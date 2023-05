Ayre and the Crystal Comet est un jeu qui, avant tout, veut offrir une expérience au rythme résolument dilaté et compassé. En un mot : il veut se détendre. Et c'est dans cette optique qu'il faut interpréter le fil narratif fade mais cohérent que propose le titre. Ne vous attendez pas à des intrigues labyrinthiques ou à des rebondissements inattendus, mais à une histoire légère qui ne restera pas dans les mémoires, enrichie par un lore principalement lié à l'architecture "ancienne" disséminée dans le monde du jeu. Ceci étant dit, il est bon d'entrer dans les détails des événements d'Ayre et la Comète de Cristal. Nous incarnons Ayre, un "cavalier dragon" qui part à la recherche d'une civilisation disparue depuis longtemps. Pour être plus précis, Ayre essaie de comprendre d'où vient son ami le plus fidèle : un dragon. Le dernier dragon. Et la civilisation qu'il recherche frénétiquement, de ciel en ciel, est l'ancienne civilisation des Chevaliers des Cieux. Comme on peut facilement le deviner, il s'agit, du moins selon les "légendes", d'une civilisation qui s'est surtout spécialisée dans la chevauchée des dragons. D'où le lien avec notre fidèle ami dragon avec lequel, malheureusement, nous interagirons - narrativement parlant - relativement peu (et que non, ce n'est pas du tout dans la lignée de ce qu'était Scalebound). Ayre and the Crystal Comet est un jeu d'aventure qui, inspiré par des titres comme AER Memories of Old et Sky : Sons of Light, lance le joueur dans un vaste monde ouvert dépourvu de dangers et d'ennemis (non, il n'y aura pas de combats de dragons), mais avec des énigmes environnementales sporadiques et des concours de vitesse et d'habileté (surtout aérienne). Il n'est donc pas étonnant que l'on se retrouve immédiatement en compagnie de notre fidèle dragon, capable de s'envoler au bout de quelques secondes.Ayre and the Crystal Comet suit également la philosophie de l'"extrême liberté" d'exploration. Cela signifie qu'après un bref incipit ludique et enfumé (c'est-à-dire la rencontre avec un grand cristal violet "parlant" qui est le protagoniste du sous-titre du jeu, ainsi que le moteur de la trame narrative principale), nous sommes littéralement livrés à nous-mêmes. Et c'est là que les premiers problèmes commencent. Les amateurs d'exploration parviendront à s'installer en gérant la boussole (présente en haut de l'écran) et la carte disponible dans le menu. Ceux qui n'ont pas l'habitude de l'exploration devront faire face à un titre qui n'offre aucune ligne directrice avec le risque potentiel de se perdre et de s'ennuyer tout de suite. Car s'il est vrai qu'Ayre and the Crystal Comet dispose d'un monde ouvert résolument vaste et développé verticalement, il est également vrai que ledit monde de jeu est " vide ". Il n'y a pas de vie. Nous sommes les seuls à parcourir les cieux et à fouler la terre. Tout ce qui nous entoure, ce sont des arbres, de vieilles ruines et de petites énigmes environnementales, ainsi que des montagnes monumentales souvent insurmontables (surtout au début). De plus, le titre offre dès le départ la possibilité d'explorer de trois manières différentes.La première, et la plus recommandée, est de s'envoler à bord de notre dragon. Pour ce faire, nous disposons de deux systèmes de contrôle : simplifié et avancé. Nous recommandons vivement le premier, qui nous permet d'avoir une conduite stable, confortable et relaxante (le système " avancé " est certainement plus difficile à maîtriser) et qui est entièrement confié à l'utilisation du stick analogique qui nous permet d'abaisser et d'élever l'altitude. A cet égard, en montant en vol, le dragon décélère tandis qu'en descendant, sa vitesse augmente. Le dragon dispose également d'une sorte de turbo qui se recharge avec le temps ou en touchant le sol. A cet égard, l'atterrissage est très inconfortable. Vous pouvez le faire de deux manières : en descendant en piqué avec le dragon jusqu'à ce qu'il touche le sol avec des animations très discutables, ou en sautant en parachute avec Ayre, qui se lancera dans une sorte de deltaplane, descendant lentement jusqu'au sol. Les deux autres modes d'exploration sont basés sur le sol. Le premier consiste à utiliser uniquement Ayre, qui, en plus de se déplacer et de courir, peut également effectuer de petits sauts. Le dernier mode, quant à lui, permet à Ayre de chevaucher le dragon mais de se déplacer au sol. Ce dernier permet des déplacements rapides, mais c'est celui que vous utiliserez le moins, car Ayre est le seul à pouvoir explorer des ravins gris et anonymes et à interagir avec les innombrables monolithes, temples et autels de défi - en plus de collecter des cristaux violets et des fragments d'armure. Attention toutefois à ne pas trop s'éloigner du dragon. Le dragon ne nous suivra pas, même si nous pouvons essayer de l'appeler à l'aide d'un bouton. L'appel, cependant, le fera s'envoler - une façon de le localiser, en somme. Bref, ce sera presque