Xenoblade Chronicles 3, dès ses premières pérégrinations, a été d'une importance potentiellement capitale dans l'économie de la marque et dans le cœur des fans de la série. Avec le troisième chapitre numéroté de la série, les gars de Monolith ont voulu faire une sorte de "best of" de ce qu'ils avaient vu jusqu'à présent, en portant à l'écran un produit capable de réunir les nombreux points laissés en suspens par ses prédécesseurs, avec des fortunes décidément excellentes. Le résultat final est plus que réussi, surtout sur le plan ludique : Xenoblade Chronicles 3 est un véritable hymne à la beauté des RPG japonais, surtout en ce qui concerne son gameplay, qui a réussi à prendre les meilleurs aspects de ses aînés et à arriver sur le marché comme un véritable parc d'attractions géant pour tous les fans du genre et, bien sûr, de la série. Xenoblade Chronicles 3 : Un Avenir Retrouvé (Future Redeemed) nous permet de retourner fouler les terres verdoyantes d'Aionios. Après tout, il reste tellement de choses à faire dans le jeu de base, et la plus grande promesse faite par l'équipe de développement avec l'arrivée de la quatrième et dernière pièce de la mosaïque DLC dédiée au jeu est justement de faire la lumière de manière " définitive " sur les connexions entre les différents chapitres de la série. Après avoir passé une trentaine d'heures dessus, nous pouvons dire que la promesse a été largement tenue, et l'espoir mais aussi la conviction d'assister à quelque chose de vraiment important dans le futur pour la série est de plus en plus vivace. Les principaux protagonistes du DLC de Xenoblade Chronicles 3 (l'accent étant mis sur le personnage masculin en particulier) sont Matthew et A. Pour dissiper tout doute à ce sujet, il faut préciser une chose tout de suite : Future Redeemed est à toutes fins utiles une préquelle au troisième chapitre numéroté de la série, et se situe chronologiquement plusieurs décennies avant les événements de l'histoire du jeu de base. À ce moment précis de l'histoire, le monde d'Aionios est d'autant plus en proie aux ténèbres et au joug divin qui les tient en échec.Comme vous pouvez l'imaginer, c'est précisément dans ce contexte narratif que Matthew prépare sa vengeance, contre ceux qui lui ont tout pris. D'une " simple " vengeance personnelle et intime, l'aventure de Matthieu finit par prendre des connotations beaucoup plus larges, englobant des thèmes beaucoup plus " importants " et lourds. Sur le chemin de Matthew, un jeune homme qui a consacré pratiquement toute sa vie à maîtriser le pouvoir des Uruboros, se dresse le menaçant et effrayant Alpha, un être ultra-terreux qui semble vouloir balayer Aionios du monde et de l'histoire. Menant à bien sa vengeance personnelle et sa quête obsessionnelle de Moebius, Matthew se retrouve ainsi embarqué dans une bataille qui dépasse de loin ses " attentes " initiales et affecte, à plus grande échelle, non seulement le présent d'Aionios, mais aussi son avenir et surtout son passé. Comme nous le savons, le monde de Xenoblade Chronicles 3 est un amalgame des deux mondes précédents, et cet aspect est d'une importance fondamentale dans l'économie narrative et structurelle de l'histoire. Contrairement au jeu de base, qui ne fait que fournir des liens indirects avec le passé de la série, le DLC Future Redemmed offre exactement l'expérience inverse. Dans le contexte narratif du dernier soutien post-lancement inclus dans le Season Pass, en effet, les liens avec le passé sont multiples et impitoyablement directs, à tel point que, sans spoiler, vous vous retrouverez bientôt à faire équipe avec d'illustres personnages de l'histoire. En effet, outre Glimmer et Nikol, le groupe de Xenoblade Chronicles 3 Future Redemeed s'enrichit des figures de Shulk et Rex, respectivement protagonistes des deux premiers opus de Monolith. Les deux personnages, désormais plus adultes et plus matures, servent de support de luxe à un nouveau groupe de protagonistes qui, en tout cas, ne se révèlent pas inférieurs, bien que, dans ce sens, nous ne soyons certainement pas au plus haut niveau. Dans l'ensemble, cependant, il est impossible de ne pas apprécier le grand effort fait par la société pour créer un monde de jeu vivant et respirant qui semble vouloir en quelque sorte agir comme un lien entre le passé et le futur de la série, avec une narration qui se partage parfaitement entre le désir de rester dans les traces canoniques de la série et le goût sain d'essayer de faire quelque chose de différent, avec d'excellents résultats.Il faut se rendre à l'évidence : le meilleur de la franchise Xenoblade Chronicles, et en particulier de Xenoblade Chronicles 3, du moins sur le plan ludique, c'est la totale liberté d'exploration qui est offerte au joueur, et ce dès les premiers instants de jeu. Dès le troisième chapitre, pour donner un exemple concret, on se souvient avoir atteint les premières missions du jeu (listées avec un niveau recommandé oscillant entre 4, 5 et 6) avec un niveau déjà bien supérieur à deux chiffres et avec une bonne vingtaine d'heures passées à se laisser porter par la majesté d'Aionios. Xenoblade Chronicles 3, sans