Ys IX: Monstrum Nox est un RPG d'action développé par Nihon Falcom, la société également responsable de la célèbre série de RPG Trials of Cold Steel. Le neuvième jeu de la franchise est sorti en septembre 2019 au Japon et a maintenant son lancement occidental sur PlayStation 5. Disponible en anglais et en français, Ys IX: Monstrum Nox fait partie de la série classique qui a été considérée comme un jalon dans l'histoire des RPG, à partir de 1987 pour le PC-8801 au Japon. Dans Ys IX: Monstrum Nox , l'aventurier Adol Christin et son compagnon Dogi arrivent à Balduq, ville annexée par l'empire Romun. Avant même de pouvoir entrer dans la ville, l'aventurier est accusé d'avoir commis plusieurs crimes et se retrouve en prison. Au cours de sa tentative d'évasion, notre héros rencontre Aprilis, une femme mystérieuse, qui lui tire dessus avec une arme spéciale et le transforme en un Monstrum, un être avec des dons surnaturels et le pouvoir d'exorciser des monstres. Maintenant, sous la malédiction d'être piégé dans la ville de Balduq, Adol doit s'allier avec ses camarades Monstrums pour se défendre contre les terribles menaces qui émergent d'une dimension sombre appelée Grimwald Nox. En plus de percer les mystères de la malédiction Monstrum et la vérité derrière les troubles à Balduq.Ys IX: Monstrum Nox est un RPG d'action joué à la troisième personne. Le jeu propose six types de difficultés pour couvrir les joueurs de tous les goûts, ce sont tout d'abord "Facile" (Un mode accessible à tous. Parfait pour ceux qui veulent profiter de l'histoire sans profiter des défis), "Normal" (C'est le mode équilibré, recommandé pour ceux qui veulent profiter à la fois de l'histoire et des défis de l'aventure), "Difficile" (Pour ceux qui veulent le frisson d'une action engageante. Recommandé pour les joueurs expérimentés de la série Ys), "Cauchemar" (Une difficulté extrêmement irrationnelle. Uniquement pour les maîtres extraordinaires des jeux d'action), "Enfer" (Une difficulté cruelle et impitoyablement déséquilibrée qui embarrasse même le cauchemar. Les ennemis agiront plus rapidement), et "Lunatic" (Un bain de sang insensé où tous les ennemis infligent le double de dégâts. Il n'est recommandé qu'après avoir terminé le jeu au moins une fois). Avec ce large éventail de difficultés, Ys IX: Monstrum Nox s'adresse autant aux joueurs occasionnels qu'aux joueurs hardcores.Dès que Ys IX: Monstrum Nox démarre et que nous nous échappons de la prison de Balduq, nous sommes initiés aux commandes de base du jeu. Tout est très simple et la courbe d'apprentissage est très calme et naturelle. Au fur et à mesure que vous progressez, vous remarquez que la prison finit par servir de tutoriel et nous présente des concepts sur le fonctionnement des mini cartes et des symboles présents, où le jeu est sauvegardé et chargé, comment équiper les objets, les modes de combat, entre autres. Les batailles de Ys IX: Monstrum Nox sont dynamiques et accélérées. Cela nous a rappelé un peu Dynasty Warriors ou même Devil May Cry, mais sans ce tas de supercheries et d'acrobaties que Dante fait. C'est un mélange de hack'n slash , mais avec une bonne dose de RPG, où certains ennemis, les plus puissants principalement, ont besoin de techniques plus avancées pour être vaincus et pas seulement des boutons d'écrasement résoudront le problème. Chaque personnage a son propre type de dégâts qui peuvent varier entre: Coupure, Ecchymose ou Perçage. Il est important de prêter attention aux types de faiblesses des ennemis pour infliger des dégâts massifs aux ennemis en brisant leur défense. Les ennemis plus simples sont faibles contre les coupures, tandis que les contusions blindées et les ennemis aériens sont faibles contre le perçage.En plus des attaques simples, les personnages jouables possèdent des compétences spéciales qui sont acquises et améliorées au fur et à mesure de l'aventure. Ces techniques font un plus grand nombre de dégâts que l'attaque normale sur l'ennemi, cependant, elles consomment des points de compétence ou SP, qui servent comme une sorte d '«endurance» du personnage. Cependant, le joueur n'a pas besoin de sauvegarder sur les attaques spéciales, car le SP est restauré lorsqu'il frappe des ennemis ou lorsque le héros n'attaque pas. En plus des batailles conventionnelles, notre groupe de Monstruns affronte des hordes d'ennemis dans le monde parallèle de Grimwald. C'est à ce moment que les coups prennent de l'ampleur et nous combattons plusieurs vagues d'ennemis pour protéger un pilier appelé Sphene. Pendant la bataille, une barre rouge en haut de l'écran sera remplie de bleu. Le bleu représente le groupe d'Adol tandis que le