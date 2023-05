Front Mission 1st : Remake

L'âge d'or des 16 bits a apporté d'innombrables RPG qui sont devenus le visage de la Super Nintendo. Des exemples comme Chrono Trigger, Secret of Mana, Super Mario RPG et la deuxième trilogie de Final Fantasy rappelleront certainement de bons souvenirs aux fans du genre de l'époque. Cependant, plusieurs autres joyaux de la console de Nintendo sont restés cantonnés au Japon, ou n'ont eu leur chance à l'étranger que lorsqu'ils ont été portés sur des consoles ultérieures - c'est le cas de FRONT MISSION 1st. Sorti en 1995 sur la Super Famicom, FRONT MISSION 1st est le premier titre d'une série de jeux de rôle et de stratégie dont la narration est centrée sur les conflits militaires et les tensions politiques, impliquant principalement des robots géants connus sous le nom de "Wanzers". Le design des personnages a été confié à Yoshitaka Amano de la série Final Fantasy, tandis que la bande originale a été composée par la légendaire Yoko Shimomura. Bien qu'il existe deux autres suites numérotées et quelques spin-offs, FRONT MISSION 1st est certainement celui qui mérite d'être étiqueté comme un classique culte, faisant la transition entre d'autres plateformes telles que la PS1 et la Nintendo DS, jusqu'à arriver dans le remake pour Nintendo Switch qui a été produit par Forever Entertainment, qui travaille sur des remakes sous licence depuis Panzer Dragoon : Remake.FRONT MISSION 1st est une histoire de guerre et, contrairement aux récits habituels du cinéma grand public, les enjeux plus importants qui en découlent ont rarement à voir avec l'honneur ou la liberté. Oubliez les combats de drones actuels, en 2090, les soldats contrôlent des unités de combat appelées "Wanzers", à mi-chemin entre en Metal Gear et un Gundam, équipées de tous les types d'armes possibles et imaginables. Le jeu nous donne la chance de voir les deux côtés de la guerre dès le début, en incarnant l'Oceania Cooperative Union (O.C.U.) ou l'Unified Continental States (U.C.S.), qui se partagent le contrôle de l'île Huffman, théâtre des événements de ce premier remake - oui, à l'avenir, nous aurons droit à des remakes de FRONT MISSION 2 et FRONT MISSION 3. Royd est un prodige qui a gravi les échelons de l'armée d'une manière surprenante, ce qui lui a permis d'atteindre rapidement le grade de capitaine dans l'OCU. Après une enquête malheureuse dans un territoire frontalier, la fiancée du capitaine, le lieutenant Karen Meure, disparaît. Royd est relevé de son poste de commandant de section, tombe en disgrâce et se soumet à des combats clandestins de wanzers pour subvenir à ses besoins. Après un autre de ces combats, un mystérieux personnage propose à Royd de repartir au front, cette fois en tant que force auxiliaire de l'OCU. Voyant là l'occasion d'en savoir plus sur la disparition de sa bien-aimée, l'ancien capitaine se rend à nouveau sur le champ de bataille. Serait-il prêt à payer le prix pour apprendre la vérité ?Un fait corroboré par chaque nouveau jeu du genre qui arrive sur la plateforme est que la Nintendo Switch est la console parfaite pour les fans de longue date. Au moment de la publication de cette critique, nous voyons arriver sur la console hybride BIG N le formidable Triangle Strategy et un autre ténor du genre, Tactics Ogre : Reborn. C'est la seule plateforme qui permet nativement, sans besoin d'autres périphériques, que les jeux soient appréciés de manière portable ou sur TV, servant à la fois la niche des joueurs de SRPG qui ont été orphelins des consoles portables de Sony, à la fois pour ceux qui veulent admirer le champ de bataille en haute résolution sur votre TV. FRONT MISSION 1st a un gameplay qui exige beaucoup du joueur. Au cours des premières heures de jeu, il est nécessaire de connaître les mécanismes de base et cette explication de base se présente sous la forme d'un tutoriel qui ne fait pas partie de la narration du jeu, étant donné qu'il précède le jeu lui-même. Si vous parcourez le tutoriel sans réfléchir, ce qui pourrait être une expérience amusante se transformera en quelque chose d'aussi atroce