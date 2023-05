Monster Menu : The Scavenger's Cookbook est basé sur un thème aussi simple que fondamental pour les jeux de rôle : la nourriture. Dans tous les jeux vidéo de ce genre, la nourriture joue le rôle de la vie pour le joueur, c'est-à-dire ce qui le sépare de la mort, ce qui lui fournit de l'énergie et qui, par conséquent, lui permet de continuer à se battre contre n'importe quel défi, qu'il s'agisse d'un poulet de niveau 1 dans les zones initiales ou d'un roi dragon de niveau 99 dans les phases de fin de jeu. C'est là que Monster Menu : The Scavenger's Cookbook prend tout son sens et s'impose comme un véritable jeu de rôle qui reconnaît l'importance de se mettre quelque chose dans l'estomac et en fait le véritable épicentre du jeu, à tous points de vue. Monster Menu : The Scavenger's Cookbook prend la forme d'un jeu de rôle au tour par tour qui met l'accent sur le positionnement et la combinaison des différents éléments dans un schéma de type Rogue. Après avoir mangé la carcasse d'un insecte mystérieux, nous nous retrouvons coincés dans une sorte de boucle que même la mort ne peut briser. Notre objectif est de sortir du donjon en nous frayant un chemin à travers les monstres qui le peuplent et en cuisinant des plats bizarres et parfois dégoûtants, dans le but de nous maintenir en vie et de poursuivre notre ascension. Les éléments fondamentaux du système de jeu sont essentiellement au nombre de deux : la vitesse et le positionnement. La vitesse est, très trivialement, l'ordre dans lequel les participants au combat attaquent ou effectuent leurs actions, et par conséquent organisent la stratégie en connaissant la séquence et les membres disponibles. Le positionnement est un élément sur lequel Monster Menu : The Scavenger's Cookbook met l'accent. Chaque attaque suit une certaine trajectoire dans un système de déplacement en damier qui va de l'attaque simple qui touche la case directement devant la personne qui effectue l'action, au tir magique qui opère dans une trajectoire oblique qui vise trois cases plus loin. En suivant le positionnement, il faut ensuite créer des stratégies pendant le combat, et le jeu vidéo offre d'ailleurs la possibilité de décider en dehors du combat dans quelle position les aventuriers doivent commencer à se battre sur un schéma carré.Le titre offre donc la possibilité d'approfondir un schéma stratégique sur le papier, qui n'est cependant pas exploré autant qu'il le devrait en raison du manque de profondeur du système de jeu. Il y a beaucoup de place pour la réflexion et la tactique, mais Monster Menu : The Scavenger's Cookbook manque de compétences, de synergies et d'éléments d'équipe qui auraient pu profiter au gameplay, alors qu'à son stade actuel, le titre se résume au schéma simple qui affecte de nombreux jeux de rôle, à savoir le système superficiel qui consiste à connaître l'élément de faiblesse de l'adversaire et à attaquer avec l'intention de faire des dégâts critiques. L'exploration dans Monster Menu : The Scavenger's Cookbook joue un rôle très important. Piller les étages vous permet de trouver ce qui est, trivialement, les éléments essentiels à la survie, à savoir la nourriture et les matériaux. Les salles sont générées aléatoirement, mais la valeur des objets et des ennemis qui s'y trouvent est évidemment proportionnelle à l'étage exploré. En dehors des combats, le but est donc de nettoyer les pièces, d'affronter les ennemis et de répéter le schéma, en devenant progressivement plus fort et en relevant des défis de plus en plus difficiles. Le système est simple et fonctionne, mais il est peut-être un peu trop dépouillé et semble répétitif même après quelques étages si vous n'avez pas trouvé le bon rythme dans le jeu. Un autre mécanisme à prendre en considération est le cycle jour/nuit. En fait, les ennemis deviendront exagérément plus forts quand il commencera à faire noir. Il est donc fortement déconseillé de sortir dans les donjons pendant la nuit, si vous n'êtes pas bien équipé.La nourriture, que l'on peut obtenir en fouillant les différentes zones ou en battant les ennemis, remplit deux fonctions. La première est simple : récupérer de la santé, comme le fait la nourriture dans n'importe quel autre jeu de rôle. La seconde consiste à débloquer des compétences. Manger les bonnes