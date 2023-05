Les services ESET Threat Intelligence plébiscités par une étude IDC

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le 17 mai 2023 – Dans son étude de 2023 « Market Perspective: How Global Threat Intelligence Vendors Address the Nuances of Regional Markets », International Data Corporation classe ESET parmi seulement cinq fournisseurs d’information sur les menaces avec un profil mis en évidence et loue les services ESET Threat Intelligence comme « remarquables ».IDC reconnaît ESET Threat Intelligence comme un service précieux qui peut "améliorer la capacité à prévoir et à prévenir les incidents de sécurité potentiels, grâce à un mix géographique unique de données TI cataloguées originaires de l'Union européenne, de la CEE, du Japon, de l'Asie, de l'Afrique et du Moyen-Orient".ESET peut être considéré comme pertinent à l'échelle mondiale de par sa large couverture. IDC ajoute qu'ESET "surveille les acteurs menaçants néfastes partout dans le monde", y compris "les groupes APT originaires de Chine, d'Iran, du Moyen-Orient, d'Europe de l'Est, de Corée du Nord et de Russie".En outre, l'étude d'IDC souligne que "les activités d'ESET sont certifiées ISO 27001 et ISO 9001 et qu’ESET contribue de manière importante à MITRE ATT&CK".La précision et l'exactitude sont parmi les principaux objectifs d'ESET, et l’entreprise est ravie de voir que cela a été reconnu par IDC. Comme le confirme l'étude, ESET utilise "un filtrage performant pour classer efficacement les types de menaces" et la "combinaison d'apprentissage supervisé et non supervisé génère un nombre très faible de faux positifs".IDC termine le profil d'ESET en appréciant que ses "flux de données ont un score de confiance permettant aux équipes SOC de traiter en priorité les menaces les plus graves".Les nombreux avantages d'ESET Threat Intelligence sont accessibles dans le rapport complet https://www.eset.com/int/business/idc-praises-threat-intelligence-services/ A propos d’ESET Depuis plus de 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d’information visitez www.eset.com , ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et https://www.eset.com/be-fr/