rouge, les ennemis. La barre bleue augmente lorsque nous vainquons des ennemis ou utilisons des tactiques de combat avancées et s'affaiblit à mesure que davantage d'ennemis prennent le contrôle de l'écran ou subissent des dégâts. Lorsque la barre de combat est toute bleue, nous passons à la vague suivante et si Sphene est détruit, nous manquons la mission. À la fin des combats, nous recevons une note qui varie du meilleur au pire entre S, A, B et C, en fonction des performances du groupe.Après avoir reçu le «cadeau» d'Aprilis, une femme imposante aux faux membres et aux yeux têtus, Adol sous sa forme Monstrum reçoit le pseudonyme Crimson King. En plus de notre héros, cinq autres êtres maudits sont présents dans l'aventure, à savoir "White cat" (Un monstre aussi agile qu'un chat. Il apparaît fréquemment dans la ville et est bien connu de ses habitants), "Hawk" (Il aime provoquer tous ceux qu'il rencontre. Il vit pour se battre et brandira ses épées jumelles sans hésitation), "Doll" (Un monstre qui a l'air aussi impeccable que son nom l'indique. Vos yeux sont toujours fermés), "Raging Bull (Elle utilise un marteau de guerre géant. Elle a accepté la malédiction et ses fonctions à Grimwald, malgré ses plaintes) et "Renegade" (Malgré son apparence juvénile, c'est un Monstrum qui parle d'une manière remarquablement mature). Bien que n'étant pas un personnage jouable, notre héros a l'aide de son fidèle ami de longue date Dogi. C'est un homme avec une force presque surhumaine, sa structure massive peut briser des murs de pierre solides avec un seul coup de poing. Pour son arrivée PS5, Ys IX: Monstrum Nox a-t-il obtenu un lifting concluant et une mise à jour graphique conséquente ? Hum loin de là. A son lancement sur PS4 (en 2019 rappelons-le), le rendu était plutôt cohérent et dans le haut du panier pour un éditeur modeste comme Falcom. Quatre ans plus tard sur une console beaucoup plus performante, l'ensemble apparaît totalement daté. Les textures fades et les animations basiques sont totalement inexcusables en 2023. Certes, cette édition est livrée avec l'ensemble des DLC sortis à ce jour, mais la persistance de limitations techniques majeures nous fait demander la pertinence de la sortie d'une version native pour PS5, sachant que la mouture PS4 avait déjà reçu un patch 4K sur PS5.Alors effectivement, les temps de chargements sont un peu plus rapides et les effets de lumières s'avèrent un peu plus poussés, mais c'est tout. Ce qui nous a un peu plus dérangé, ce sont les dimensions des lieux, car, surtout les donjons, ne sont pas suffisamment remplis de meubles ou autres objets et accessoires par rapport à leurs dimensions. Lorsqu'ils sont occupés, il n'y a souvent aucune interaction avec le décor. Plusieurs fois une collision fait défaut et on peut tenter de casser un vase par exemple et notre épée va simplement le traverser. La musique et les effets sonores de Ys IX: Monstrum Nox, comme d'habitude dans les jeux de la série, sont impeccables et offrent un environnement immersif et passionnant pour le joueur. Le jeu dispose d'un excellent doublage en anglais ou en japonais pour la plupart des dialogues importants de l'aventure. Notez que la version physique du jeu comporte en supplément un mini artbook " Monstrum Memoirs " et la bande-son " Melodies of the Macabre " sur CD. Oui ce sont les mêmes bonus que l'édition physique PS4 (moins la jaquette réversible). Si vous disposez déjà Ys IX : Monstrum Nox sur un autre support, cette version PS5 n'est clairement pas un bon investissement, les DLC apportés sont essentiellement des cosmétiques et les ajouts techniques n'apparaissent pas suffisants pour justifier un update. En revanche, si vous n'avez jamais joué à Ys IX, le jeu conserve toutes ses grandes qualités malgré un portage au rabais. Vous pouvez d'ailleurs retirer un point à la note finale si vous avez déjà joué au jeu.Ys IX: Monstrum Nox est un RPG d'action extrêmement compétent et remplit tout ce qu'il promet. C'est un titre amusant, excitant et engageant. Le jeu est relativement volumineux, étant donné qu'en plus des missions principales de la campagne, nous avons plusieurs missions secondaires. Et les batailles sont tellement amusantes que le jeu engage et tient le joueur. Vous aurez sans aucun doute des heures de plaisir avec ce jeu incroyable, surtout qu'il a été traduit en français une fois encore. Une aventure JRPG vive et dynamique avec un character design au style nippon parfait miné cependant par un retard technique assez conséquent. Ceux qui pensaient que ce nouveau portage pourrait en quelque sorte remanier cet aspect seront déçus, pour le reste cela reste un titre de qualité.