que de manger du piment rouge. Habituellement, le succès dans les jeux de ce genre repose sur le positionnement correct des unités, en utilisant le diagramme des avantages et des inconvénients de chaque unité pour optimiser la vitesse du combat, mais ici, le trou est un peu plus bas. Rappelez-vous que les unités de combat sont les wanzers ? Il faudra donc construire un build qui valorise les capacités de chaque pilote, mais plus concrètement, si l'une de vos unités a des stats supérieures en combat à courte distance, cela n'a pas de sens de construire un wanzer avec des lance-roquettes, par exemple.Un autre détail qui ajoute une couche de complexité au gameplay est que chaque partie de votre wanzer a des points de vie. Si le bras gauche et le bras droit sont désactivés, votre unité ne pourra plus attaquer. Si le corps principal est détruit, le wanzer explose et il ne sera plus possible de l'utiliser dans ce scénario. Ces conditions de défaite ne changent qu'en mode Arène, où vous perdez le combat si les bras de l'unité sont également compromis, parce que, hé, comment allez-vous attaquer ? Que serait un soldat sans ses provisions ? Essayez donc de vous armer d'objets de récupération, car les combats sont longs et ces objets vous seront d'une utilité indispensable pour une progression plus fluide. Notez au passage que cette édition cartouche comporte les différentes mises à jour publiées au cours des mois, notamment l'option "Battle Speed" a été ajoutée, en plus du fait qu'il est désormais possible de comparer les statistiques avant la bataille.Les missions de la campagne principale ne sont pas le seul endroit où votre attention se portera pendant le jeu. Après la première bataille, le joueur se voit présenter une carte de l'île d'Huffman, où il devra se déplacer vers les combats et les villes. C'est dans ces dernières que le joueur aura la possibilité de gérer les constructions des wanzers de son peloton, de recevoir les missions et de gagner de l'expérience en combattant d'autres pilotes dans le mode Arène. Ce mode est essentiel pour que les batailles de la campagne principale soient plus calmes, donc si tout cela est beaucoup plus compliqué que d'habitude, quittez le combat et restez un peu à cultiver de l'expérience et de l'argent dans ce mode. Il est également important pour vous d'avoir une meilleure notion des constructions qui fonctionnent le mieux pour chaque type d'adversaire sans avoir à passer par des combats très longs. Le bar du jeu doit également être visité dans chaque nouvelle ville. Les gens qui y sont disponibles pour parler vous donneront plus d'informations sur la réalité où vous êtes inséré, et des conseils sur ce qu'il faut faire pour avoir plus de succès au combat, même en portugais du Portugal vous pouvez comprendre une grande partie de ce qui est dit, sauf certains arcs très drôles utilisés par nos frères lusitaniens.Avec des budgets de plus en plus serrés et des coûts de production de plus en plus astronomiques, il est bon de voir des sociétés comme Square Enix donner une nouvelle chance à des franchises oubliées depuis longtemps. FRONT MISSION 1st a une courbe d'apprentissage très élevée, ce qui pourrait rebuter ceux qui souhaitent découvrir le jeu de manière plus décontractée. Cela pourrait être résolu avec un mode d'assistance qui aiderait le joueur dans ses choix pendant la campagne au moins. Dans ces conditions, le jeu ne parvient pas à attirer l'attention des nouveaux fans potentiels de la franchise. Cependant, si vous avez joué à un SPRG raisonnable, vous trouverez ici un gameplay aussi gratifiant que stimulant, et une histoire qui renvoie à la guerre froide mais qui reste d'actualité en abandonnant le manichéisme des blockbusters qui saturent le marché. A noter que la version physique du jeu est livrée avec un lenticulaire exclusif, un mode d'emploi imprimé et deux lithographies.Montrer la guerre comme quelque chose qui sert à privilégier un très petit groupe et dont les intérêts sont presque toujours néfastes est un message qui devrait toujours être promu et encouragé. Jouez à FRONT MISSION 1st : Remake si vous êtes un amateur de tactical RPG, l'expérience vaut le détour !