Un an après Horizon Forbidden West, il est temps de retourner dans l'Ouest Interdit avec Aloy et son fidèle planeur. Horizon Forbidden West Burning Shores est la première extension de cette suite qui nous permettra d'explorer une nouvelle zone, un Los Angeles post-apocalyptique spectaculaire, d'affronter de nouvelles machines avec de nouvelles armes, de nouveaux alliés mais aussi de nouveaux ennemis redoutables. Burning Shores commence exactement après l'épilogue de Horizon Forbidden West, dont vous pouvez lire l'article à cette adresse . Il va sans dire que vous devrez d'abord avoir terminé la quête principale du jeu, comme Guerrilla Games l'a également suggéré dans les bandes-annonces diffusées et dans l'avertissement qui apparaîtra une fois l'extension installée. Une fois toutes les conditions remplies, vous recevrez un appel de Sylens qui vous avertira d'une nouvelle menace dans la zone où se trouvait autrefois Los Angeles, désormais connue sous le nom de "Côte embrasée" (Burning Shores) en raison d'une forte activité volcanique qui a généré de véritables torrents de lave. Ici, après un voyage mouvementé à bord de votre planeur, vous atterrirez à Fin de la Flotte, un petit village de bord de mer où un groupe de Quen s'est installé à la suite d'un naufrage. C'est votre rencontre avec Seyka, un jeune pillard quen, qui donnera le coup d'envoi d'une nouvelle aventure pour Aloy dans ces terres inexplorées, des aventures qui viendront s'ajouter au final intense d'Horizon Forbidden West, offrant de nouveaux indices sur un hypothétique, mais de plus en plus probable, troisième volet de la série Horizon.Sans vouloir s'étendre sur la composante narrative de ce DLC, que nous préférons vous laisser découvrir sans vous gâcher la surprise, Burning Shores enrichit également le bestiaire des machines du jeu principal de nouvelles créatures fascinantes à chasser. Tout d'abord un oiseau mécanique sera la meilleure évolution du planeur, capable non seulement de s'élever dans les airs mais aussi d'explorer les profondeurs de la mer. Une monture indispensable pour cette aventure que vous connaîtrez bientôt. D'autres machines inédites, vous donneront du fil à retordre pendant les quelque six à huit heures nécessaires à l'accomplissement de ce DLC qui, outre une poignée de missions principales, propose également une série de quêtes annexes utiles pour approfondir le background de la tribu Quen. Bien sûr, il y aura aussi de nouvelles armes et de nouvelles armures pour améliorer Aloy, qui, grâce à l'introduction de nouvelles compétences intéressantes en plus de celles déjà présentes dans l'arbre, pourra dépasser le seuil du niveau 50 et atteindre le niveau 60. Mais le véritable pivot de ce Burning Shores, c'est l'exploration. La Côte embrasée offre une vaste zone à explorer de fond en comble, et de nombreux secrets se cachent dans ses recoins les plus reculés, que l'on peut atteindre soit en chevauchant son propre engin, soit à bord d'un bateau construit par la tribu Quen. Si les biomes de Burning Shores ne sont pas si différents de ceux connus de Forbidden West, un gros travail a été fait sur les intérieurs des bâtiments de ce Burning Shores, dont certains sont vraiment spectaculaires.Malgré la présence d'Horizon Forbidden West sur les deux consoles, Guerrilla Games et Sony ont voulu envoyer un signal fort en dédiant l'extension Burning Shores à la seule PS5, laissant le passé derrière elle et pouvant librement exploiter le potentiel du Decima Engine, ici à son apogée. Burning Shores est indéniablement un plaisir pour les yeux. Le niveau de détail, tant dans les environnements que dans les animations des personnages, est impressionnant et exprime tout le potentiel d'un moteur qui s'avère une fois de plus excellent (nous le verrons également en action dans le prochain Death Stranding 2). Il suffit de se promener dans les bâtiments délabrés éclairés par des lumières artificielles, ou d'affronter la mer agitée qui entoure les Burning Shores, pour se perdre dans la beauté de la nouvelle extension créée par Guerrilla Games. Le DLC fait clairement ressortir le type de production que nous aurions pu avoir si Forbidden West avait été publié exclusivement pour PS5, et non cross-gen comme cela s'est produit plus tard. La carte mentionnée précédemment est un pur bonheur pour les yeux, mais en général tout ce qui concerne Burning Shores est au moins aussi bon, sinon plus, que le jeu de base. Ici, on entre dans un simple goût personnel, mais le DLC exploite certaines mécaniques qui sont déverrouillées dans Forbidden West vers la fin , cela donne une autre façon d'explorer la carte et redonne inévitablement quelque chose de plus aux joueurs, à la fois en termes purement esthétiques et de gameplay.Enfin, compte tenu de son petit prix de 19,90 € et de la présence du titre de base Horizon Forbidden West (évidemment nécessaire pour pouvoir profiter des DLC) sur le catalogue PlayStation Plus, Burning Shores ne peut être qu'un must-have à la fois pour ceux qui ont déjà apprécié et à fond les aventures d'Aloy dans l'Ouest Interdit, et pour ceux qui ont été patients jusqu'à présent pour se consacrer à la suite de l'un des meilleurs titres de 2017 dans sa forme la plus aboutie. Bien sûr, il y a quelques astuces et petits rappels dans le jeu pour ceux qui devront reprendre la manette après un long moment et qui auront forcément oublié les contrôles de base du jeu. Un petit résumé des événements de Forbidden West n'aurait d'ailleurs pas été du luxe.Burning Shores concentre toutes les merveilles du Decima Engine et du monde créé par les esprits de Guerrilla en explorant de nouveaux territoires et de nouvelles créatures spectaculaires. Si la fin d'Horizon Forbidden West avait laissé quelques questions en suspens, Burning Shores apportera de l'eau au moulin d'un troisième chapitre de plus en plus concret. Compte tenu de son prix abordable, Burning Shores ne peut être qu'une excellente occasion de retrouver Aloy et de relever de nouveaux défis passionnants.