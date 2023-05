Développé et édité par Hyper Productions en synergie avec Eastasiasoft, Hyper-5 est un shoot-em-up horizontal classique qui, avec un mélange de nostalgie et un soupçon de modernité, tente de se faire une place dans un catalogue décidément bien encombré. Hyper-5 ne surprend certainement pas par son intrigue qui, au contraire, ne sert que de banal prétexte pour nous entraîner dans un nouveau shoot'em up frénétique et esthétiquement séduisant. Nous voilà donc aux commandes d'un vaisseau spatial éblouissant à la recherche de la source d'un mystérieux signal de détresse en provenance de la planète 4GDT. Le tout sans jamais vraiment surprendre et, pour être honnête, vous ne trouverez jamais rien dans la narration qui vaille vraiment la peine d'être retenu. Le jeu lui-même ne cherche pas à raconter une histoire mémorable ou vaguement originale, loin de là, il concentre l'essentiel de son énergie (en plus du gameplay que nous analyserons prochainement) sur le spectacle scénique et il le fait en utilisant des cut-scenes (peu nombreuses) tout à fait respectables (l'intro est déjà intéressante) et qui se défendent plutôt bien malgré l'inévitable anonymat et les limites techniques d'une œuvre au budget plutôt faible. Une fois établi que Hyper-5 n'a pas l'intention de raconter une histoire digne de ce nom, concentrons-nous sur le gameplay, véritable cœur de toute la production. Avant de commencer, le titre vous met devant le choix du mode de jeu : Précision ou Progression.Le premier s'adresse aux vrais experts, ceux qui ont une certaine expérience du genre et qui sont prêts à affronter le titre avec toutes ses difficultés (assez élevées). En particulier, le mode Précision accélère les mouvements, élimine l'inertie et augmente les dégâts des joueurs et des ennemis. De plus, les projectiles eux-mêmes augmentent en vitesse tandis que les bonus diminuent leur fréquence d'apparition à l'écran. Enfin, vous montez en niveau plus lentement, ayant moins d'occasions d'améliorer votre vaisseau. En revanche, Progression est le mode un peu plus accessible, recommandé aux débutants et modérant la vitesse des véhicules, des ennemis et des projectiles. De plus, vous gagnez plus d'expérience en montant de niveau plus rapidement. En effet, dans Hyper-5, votre vaisseau peut monter en niveau, ce qui signifie que vous pouvez l'améliorer (tant sur le plan offensif que défensif) avec des améliorations permanentes et bien plus encore. Des améliorations que vous pouvez également faire muter, en les supprimant et en récupérant une partie des points investis précédemment. S'il est satisfaisant de personnaliser son propre vaisseau et d'éprouver la sensation de puissance croissante, il est également inévitable de se retrouver - au moins dans le mode principal - à répéter d'anciennes missions afin d'accumuler de l'expérience pour devenir encore plus fort et surmonter des niveaux particulièrement difficiles. Cette répétition est inévitable, mais elle est atténuée dans une certaine mesure par la présence de missions secondaires et optionnelles incluses dans chaque niveau. Ces missions sont assez classiques dans leur type et leur variété, comme l'élimination d'un certain type d'ennemi avant d'atteindre la fin du niveau.Quant à la variété des armes que vous pouvez équiper (et améliorer), elles sont variées et assez intéressantes à utiliser bien que, encore une fois, rien de révolutionnaire ou de jamais vu. En plus de la campagne principale, Hyper-5 contient également un mode Arcade où le système d'expérience est abandonné au profit d'un système plus classique lié à des power-ups classiques à l'écran, remettant ainsi le titre au niveau des standards du genre. Dans les deux modes, le niveau de challenge d'Hyper-5 est moyen avec des niveaux d'une durée suffisante (à quelques exceptions près) sans jamais être rédhibitoire ou frustrant. En revanche, ceux qui vivent pour ce genre de jeu n'y trouveront pas grand-chose d'unique. A cet égard, les moments de pur chaos visuel ne manquent pas, les balles remplissant l'écran et l'action devenant imprécise et presque accidentelle (surtout pour les néophytes). D'un point de vue graphique, Hyper-5 ne brille pas par son originalité et peine à se démarquer, mais présente des décors respectables avec des effets à ne pas sous-estimer pour leur impact visuel et leur souci du détail (en premier lieu l'effet d'eau). Certes, les ennemis ne brillent pas par leur variété et leur identité, mais les boss améliorent en partie le résultat final, qui est plus que correct compte tenu du type de jeu. Le son se défend assez bien, même si après plusieurs runs il aura inévitablement tendance à devenir répétitif et avec très peu de pistes qui valent vraiment la peine d'être écoutées plusieurs fois. Les sous-titres français sont absents, bien que la quantité de texte soit assez faible et plutôt facile à comprendre.Hyper-5 est un shoot'em up qui surprend par ses graphismes et un niveau de personnalisation résolument intriguant. Le gameplay est également bon, solide et satisfaisant. Malheureusement, le titre ne parvient pas à créer une identité forte, se perdant dans l'océan vaste et toujours croissant de ses congénères. Il y a également une répétitivité sous-jacente évitable, amplifiée par la possibilité de devoir répéter les mêmes niveaux plusieurs fois pour monter en niveau. Il reste cependant un titre recommandé surtout aux amateurs du genre grâce aussi à un niveau de challenge assez compétitif.