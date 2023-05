TT Isle of Man Ride on the Edge 3 est la nouvelle version du jeu consacré à la course de moto la plus dangereuse jamais conçue par l'homme : l'île de Man. Chaque année, d'innombrables pilotes s'élancent à des vitesses absurdes à travers des villages aux routes étroites et impitoyables. Exactement : il n'y a pas de gravier, il n'y a pas de routes secondaires, une erreur est synonyme d'accident. C'est un événement si dangereux que certains motocyclistes y perdent malheureusement la vie. Depuis le début de cet événement en 1907, des centaines de motards ont trouvé la mort sur ces routes, à tel point que beaucoup voudraient voir ce Tourist Trophy définitivement fermé. Heureusement, dans la version créée par RaceWard et éditée par Nacon, il n'y a aucun risque, seulement beaucoup de plaisir. Bien sûr, les chutes font partie de l'expérience, mais il y a un certain nombre de nouvelles fonctionnalités introduites, comme le free roaming. Comment fonctionne la carrière du TT Isle of Man Ride on the Edge 3 ? C'est très simple : au départ, vous devrez choisir un pilote parmi plusieurs, puis vous serez lancé en free roaming, où vous pourrez vous balader pour vous familiariser avec la moto et les commandes. Si vous avez trop de mal à piloter, c'est le moment idéal pour profiter de tout sans risquer de perdre du temps. De plus, en roulant, vous pouvez rencontrer d'autres pilotes et commencer une course en tête-à-tête où vous pourrez prouver que vous êtes plus rapide qu'eux.Vous pouvez également ouvrir la carte, où vous verrez ce que vous devez faire pour participer au TT, c'est-à-dire gagner 8 courses non officielles, où chacune fonctionnera exactement comme les vraies, avec les essais libres, les qualifications et la course. Si vous aimez mettre la main à la pâte, sachez que vous pourrez modifier tous les aspects de la moto, en voyant également ce que vous allez modifier en termes de caractéristiques : contrôle, vitesse et accélération. En fonction du circuit, vous devrez modifier les réglages pour obtenir la meilleure configuration possible, en tenant toujours compte de votre style de conduite. Un point négatif du jeu est le nombre de circuits, il y a un total de 32 tracés mais ils sont tous trop similaires pour être vraiment excitants. D'un autre côté, il y a les différentes façons de vivre chaque circuit, les prises de vue, dont nous avons beaucoup apprécié la vue super réaliste du casque... et qui rend aussi les choses plus difficiles, car votre tête bougera beaucoup avec les bosses. En plus du mode carrière, il y a aussi une section en ligne dédiée à l'eSport.TT Isle of Man Ride on the Edge 3, pad en main, est vraiment impressionnant, surtout parce qu'on peut sentir le poids de la moto sur le stick : plus elle est lourde, plus il est difficile de la diriger. Cela se remarque également à la peur que l'on ressent lorsqu'on atteint des vitesses très élevées, car il est très difficile d'éloigner le vélo des trottoirs ou de tout ce qui pourrait constituer un danger, sans parler du fait que sur les parcours urbains, il peut arriver que l'on décolle à cause des bosses, et lorsque les roues touchent le sol, il peut être très difficile de garder le contrôle du véhicule. Ceci est directement lié à l'un des éléments les plus frustrants pour les nouveaux joueurs de TT Isle of Man Ride on the Edge 3 : il est très facile de tomber de la moto. Évidemment, il s'agit d'un élément réaliste, puisqu'il s'agit de bolides qui atteignent et dépassent les 300 kilomètres à l'heure, il suffit d'une glissade pour tomber. Heureusement, les développeurs ont prévu un certain nombre de paramètres pour modifier l'expérience de jeu. Ce qui vous empêche de vous écraser autant, c'est la physique : si vous mettez la difficulté la plus basse, vous pouvez oser un peu plus. De même, comme dans F1 22, vous pouvez gérer les compétences de l'intelligence artificielle à l'aide d'un pourcentage ; plus le pourcentage est bas, moins l'intelligence artificielle est performante, et vice versa. Une chose à souligner qui rend le dépassement très difficile dans TT Isle of Man Ride on the Edge 3, c'est le fait que les autres joueurs ressembleront vraiment à des "robots", car ils ne quitteront jamais la bonne ligne de course, ce qui vous mettra presque toujours en difficulté, car vous devrez littéralement inventer une manœuvre de dépassement aux moments les plus disparates de la course. Si vous tombez de la moto, vous serez téléporté sur celle-ci sans possibilité de revenir en arrière et d'éviter l'erreur, ce qui, pour les débutants, ne fera qu'accroître la frustration.Si le gameplay de TT Isle of Man Ride on the Edge 3 est solide et parvient à convaincre, l'aspect graphique est un peu en retrait. On voit trop de différence entre les modèles des pilotes et des motos par rapport au reste. Les environnements sont bien réalisés même s'ils ne font pas crier au miracle, la "chance" est de ne pas voir grand chose, car on va tellement vite qu'on n'a pas le temps de regarder autour de soi. Mais en free roaming, où l'on peut aussi aller doucement et profiter de l'île de Man, on remarque malheureusement toutes les taches, surtout au niveau des arbres et du feuillage. Quant au sound design, il est très bon, notamment le son des moteurs, qui sont tous différents, ce qui permet, si l'on est vraiment connaisseur, de savoir dans quoi on s'embarque ou ce qui est sur le point de nous dépasser en se basant sur le son. On ne peut pas en dire autant de la bande son : très rock d'il y a quelques décennies qui a tendance à se répéter ; à tel point que lors de notre test, nous avons décidé de la supprimer des courses et de la garder uniquement dans les menus. Il est clair que TT Isle of Man Ride on the Edge 3 est un titre conçu spécialement pour les fans de ce tournoi spécifique, mais même si vous êtes un "simple" fan de sport automobile, vous pourriez l'aimer et il vous tiendra collé à l'écran. Si vous êtes débutant, vous devrez surmonter un petit mur initial, mais une fois que vous aurez compris comment procéder, le jeu deviendra vraiment amusant. On peut regretter les graphismes du jeu, mais on peut finalement fermer les yeux sur la solidité du gameplay de RaceWard.TT Isle of Man Ride on the Edge 3 est le titre dédié au tournoi de deux roues le plus dangereux du monde. Son gameplay réussit à divertir et à vous garder collé à l'écran, malgré un petit mur pour ceux qui sont habitués à d'autres sports mécaniques. La présence du free roaming est bien intégrée avec certains événements et la possibilité d'avoir toute la carte pour apprendre à garder le contrôle de la moto. Dommage que les graphismes ne soient pas au top, mais les performances sont solides et au final on va tellement vite qu'on n'a pas le temps de regarder les décors en détail, néanmoins il aurait été possible de pousser encore plus cet aspect pour le rendre encore plus beau à regarder, car il est génial à jouer.