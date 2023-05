Lorsque nous avons vu pour la première fois l'annonce de Minecraft Legends, nous ne sommes souvenus d'une scène d'un classique de Mel Brooks, où le réalisateur lui-même, jouant une parodie de Maître Yoda, énumère les innombrables produits promotionnels liés au film : - "Spaceballs le T-shirt, Spaceballs le livre de coloriage, Spaceballs la boîte à lunch, Spaceballs les flocons d'avoine, Spaceballs le lance-flammes ! Les enfants l'adorent". - Le géant suédois Mojang, qui fait désormais partie intégrante de Xbox Game Studios, a sorti de son chapeau une nouvelle réincarnation de Minecraft. Après le Pokémon Go-like Minecraft Earth, et le discret Minecraft Dungeons, à mi-chemin entre le hack 'n' slash et le dungeon crawler, c'est au tour des protagonistes cubiques du bac à sable le plus célèbre du monde vidéoludique d'explorer le genre de la stratégie en temps réel. Toujours réservé aux joueurs PC, Minecraft Legends a pour mission de populariser un genre plutôt niche et exclusif comme le STR. Si vous pensiez que Minecraft n'avait pas d'histoire propre, vous êtes bien loin du compte. Minecraft Legends s'ouvre sur une scène de coupure dans le même style graphique qui a rendu la marque célèbre, dans laquelle nous assistons à l'invasion de l'Overworld par une armée de Piglins en colère venus du Nether. Les trois entités/dieux Clairvoyance, Connaissance et Action, dont le rôle est assez explicite, décident alors d'invoquer un héros pour vaincre la menace porcine. Ce n'est pas un incipit débordant de fantaisie, mais juste ce qu'il faut d'épique pour lancer les événements racontés dans Minecraft Legends.Toutes les célébrités de Minecraft, comme les zombies, les creeper et les squelettes, font leur retour dans Minecraft Legends, mais cette fois notre Héros, personnalisable grâce à quelques skins obtenus au cours du jeu, pourra compter sur sa propre armée pour le contrôler. Minecraft Legends puise ses racines dans l'univers des jeux de stratégie en temps réel, mais à la différence des RTS canoniques comme Starfcraft où le joueur incarne une divinité invisible dont le seul but est de donner des ordres aux différentes unités, ici le gameplay se rapproche beaucoup plus d'un Pikmin. Le héros, entièrement contrôlable dans un style full action, peut en effet invoquer certaines unités pour leur donner des ordres, ou puiser dans ses propres ressources pour construire des bâtiments, des échafaudages, des murs ou d'autres architectures défensives de manière dynamique et stimulante. Dulcis in fundo, notre héros peut participer activement à la guerre en brandissant son épée en direction de ses ennemis, mais une grande partie du succès de la bataille dépendra évidemment de la stratégie adoptée et de la quantité de troupes disponibles.Le mode Campagne permettra au joueur unique de se familiariser avec Minecraft Legends. Nous partons avec notre héros à cheval vers des villages de l'Overworld à libérer du siège des armées de Piglin. Ici, nous pouvons nous déplacer librement sur une carte assez grande contenant des biomes typiques de Minecraft vers les objectifs marqués par la boussole visible en haut de l'écran. En galopant, on se rend compte que malgré sa taille, la carte n'offre pas beaucoup d'attractions, et on est souvent invité par le jeu lui-même à se concentrer davantage sur les objectifs principaux que sur l'exploration. Grâce à la croix directionnelle, nous pouvons effectuer des actions typiques de tout STR qui se respecte. Par exemple, nous pouvons demander à de jolies petites créatures de ramasser du bois et des pierres dans les arbres ou les gisements environnants. Une fois cela fait, nous pouvons commencer à recruter de petits golems qui nous suivront dans notre quête. Nos troupes peuvent facilement être appelées en agitant la Bannière du courage et être dirigées à volonté. Elles attaqueront alors automatiquement les ennemis qui se trouvent à leur portée.D'autres ressources seront débloquées au cours de la