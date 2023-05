Trois ans après la sortie du premier chapitre, Toge Productions a enfin publié Coffee Talk Episode 2 : Hibiscus & Butterfly, la suite du déjà très populaire simulateur de barista sorti sur toutes les plateformes. Coffee Talk est un roman visuel dans lequel nous incarnerons un Barista, qui devra gérer son bar dans un monde urbain fantastique, en servant des boissons chaudes qui seront demandées par les clients. En échange, ces derniers partageront avec nous leurs histoires et leurs doutes, le tout dans une atmosphère calme, ponctuée d'une bande-son Lo-Fi qui nous accompagnera chaque jour de pluie du titre. L'atmosphère que le titre cherche à créer est celle d'un bar de ville qui n'est ouvert que la nuit. La pluie presque omniprésente à l'extérieur contribue à cette atmosphère paisible, qui sera colorée par tous les personnages fantastiques que nous rencontrerons dans le titre. La meilleure façon d'apprécier Coffee Talk Episode 2 : Hibiscus & Butterfly est d'y jouer un jour de pluie, sous une couverture, avec une boisson chaude prête à vous réchauffer. L'élément fondamental qui nous accompagnera tout au long de cette aventure calme, comme nous l'avons déjà mentionné, sera la bande-son Lo-Fi composée par Andrew Jeremy, qui pourra nous détendre avec toutes les chansons présentes dans la radio du jeu ; et celle-ci étant notre propre playlist, nous aurons la possibilité de choisir quelle chanson garder en arrière-plan, en sautant celles que nous n'aimons pas ou en mettant en répétition celles que nous aimons.L'histoire de Coffee Talk 2 : Hibiscus & Butterfly sera divisée, comme dans le premier jeu, entre les différents personnages que nous rencontrerons au cours de nos journées. Dans le titre, nous rencontrerons à la fois des visages familiers - comme la succube Lua et l'elfe Baileys, pris dans leur romance - et de nouveaux visages comme Lukas, un Faune travaillant comme influenceur et cherchant de nouvelles inspirations pour son émission. Les vraies stars de cette histoire, cependant, seront les deux nouveaux ingrédients qui ont été ajoutés aux rayons de Coffee Talk et qui donneront leur nom à l'épisode 2 du titre : il s'agit des fleurs d'hibiscus et des pois papillons, deux nouveaux ingrédients qui ajouteront de nombreuses recettes possibles au titre, dont certaines très particulières, qui tireront pleinement parti des propriétés bénéfiques des deux plantes et qui nous donneront envie de les essayer à la maison pour les goûter. Comme d'habitude, de nombreuses boissons tirent leur nom et leur inspiration de boissons réelles, de l'habituel et sempiternel café Espresso à des boissons très spéciales comme le STMJ ou le Masala Chai, un thé noir indien caractérisé par la présence de nombreuses épices comme le gingembre et la cannelle. Ce ne sont là que trois des dizaines de recettes que nous pourrions créer en mélangeant les différents ingrédients.Le département artistique de Coffee Talk Episode 2 : Hibiscus & Butterfly est toujours un charmant pixel art, très coloré, qui nous accompagnera tout au long du titre, donnant du caractère aux personnages avec des animations minimales et avec de petits détails bien rendus qui révèlent leur personnalité, comme le téléphone et la housse qu'ils utilisent. Même les boissons que nous préparerons seront en pixel art, mais à une définition plus élevée, pour mieux rendre tous les petits détails des ingrédients que nous aurons utilisés dans le processus. Il sera possible, comme dans le premier épisode, de créer un Milk Art sur les boissons qui utilisent cet ingrédient. Pour ce deuxième épisode, le jeu a décidé d'ajouter une nouvelle mécanique : les objets perdus. Il s'agira d'objets très importants que les personnages laisseront au bar - volontairement ou non - et qu'il nous appartiendra de leur rendre ou de rendre à d'autres personnes. Ce sont les vrais choix du titre qui changeront, ajouteront ou enlèveront divers éléments de l'intrigue. Bien que cette mécanique montre une faille dans le titre : les objets que nous obtenons peuvent être donnés à d'autres personnes que celles qui les ont perdus, il est donc possible de débloquer de nouvelles histoires ; seulement, en ne regardant pas les Achievements, il ne sera pas clair ce qu'il faut faire pour débloquer de nouvelles intrigues, donc nous devrons bricoler en rejouant les différentes journées, et il en sera de même pour les demandes de boissons de certains personnages pas très spécifiques, qui nécessiteront une approche par essai-erreur plutôt qu'une véritable stratégie. A noter qu'une version physique qui réunira les deux épisodes de Coffee Talk est prévue pour cet été en Europe.Coffee Talk 2 : Hibiscus & Butterfly, comme le premier épisode, est un excellent visual novel avec des éléments de barmaid qui nous emmènera dans les nuits les plus sombres et les plus orageuses, puis nous servira une couverture et une boisson chaude que nous ne connaissions pas auparavant, pour mieux vivre toutes les intrigues que le jeu a à offrir dans sa durée de cinq heures.