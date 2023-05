Farming Simulator 23 Nintendo Switch Edition est la version portable du célèbre titre de Giants Software pour jouer où que vous soyez. Il serait superflu de faire des comparaisons avec Farming Simulator 22, son homologue de bureau, nous allons donc essayer de nous concentrer sur ce que la version portable a à offrir. Farming Simulator 23 reprend là où nous nous étions arrêtés, mais il le fait mieux et, plus important encore, il le fait bien. Pouvoir cultiver des champs et conduire des tracteurs en restant assis dans son fauteuil ou à l'arrêt de bus est quelque chose de très agréable mais, comme pour tout, il faut bien planifier ce que l'on veut faire. Oui, car les nouveautés en termes de cartes (il y en a deux nouvelles - NDLR), trois nouveaux produits cultivables, l'ajout des poulets comme animaux d'élevage et plus d'une centaine de véhicules achetables, obligent à bien réfléchir aux étapes à suivre dans le jeu. En effet, le titre de Giants Software est une véritable simulation et vous oblige à vous spécialiser dans un domaine dès le départ. Après le tutoriel initial, le monde qui s'ouvre devant le joueur est vraiment très vaste, mais il n'est évidemment pas possible de tout faire et de se consacrer à tous les aspects de l'univers du jeu.Vous voulez être sous-traitant et vous limiter à des missions ponctuelles ? C'est possible, et c'est un moyen très efficace de mettre de l'argent de côté au début. Mais l'appétit vient en mangeant et l'idée de pouvoir acheter son premier véhicule est aussi tentante qu'insidieuse. Acheter des machines sur la base de l'esthétique n'est pas un bon critère de choix, car même une machine traditionnelle et basique comme un tracteur offre toute une série d'options qu'il faut nécessairement évaluer. Comment ? En fonction de ce que nous avons à faire avec la machine que nous envisageons d'acheter. Si nous voulons nous concentrer sur la récolte du raisin ou des fruits, nous avons besoin de petits véhicules pour pouvoir circuler dans les vignobles ou les vergers. À l'inverse, si l'on préfère les grandes cultures, il faut envisager des machines plus grandes, capables de produire un volume de plantation ou de récolte plus important par rapport au temps imparti. De même, si l'on souhaite travailler avec des animaux, il convient de mettre en place des cultures permettant d'allouer une partie de la récolte au bétail, afin d'acheter le moins de ressources possible et de maximiser les revenus.Toutes ces évaluations doivent être faites à la fin du tutoriel de Farming Simulator 23 pour éviter de perdre du temps et de l'argent inutilement. Attention, car le gameplay est résolument punitif à cet égard et, si vous vous trompez dans les évaluations, il est alors difficile de s'en remettre rapidement et, surtout, sans douleur. Cela ne veut pas dire que ce que vous décidez au début doit nécessairement être poursuivi sans déviation, mais cela devrait être destiné à une phase secondaire du jeu, quand tout va bien et qu'il y a suffisamment de marges de profit pour pouvoir se permettre quelques fantaisies supplémentaires. En général, le titre est très agréable et, bien qu'il demande de la patience et du dévouement, il apporte beaucoup de satisfaction au fil du temps. L'IA peut aider, c'est vrai, mais nous devons quand même faire le gros du travail. La lenteur de la progression est, pour l'essentiel, la seule raison pour laquelle nous ne recommandons pas les titres de la série Farming Simulator aux joueurs occasionnels. Nous avons souvent vu ces jeux critiqués parce qu'ils étaient considérés comme trop difficiles, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un simulateur et que la communauté, en particulier pour les titres de bureau, est active avec des mods et des conseils pour les joueurs de tous niveaux. Autour de Giants Software, en effet, s'est créé un véritable monde de périphériques hardware dédiés et toute une série de soft mods qui ajoutent des dizaines de fonctionnalités à un titre qui a toujours été très riche.Pourquoi parler de cela ? Parce que, souvent, de nombreux joueurs essaient les versions portables des chapitres de la série, deviennent accros et passent aux ordinateurs de bureau. Sauf que Farming Simulator 23 est un jeu qui peut être apprécié sur une console portable et qui, peut-être pour la première fois, ne se contente pas de chatouiller le palais et de servir de viatique vers les versions PC. Farming Simulator 23 est un jeu qui, sur Nintendo Switch où nous l'avons testé, reste très agréable. Le hardware de la console est ce qu'il est et on le sait, mais le titre tourne et permet de profiter pleinement de toutes les nouveautés proposées. Les détails des différentes machines agricoles sont bien rendus, même ceux des animaux. Les poulets sont vraiment bien réalisés, tant en termes de proportions que de couleurs, mais les décors des différentes cartes, en particulier les détails des arbres et de certaines cultures, ne sont pas tout à fait à la hauteur. Encore une fois, il ne s'agit pas de blâmer la console Nintendo, car d'un point de vue paysager, il y a un peu de travail à faire dans les versions de bureau également. Ce qui est vraiment appréciable, c'est l'alternance des saisons et le compartiment audio, avec les différents effets sonores qui changent en fonction de la machine utilisée et du travail effectué.Farming Simulator 23 est une agréable reconfirmation. Le nouveau contenu enrichit le gameplay, mais sans le rendre trop lourd et encombrant pour les plateformes portables auxquelles il est destiné. La longévité est particulièrement prononcée et, particularité du genre, le rend résolument inadapté aux joueurs occasionnels. Les graphismes ne sont pas son point fort, mais c'est aussi le cas de la version de bureau. Néanmoins, si vous êtes curieux et que vous voulez essayer quelque chose de nouveau, donnez-lui une chance. Si vous êtes un fan de la série, n'achetez-le que si vous n'avez pas la version de bureau ou si vous voulez jouer en déplacement.