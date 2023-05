Color Pals est une expérience très arcade, sans le moindre soupçon d'intrigue ; l'expérience sera tellement immédiate que nous n'aurons même pas de cinématique ou de légende initiale pour nous introduire dans l'univers du jeu : écran d'ouverture et c'est parti. Évidemment, pour un titre comme Color Pals, nous ne pouvons pas considérer cette absence d'intrigue ou de lore comme un défaut, et contrairement à des cas similaires, nous n'en ressentons même pas le besoin puisque les gelées que nous contrôlerons n'auront aucune caractérisation, et que les décors unicolores ne cacheront pas non plus d'informations sur un monde de jeu hypothétique. Si l'on part du principe que l'expérience Color Pals repose entièrement sur son gameplay, en quoi consiste exactement le jeu ? Il s'agit d'un jeu de puzzle qui semble d'abord offrir une expérience calme et détendue, mais qui atteint rapidement un niveau sadique dans certains niveaux qui semblent être difficiles pour le simple plaisir de l'être et non pas parce qu'ils suivent une courbe de difficulté graduelle. Au total, il y aura 50 niveaux à affronter, dans chacun desquels nous incarnerons une méduse colorée désireuse de collecter des étoiles, le tout dans un pur style de plateforme en 2D. En effet, toucher une boîte d'une couleur différente de la nôtre signifie un game over instantané, et nous devrons donc nous préoccuper de collecter les haricots en gelée qui nous permettront de changer de couleur à la volée afin d'explorer le niveau dans son intégralité.Il faut donc planifier tous ses mouvements avant de se lancer, surtout si l'on veut collecter toutes les étoiles d'un niveau : si certaines seront sur le chemin du niveau suivant, d'autres nous obligeront à sauter et à nous déplacer avec une précision millimétrée. Toutes sortes de pièges et d'embûches viendront compliquer les choses : des plateformes rebondissantes aux clés nécessaires pour abattre les murs, en passant par les surfaces hérissées de pointes et autres adversités en tout genre. Le gameplay est sans conteste stimulant et ravira les amateurs de platformers classiques, mais comme nous l'avons déjà mentionné, il y aura malheureusement quelques niveaux de difficulté déséquilibrés qui pourront s'avérer vraiment frustrants. Bien qu'il s'agisse d'un titre sans prétention, il faut reconnaître que Color Pals offre tout de même une assez bonne expérience sur le plan technique. A commencer par les graphismes, de style cartoonesque et reposant entièrement sur des couleurs vives, véritable pilier de l'ensemble du titre, qui, bien que minimes, remplissent très bien leur rôle et s'avèrent plutôt agréables. La bande sonore n'est pas mal non plus, mais elle a un petit défaut qui peut devenir une véritable pierre d'achoppement pour la plupart des joueurs : la bande sonore est composée d'une seule piste en boucle, et aussi agréable soit-elle, elle ne vous manquera pas si vous préférez écouter autre chose.Au final, Color Pals est un jeu de plateforme en 2D intéressant et amusant, mais certainement pas indispensable, même si l'idée de base du gameplay est originale. Ses graphismes colorés et le son réussi le rendent d'autant plus intéressant pour s'y adonner le temps de quelques parties, même si les origines mobiles du jeu transpirent à chaque instant.