Pas d'intrigue, pas de tutoriel, pas d'indication pour le joueur. Tel est le sombre paysage qui se dresse devant les yeux de quiconque commence Tricky Thief pour la première fois. Après tout, lorsqu'il s'agit de jeux très simples, il n'est pas nécessaire de s'attarder sur de lourds tutoriels, il suffit de procéder par tâtonnements. Le menu de démarrage du titre de YeTa Games propose essentiellement deux branches : celle qui permet de modifier certaines options de base et celle qui permet de commencer les niveaux. Si vous vous êtes déjà essayé à des titres pour smartphones comme Cut the Rope ou l'inoxydable Angry Birds, vous vous sentirez à l'aise. Il est cependant dommage que le charme des produits précités ne soit pas présent dans ce jeu de gardiens et de voleurs, qui s'avère dès le départ assez plat et monotone. Mais procédons avec ordre, en révélant le but évident de nos raids : en tant qu'odieux criminel, nous devons collecter le butin protégé par les policiers et nous enfuir avec le butin sans être découverts. C'est le plus classique des braquages avec dextérité, nous transformant en quelques instants en arsenio Lupin novice. Peu importe que le butin soit constitué d'énormes pièces de monnaie portant le symbole du dollar : tout ce que vous avez à faire, c'est d'attraper quelque chose et de vous enfuir. Tout le gameplay est là, concentré dans cette exigence et la nécessité de faire des mouvements rapides et précis pour s'emparer de chaque trésor et s'échapper par l'arrière.Après avoir entamé le premier niveau de Tricky Thief, ses mécanismes deviendront immédiatement plus clairs. Comme dans le plus classique des premiers puzzles de glace Pokémon, le joueur commande un voleur qui ne peut s'arrêter que s'il se heurte à un mur ou à un obstacle. En déplaçant le bâton dans l'une des quatre directions principales, vous tirerez jusqu'à un bloc. Pas de mouvement en diagonale, pas de pouvoirs spéciaux. Oubliez toute variation sur le thème, à l'exception de quelques ajouts tels que des plates-formes qui nous arrêtent au milieu de notre course ou des interrupteurs sur lesquels appuyer. Pendant tout ce temps, les gardes feront leur ronde, déplaçant leur champ de vision conique pour essayer de nous repérer. S'ils y parviennent, c'est la fin de la partie. Tout cela est si incroyablement basique et convivial qu'au bout de quelques minutes, on se croirait dans la salle d'attente d'un dentiste, en train de jouer à un petit jeu pour passer le temps. Mais au lieu de cela, vous êtes sur la PlayStation 5, face à un produit aux graphismes et au son insignifiants et à la jouabilité risible, même après un prix très bas. Bien sûr, ceux qui aiment ce genre de puzzle pourraient l'apprécier, ou du moins ils l'apprécieront jusqu'à ce que le premier bug qui brise le jeu vous empêche de passer à autre chose. Oui, car Tricky Thief ne rate rien et génère souvent des situations qui provoquent un game over immédiat et vous obligent à recommencer le jeu depuis le début. Bon mais pas génial, en somme. Le seul point positif est la longévité convenable d'un jeu que vous abandonnerez probablement avant le générique de fin de toute façon.Même en fermant les yeux sur tous les problèmes de Tricky Thief, le jeu de YeTa Games n'est pas à la hauteur. Bien que le nombre de niveaux soit bon et que l'idée de base soit agréable, il s'agit d'un jeu mobile adapté à la PlayStation. Un gameplay incohérent et un compartiment technique négligé sont les deux principaux " coupables " de ce manque de suffisance, passant sous silence les lacunes techniques évidentes. Le vrai vol, Tricky Thief le fait à votre porte-monnaie.