d'objets non "utilisables". Cela rend l'exploration encore plus facile car l'objet "différent" sera presque certainement collecté et utilisé pour poursuivre l'aventure. Mais le vrai point sensible, ce sont les problèmes techniques. Il nous est arrivé de constater que des textures se chargeaient tardivement mais tombaient aussi dans le vide, nous obligeant à recommencer. L'épisode le plus grave, cependant, est un bug de curseur qui, une fois que nous avons tenté de résoudre une énigme, s'est mis à se cloner à l'infini. Dans ce cas, la seule solution était d'effacer la sauvegarde et de tout recommencer depuis le début. Heureusement, le titre ne dure que peu de temps, mais cela reste un problème non négligeable qui, nous l'espérons, sera résolu par un patch dans les plus brefs délais. Le son n'est pas mal du tout. Le titre propose trois pistes clairsemées qui se répètent à l'infini, mais qui sont d'abord agréables et bien réalisées. L'une d'entre elles parvient à donner un niveau d'angoisse considérable et est presque gâchée dans un tel titre. Enfin, il faut noter que le titre n'est qu'en anglais (pas de sous-titres français), mais il s'agit tout de même d'un jeu court avec des dialogues simples.Under The Warehouse est un titre fou et étrange. Et c'est cette étrangeté, surtout visuelle, qui le rend vaguement intéressant. Bien sûr, vous n'obtiendrez aucune réponse sensée à la fin de cette très courte expérience... il s'agit donc essentiellement d'un voyage absurde à travers des puzzles simples et oubliables. Malheureusement, ce n'est pas un voyage aussi confortable qu'il devrait l'être, en raison de problèmes techniques - même sérieux - et d'une inventivité nettement inférieure à la moyenne. Une inventivité qui commence même assez bien pour se perdre dans des gimmicks désormais " fous " et terriblement galvaudés et déjà vus. La courte durée et les quatre fins manquant de profondeur complètent un titre au bon impact mais au développement discutable.