surprise, a étendu ce concept assez loin, avec un titre qui, entre monstres uniques, monstres spéciaux, et j'en passe, a toujours voulu récompenser la soif d'exploration des joueurs les plus désireux d'expérimenter à plein régime l'énergie du nouvel univers de jeu. Heureusement, le DLC Future Redeemed fait honneur à cette caractéristique et en élargit même les limites grâce à un nouveau système conçu spécialement pour ceux qui, comme moi, s'inquiètent toujours de garder l'objectif principal à portée de main pendant l'exploration. Avec l'inclusion des "Objectifs d'Entente", Monolith a en effet voulu récompenser de tout son cœur ceux qui préfèrent une expérience de jeu aussi libre et omnivore, grâce justement à une série d'objectifs, divisés en six catégories différentes, qui visent précisément à récompenser les joueurs pour leur soif de connaissance, d'exploration et aussi pour leur capacité à se mettre en jeu face à des adversaires super forts et "spéciaux". Grâce à ce système, il est possible d'accumuler des points de compréhension très importants, qui peuvent être dépensés précisément pour renforcer de manière sensible tous les personnages impliqués dans le groupe, un détail qui peut sembler un peu exagéré pour ceux qui, peut-être, préfèrent avancer tête baissée vers la mission suivante. Ceux qui connaissent la série savent cependant que cette dernière affirmation n'a jamais été une bonne idée, ce système de points et surtout la manière dont ils sont obtenus apparaît vraiment ingénieux et nous espérons le retrouver dans les prochains chapitres de la série.En ce qui concerne le système de combat, la formule générale de Xenoblade Chronicles 3 Future Redeemed reste pratiquement identique. Afin de mieux contextualiser le gameplay à la structure narrative du DLC, les gars de Monolith ont décidé de supprimer le système de classes, simplifiant ainsi grandement le système de personnalisation des personnages, faisant un clin d'œil aux précédents chapitres de la série. Matthew, A, Nikol et Glimmer et tous les autres membres du groupe peuvent donc s'inquiéter "moins" et être toujours eux-mêmes dans la bataille, clairement cependant avec l'ajout des capacités spéciales obtenues précisément avec les points de compréhension et avec la structure classique des objets équipables, allant des accessoires aux mêmes capacités, qui nécessitent la stratégie habituelle pour être combinés, même en tenant compte de l'adversaire en service. L'aspect fondamental, sur le plan ludique, du DLC sont les Paires d'Union, librement modélisées par le joueur et conçues pour rendre les affrontements spectaculaires mais en même temps très raisonnés et "tactiques". Grâce à ces techniques, il est en effet possible de générer des attaques différentes en fonction des personnages connectés, donc de la "paire" choisie par le joueur, ce qui offre divers points d'intérêt aux fans, qui peuvent expérimenter librement sur le champ de bataille avec une grande liberté. A cet égard, les techniques spéciales jouent un rôle clé, qui, outre leur puissance lors des " fusions ", restent certainement les principaux porte-voix de l'offre de gameplay de Future Redeemed. Expérimenter et laisser place au désir de créer des pouvoirs combinés de plus en plus spectaculaires se traduit également par le chargement d'une barre spéciale qui permet aux assaillants de déclencher des attaques spéciales pour clore les affrontements, les indéfectibles Assauts, qui passent ici précisément par la qualité et la complicité des binômes choisis et par leur capacité à remplir les Ordres d'Assauts. À cet égard, Xenoblade Chronicles 3 Future Redeemed fait de nombreux clins d'œil aux productions externes, y compris sur le plan esthétique, avec un système général qui fonctionne en tout cas très bien et qui, en fait, parvient à rationaliser certaines des caractéristiques un peu plus redondantes et, si vous voulez, moins excitantes du jeu original.Xenoblade Chronicles 3 Future Redeemed est une extension de choix. Hormis la déception de ne pas la voir arriver sur le marché en tant que version autonome, comme ce fut le cas avec Torna - The Golden Age de Xenoblade Chronicles 2, la dernière extension du troisième chapitre numéroté de la série a réussi à répéter et, d'une certaine manière, à surpasser la qualité du chapitre de base, en particulier sur le plan narratif et thématique. Le voyage de Matthew, A, Nikol et Glimmer, combiné à celui des visages les plus célèbres de l'histoire de la franchise, a été frénétique et passionnant, mais il a surtout atteint son objectif de jeter un pont entre un univers narratif à multiples facettes, complexe et toujours fascinant, tel que celui créé et porté par Monolith au cours des vingt dernières années. Bien sûr, certains choix de game design sont laissés à la discrétion des goûts personnels des fans, mais il est impossible de ne pas apprécier un produit qui réussit à donner une forte impulsion à un titre déjà conséquent, clôturant au mieux une expérience de jeu à vivre absolument, aussi parce qu'il représente un pont vers le futur de l'une des sagas vidéoludiques les plus passionnantes du monde RPG japonais.