Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp

Les nations voisines d'Orange Star et de Blue Moon vivent en paix depuis plusieurs années. Soudain, des conflits dormants et oubliés par la plupart des gens réveillent les intérêts expansionnistes de la froide Blue Moon, qui commence une invasion pour tenter de récupérer les territoires d'Orange Star qu'elle considère comme lui revenant de droit (même s'ils ne le sont pas). Commence alors une défense acharnée des frontières de l'Orange Star, avec le soutien de nombreuses nations voisines et des fusillades de plus en plus fréquentes. Cela vous rappelle quelque chose ? Malheureusement, l'intrigue du premier Advance Wars, également remastérisé pour le pack sur Switch, retrace trop fidèlement les événements réels entourant la Russie et l'invasion de l'Ukraine. Il n'est donc pas surprenant que le jeu initialement prévu pour avril 2022 ait été reporté à deux reprises " en attendant des temps meilleurs ". Lesquels, en vérité, ne sont pas encore arrivés, du moins en ce qui concerne les événements de guerre si tristement proches de nous. On espère que le deuxième jeu de la collection, intitulé Advance Wars Black Hole Rising, n'est pas lui aussi prophétique des événements à venir dans le monde réel. En effet, dans l'histoire qu'il raconte, on retrouve les commandants rencontrés dans le premier épisode, ainsi que de nombreux autres plus pittoresques. Cette fois, ils doivent s'unir pour faire face à un ennemi commun : l'État de Black Hole. La sombre puissance émergente imaginée par Intelligent System s'apprête à utiliser une nouvelle arme terrible à l'échelle mondiale, pour semer la destruction et régner sur ce qui reste après l'éclatement d'un énième conflit. Entre alliances et trahisons, nouvelles troupes, territoires et modes disponibles, mais avec un gameplay inchangé (dans le bon sens du terme), la tâche du joueur est d'arrêter Black Hole avant qu'il ne soit trop tard.Advance Wars 1+2 : Reboot Camp a toujours été léger et caricatural, loin de l'impitoyable réalité. La narration et les protagonistes sont assez exagérés, et le titre hérite de la volonté de ses prédécesseurs, dépeignant la guerre presque comme une rencontre mentale entre les protagonistes d'une série animée japonaise shonen. A la place des Beyblade, Medarot, Pokémon ou Digimon, mettez des tanks, des hélicoptères, de l'infanterie et des troupes de reconnaissance, et voilà. Loin de nous donc l'idée d'accabler un jeu vidéo qui ne se veut rien d'autre qu'un jeu de stratégie accessible et graphiquement attractif, presque "entry level" du genre depuis sa sortie sur la Game Boy Advance. En fait, même avant : depuis les débuts de son ancêtre Famicom Wars en 1988, sur la NES. La guerre "innocente" d'Advance Wars 1+2 Reboot Camp est mise en scène avec un style et un enthousiasme ultrapop incomparables. Sur Game Boy Advance, la puissance de calcul réduite était trop contraignante pour la direction artistique époustouflante, mais sur Switch, le terrain est préparé, ce qui donne deux jeux améliorés à tous points de vue par rapport à il y a 15 ans. Des animations de style anime de qualité supérieure caractérisent les personnages magnifiquement doublés en français. Leurs psychologies sont simples et directes, leurs manières basées sur les stéréotypes japonais classiques. Il y a le jeune volontaire mais inexpérimenté, l'adulte apathique mais brillant, le général bourru au cœur d'or, le commandant séduisant et sérieux, etc. Toutes les nations impliquées et leurs troupes sont caractérisées par des couleurs hyper-saturées et criardes qui révèlent en partie les caractères susmentionnés de leurs chefs (bleu-froid, rouge-chaud par exemple). En combattant, nous lançons des rangs de troupes dans des assauts suicidaires au rythme d'une bande sonore entraînante qui égaie les équipes. Attention, elle est super entraînante et vous restera longtemps en tête.Distinguer le gameplay d'Advance Wars de celui d'Advance Wars : Black Hole Rising n'a objectivement que peu de sens. D'autant plus que les deux chapitres sont fusionnés dans un package qui les propose l'un après l'autre, comme s'il s'agissait du premier et du deuxième acte d'un même jeu vidéo. Tous deux présentent des champs de bataille rectangulaires, sur lesquels nous plaçons nos troupes et celles de notre adversaire en guise de pions. Ces champs de bataille sont divisés en carrés plus petits, qui diffèrent selon le type de terrain qu'ils représentent : forêts, étendues d'eau, plaines, routes pavées, montagnes, villes conquises ou villes à prendre à l'ennemi. La subdivision n'est pas seulement esthétique. C'est un outil qui rend chaque image que nous affrontons unique et intrigante, aussi bien dans la campagne solo que dans le mode PVP avec de vrais joueurs. Les différentes unités qui peuvent être déployées ont en effet des statistiques particulières, non seulement en matière d'attaque et de défense, mais aussi de mouvement. Une transition qui, pour certains, représente un obstacle insurmontable, mais qui, pour d'autres, pourrait être le point d'atterrissage idéal. L'équation d'Advance Wars 1+2 : Reboot Camp est donc compliquée, petit à petit et au fur et à mesure qu'on la prend en main. Nous ne