toujours à nous d'aller à sa rencontre.Comme vous vous en doutez, le jeu est assez riche en activités, tant au sol que dans les airs. Au sol, vous trouverez des objets à collecter comme des cristaux violets (il y en a 400 et ils sont pratiquement partout) mais aussi des fragments d'armure que vous pourrez faire porter aux deux protagonistes. En outre, vous pouvez interagir avec des "puzzles de sphères" et des monolithes riches en histoire. Les puzzles sont des défis environnementaux assez simples tandis que les monolithes vous permettent d'en apprendre plus sur les environnements du jeu et l'histoire de la civilisation perdue. En vol, en revanche, nous pouvons tester nos compétences grâce à une série de défis de course bien étoffée. Il s'agit d'épreuves chronométrées où nous devons passer à l'intérieur de cercles jaunes en suivant une trajectoire linéaire. Rien de nouveau ou d'excitant, mais ils sont néanmoins utiles pour briser la monotonie du monde du jeu ainsi que pour fournir des bonus passifs à notre dragon. A ce titre, la vitesse ainsi que la " fatigue " de notre compagnon héroïque peuvent être améliorées et seront utiles pour étendre nos possibilités d'exploration. Trivialement, moins le dragon est fatigué, plus il sera capable de voler haut, révélant ainsi le contenu des sommets des montagnes.Ayre and the Crystal Comet propose pas moins de trois systèmes de caméra différents. Outre la caméra externe classique, qui suit les sujets à l'écran (avec quelques difficultés d'ailleurs à se coincer entre et/ou au-delà des objets), il est possible d'utiliser la caméra à la première personne dans le rôle d'Ayre ou une caméra arrière pour voler avec le dragon (cette dernière est absolument recommandée pour les défis dans les cercles). Si la variété des réglages de vue est louable, force est de constater qu'aucun d'entre eux n'est parfait ou confortable. Le fait est que l'ensemble du titre souffre d'un certain nombre de problèmes techniques principalement dus à la taille - peut-être excessive - du monde du jeu. C'est ainsi que l'on se retrouve avec des arbres qui apparaissent à l'intérieur de structures fermées ou qui se confondent avec la montagne. Il y a aussi des éléments qui se chargent tardivement et d'autres qui disparaissent soudainement. Ce qui est intéressant, c'est la présence du cycle jour-nuit, qui offre au titre un changement de couleur perceptible et agréable, mais qui reste, en fait, un changement uniquement lié aux couleurs. Il aurait été intéressant de varier les activités ludiques en fonction du jour et de la nuit.Sur le plan graphique, Ayre and the Crystal Comet arbore une structure low-poly qui tente d'évoquer - de manière assez inefficace - quelques classiques du passé. Malgré un monde ouvert assez généreux, les détails esthétiques sont résolument pauvres et très (trop) discrets par rapport aux standards d'aujourd'hui. En bref, ceux qui cherchent un jeu dans lequel ils pourront survoler un paysage aussi vaste que détaillé seront cruellement déçus. Et cette déception n'est pas seulement alimentée par la pauvreté polygonale évoquée plus haut, mais aussi par un manque de variété esthétique et un recyclage excessif de certains éléments (trivialement, les arbres sont tous les mêmes en plus d'être esthétiquement discutables). A vrai dire, les vues agréables ne manquent pas, surtout si l'on conserve une altitude particulièrement élevée. On peut alors profiter d'une palette de couleurs assez variée qui s'épuise brutalement au fur et à mesure que l'on descend en altitude. Les graphismes ne s'améliorent guère lorsqu'on se concentre sur les deux protagonistes. Ayre, et surtout son dragon, font un usage discret du low poly mais restent encore loin de la moyenne des titres actuels. Certaines animations sont également discutables, notamment celles du protagoniste, qui sont en bois et peu crédibles. Décidément meilleure, l'attention portée à notre ami dragon qui, notamment en vol, offre des retours assez agréables. Le son est en accord avec la philosophie du titre, offrant des pistes relaxantes, peu mémorables mais jamais agaçantes ou déplacées - bien qu'inévitablement répétitives. A noter la présence de sous-titres en français (bien qu'il faille les régler manuellement à chaque fois que l'on entre et sort du jeu), alors que le doublage est totalement absent (la narration se fait uniquement par le biais de bulles et de texte à l'écran).Ayre and the Crystal Comet est un titre qui tente d'offrir une expérience relaxante consacrée exclusivement à l'exploration (sur terre, mais surtout dans les airs). Il y parvient en partie grâce à un vaste monde de jeu et à un grand nombre d'objets à collecter et à découvrir. Malheureusement, c'est le monde lui-même qui met à mal le titre, en étant le plus souvent monotone, anonyme et en proie à des problèmes techniques de toutes sortes. Une expérience difficile à recommander, sauf à ceux qui ont particulièrement aimé les titres exploratoires comme AER et Sky - à condition d'accepter les innombrables problèmes de ce petit titre.