campagne pour être dépensées dans la création de bâtiments de plus en plus utiles et complexes. L'une des principales fonctionnalités accessibles via la croix directionnelle est d'ailleurs le menu de construction, que l'on peut facilement parcourir à l'aide des boutons dorsaux, même au cœur de l'action. Tourelles, murs et portes permettront de tenir les Piglins à distance tandis que vos troupes feront le reste. Le but ultime de la campagne sera de détruire tous les portails du Nether, mettant ainsi fin à la menace des Piglins. Comme mentionné précédemment, la carte du jeu, et plus généralement la campagne solo, est malheureusement assez linéaire et manque de secrets ou de surprises. Durant les quelques 8 heures nécessaires à l'accomplissement de la campagne, il n'y a pas de moments pathétiques particuliers, tout semble donc être axé sur l'apprentissage des techniques et des mouvements nécessaires à la compétition en multijoueur, ce qui est dommage compte tenu du potentiel narratif qu'un jeu de cette marque pourrait offrir mais qui reste trop souvent inexprimé.La véritable " viande " de Minecraft Legends est sans conteste son mode multijoueur en ligne, qui oppose jusqu'à huit joueurs répartis en deux équipes. C'est ici que le titre de Mojang exprime tout son potentiel, dont les mécaniques de type RTS sont mises à l'honneur. Après avoir construit notre village et l'avoir suffisamment fortifié avec l'aide de nos alliés, nous pouvons partir à la conquête d'ennemis dans des territoires inconnus. Au fur et à mesure que notre village progresse, nous pouvons éventuellement enrichir notre armée de rangs de squelettes ou d'armées de Creeper prêts à exploser et à faire des ravages dans les zones contrôlées par l'ennemi. Le tout se déroule sur des cartes créées de manière procédurale, ce qui contribue à l'unicité de chaque partie multijoueur. En plus des joueurs et de leurs armées, des hordes de Piglins contrôlées par le CPU viendront semer la pagaille de manière assez équilibrée. Pour gagner, il faudra donc une bonne coordination entre les différents membres de l'équipe, en essayant toujours de répartir équitablement les tâches d'attaque et de défense pour que rien ne soit laissé de côté. Un bon équilibre entre la collecte des ressources, la construction des bâtiments et la planification des attaques sera la clé de la victoire.Minecraft Legends s'appuie sur un style visuel unique, véritable marque de fabrique qui séduira sans aucun doute les fans de la marque malgré le choix d'explorer un genre moins populaire et moins facile à appréhender que les STR. Logiquement, Mojang a étudié une formule qui pourrait rendre l'approche du jeu simple, même pour ceux qui n'ont jamais eu affaire à des jeux de stratégie en temps réel. En effet, à la différence des RTS " traditionnels ", dans Minecraft Legends tout peut être géré assez facilement avec le pad, en déléguant une grande partie du travail à l'IA, qui cependant n'a pas toujours été brillante et fonctionnelle, générant des situations dans lesquelles nos unités finissent souvent par errer inutilement sur la carte sans remarquer la présence d'ennemis dans les environs immédiats. Un aspect technique et ludique assez simpliste qui correspond bien à la cible principale de la marque, mais qui laisse un goût un peu amer sur ce qui aurait pu être fait pour étoffer l'offre. En tout cas, Minecraft Legends est un titre qui vous procurera quelques après-midi de plaisir, surtout si vous avez quelques amis équipés d'une Xbox Series S|X et d'un abonnement Game Pass.Minecraft Legends est le dernier spin-off du célèbre bac à sable de Mojang, cette fois-ci revisité à la sauce stratégie en temps réel. Vous commanderez des armées de golems, de squelettes et de creeper vers les hordes de Piglins ennemis qui menacent la tranquillité de l'Overworld, dans un action/RTS simple mais néanmoins divertissant. Si le titre exprime tout son potentiel en multijoueur en ligne, il en va tout autrement de la campagne solo, long tutoriel insipide dans un monde ouvert qui n'a pas grand-chose à offrir.