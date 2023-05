Mollie franchit le pas vers une offre de produits omnicanaux, avec le lancement d'une solution de paiement en personne

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

« Le lancement du terminal Mollie est une étape importante pour nous. Après des années de concentration sur les paiements en ligne, Mollie entre définitivement, avec ce produit, dans le marché des paiements omnicanaux, où nous nous positionnons avec un produit qui se caractérise par une grande flexibilité, un prix compétitif et un support local. C'est un compliment que les entreprises qui utilisent le tableau de bord Mollie pour leurs paiements en ligne le fassent tellement volontiers qu'elles nous ont également demandé une solution en personne. Je suis fier de pouvoir également proposer cette solution à nos clients dès aujourd’hui. »

Les entrepreneurs qui utilisent le terminal Mollie bénéficient d’un grand avantage : ils peuvent rapporter et traiter leurs paiements tant en ligne que hors ligne via le tableau de bord de Mollie. Ceci est possible du fait que le terminal Mollie utilise la même API qui relie des boutiques en ligne à Mollie. La solution POS intégrée assure ainsi un gain d’efficacité, ce qui permet aux entreprises d’économiser du temps et de l’argent.Dans un premier temps, le terminal Mollie sera lancé en Belgique et aux Pays-Bas, avant d’être déployé en Allemagne, en Angleterre et en France.Le passage de Mollie à une offre de produits omnicanaux découle de la demande croissante des entreprises pour une solution de paiement physique. Avec le lancement du terminal Mollie, c’est désormais possible. Plus tard dans l'année, l'offre de produits en personne sera étendue avec Tap To Pay, ce qui permettra aux entreprises d'accepter les paiements par carte via leur GSM., est extrêmement satisfait du terminal Mollie :Pour en savoir plus sur le terminal Mollie, voir ici : https://www.mollie.com/products/payments-terminal