rations permet d'obtenir des capacités supplémentaires et des attaques très puissantes. Vous pouvez même manger les ennemis que vous venez de vaincre, et si vous avez de la chance avec cet acte de voracité, vous pouvez obtenir le bon pouvoir. Un mécanisme vraiment inhabituel mais désespéré est la possibilité de manger les corps de ses alliés une fois qu'ils sont tombés au combat. Une mécanique particulière qui ajoute de la profondeur et permet de voir les stratégies qui peuvent être mises en œuvre au combat d'un point de vue plus large. Le jeu suit un schéma Roguelike. Chaque fois que vous atteignez le game over, vous devez recommencer depuis le premier étage. Cependant, Monster Menu : The Scavenger's Cookbook fait une distinction claire entre les objets et les bonus qui permettent de passer le game over et ceux qui ne le permettent pas. Les compétences acquises en montant de niveau sont conservées entre les parties, de sorte que le joueur n'a jamais l'impression d'avoir perdu tout ce qu'il a sué auparavant. Il n'en va pas de même pour les niveaux, puisque dans Monster Menu : The Scavenger's Cookbook, chaque partie commence au premier niveau. En revanche, les compétences acquises en se nourrissant d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire soit de nourriture cuisinée, soit de la chair d'ennemis ou d'alliés, ne persistent pas d'une partie à l'autre, et il faut donc les récupérer. Il peut être utile pour le joueur de marquer certaines recettes, car l'obtention de compétences au bon moment peut facilement briser un peu l'équilibre du jeu. Comme beaucoup de jeux japonais sur le marché, Monster Menu : The Scavenger's Cookbook est totalement en anglais, à la fois audio et sous-titres. Il est possible de changer de voix et de choisir entre l'anglais et le japonais. C'est un anglais très basique qui est principalement requis dans les étapes de fabrication.Monster Menu : The Scavenger's Cookbook propose pas moins de huit classes sélectionnables qui couvrent les rôles les plus populaires des dieux, à savoir épéiste, chevalier, berserker, archer et mage pour n'en citer que quelques-uns. La personnalisation offerte pour la construction des avatars est très maigre, et les personnages à construire sont presque limités aux avatars déjà présents dans le jeu. En effet, on ne peut changer que les yeux et les cheveux au maximum, l'armure reste telle qu'elle était à l'origine, les pièces d'équipement ne changeant pas l'esthétique des personnages. Parmi eux, les classes ne sont même pas très diversifiées, et l'on a d'ailleurs pu constater dans les différents jeux un grand déséquilibre qui fait que certains rôles sont beaucoup plus forts que d'autres. De plus, le choix initial perd de sa valeur avec le temps, puisqu'au fur et à mesure de la progression, toutes les classes rejoindront le groupe. Le jeu ne présente aucun type de narration. Pendant l'ouverture, il y a des lignes de dialogue qui sont censées donner un vague aperçu du contexte, mais ensuite il n'y a plus de dialogue. Monster Menu : The Scavenger's Cookbook est un jeu vidéo qui ne fait pas de l'intrigue ou de la narration sa priorité. Monster Menu : The Scavenger's Cookbook utilise le Cel-Shading, ce qui conduit à un résultat décent, car il est possible de faire beaucoup plus avec ce style d'art. Les graphismes du jeu sont dans le style de Disgaea 6, avec des modèles 3D de style chibi des protagonistes et des ennemis. Les modèles sont très précis et graphiquement propres, mais on ne peut pas en dire autant des environnements de jeu. Les zones changent les unes des autres, mais les niveaux sont très dépouillés, avec quelques arbres ici et là et des ennemis parcourant la carte. Il y a des murs invisibles pour nous faire tomber dans le vide. Par ailleurs, parenthèse très sérieuse, il est arrivé à plusieurs reprises que le jeu se plante, détruisant totalement la partie à laquelle nous jouions.Monster Menu : The Scavenger's Cookbook est un jeu vidéo décent qui n'ose rien faire d'extravagant sur presque tous les plans. Il offre un système de jeu qui fait ce qu'il a à faire de manière satisfaisante, mais au-delà de cela, il ne laisse pas grand-chose à espérer, et en un rien de temps, vous avez déjà fait face à tout ce que le titre a à offrir. Il souffre également de sérieux problèmes d'optimisation qui, espérons-le, seront corrigés dans un prochain patch.