serons pas toujours tenus par la main dans le processus. Ceci pour dire que le jeu n'est pas un jeu de stratégie hyper-compliqué aux variables infinies, que le tutoriel fonctionne bien, et que sa base de gameplay est reprise en poids de l'expérience datée et essentielle de la GBA, sans variations notables. Cependant, sans tomber dans les clichés, mais... "les jeux étaient plus durs avant". Advance Wars ne fait pas exception à la règle.Cependant, le concept de "difficulté" est sujet à interprétation, surtout lorsqu'il s'agit de titres RPG ou de stratégie d'il y a quelques années. Si nous l'entendons comme "complexe", nous ne sommes pas dans ce cas : la quantité ou la variété des différents éléments pris individuellement, tels que les types de chars ou de fantassins, les unités volantes ou navales, n'est pas surprenante, mais elle n'est pas "complexe". Ils sont presque peu nombreux par rapport à d'autres exposants de même calibre, présentés progressivement de sorte que nous nous habituons à leur présence. Re-Boot Camp ne fait pas immédiatement 'tilt'. Pour certains joueurs, l'action peut être trop lente, avec des stratégies presque imposées, sous peine de défaite, peu épiques et attentistes : basées sur un habile décrochage, mais sans exagération. Si, par exemple, nous sommes confrontés à un ennemi qui a déployé de nombreux chars lourds, puissants sur de courtes distances, il ne sert à rien d'avancer en premier, en s'exposant à leurs tirs croisés. Il vaut mieux rester à proximité des villes avec notre bannière qui, à la fin de chaque tour, redonne de la santé et du carburant aux unités voisines. En revanche, si l'on ne bouge pas, on risque de se faire encercler et de perdre son quartier général qui, s'il est renversé, met fin à la partie instantanément. Sinon, la fin des hostilités coïncide avec l'anéantissement total des forces de guerre adverses.Pour d'autres, l'attrait d'un tel système "facile à apprendre, difficile à maîtriser" est irrésistible. Nous avons adoré les joutes et les combats pour soutenir les armes les plus puissantes et les empêcher d'être détruites, si nécessaire en fusionnant plusieurs pelotons identiques et en rétablissant les HP perdus par l'un d'entre eux. Même le choix de percer la résistance par la force ou d'initier des missions furtives vers le QG ennemi n'est jamais trivial. Dans ce cas, "difficile" devient synonyme de "précis et mortel". Comme le rythme tranquille qui caractérise l'ensemble de l'expérience, basé sur quelques règles claires à suivre. Le cadre dans lequel opérer, le terrain de jeu, est aussi étroit et statique qu'aux échecs. Selon le même principe, toutes les légions que nous déplaçons ont toujours un maximum de 10 HP et ne diffèrent que par l'amplitude des mouvements autorisés et les capacités offensives. Ce sont des données manifestes, disponibles à tout moment pour toutes les pièces sur le terrain, alliées ou non. Il n'y a pas de surprises, pas de "dégâts critiques" ou autres aléas. Même les mécanismes avancés, théoriquement plus scéniques, sont en fait agréablement schématiques. Le brouillard qui peut envelopper la carte se dissipe selon des schémas définis, la conquête des villes n'est qu'une question de chiffres. Enfin, les capacités "ultimes" des généraux, bien qu'annoncées par d'incroyables jingles et des scènes animées laissant présager de grands bouleversements, sont résolues par de simples changements statistiques immédiatement lisibles sur le terrain.Il n'était pas facile, dans un tel contexte, de garder intacte l'excitation d'un jeu vidéo avec un scénario inébranlable et vieilli jusqu'au bout. Sans aucun doute, les développeurs de WayForward Technologies ont réussi à faire encore mieux, en augmentant le taux de spectacularité de l'ensemble. Est-ce grâce aux effets revus et corrigés même lors des affrontements entre bataillons ? Ou bien grâce à la chromaticité de chaque élément visuel, plus intense que jamais. Ou peut-être parce que nous sommes tous saturés par les "nœuds difficiles à dénouer", les trop nombreuses variables dont on abuse souvent dans l'univers des jeux stratégiques d'aujourd'hui. Au contraire, la simplicité pure et mathématique du gameplay de ce remake graphique est une agréable bouffée d'air frais, à travers une belle fenêtre colorée. Moins, c'est plus". Un dernier reproche à Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp, cependant, en conclusion de cette critique, s'impose après tant de compliments. Pourquoi n'a-t-on pas introduit un système de matchmaking en ligne ? Il y a du PVP, c'est vrai, mais seulement avec des amis enregistrés sur la console, ou localement en mode jeu de société. C'est une lacune importante, surtout si l'on considère le potentiel de l'éditeur de cartes, un outil précis, intuitif et à partir duquel on peut créer des variations à l'infini. C'est dommage si nous ne pouvons pas compter sur la communauté mondiale pour tester ses créations contre quelqu'un. Peut-être s'agira-t-il d'une fonctionnalité pour une future mise à jour, si les ventes réelles sont satisfaisantes. Cependant, les champs de bataille les plus sanglants sont souvent pavés de bonnes intentions et de DLC...Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp est un remake exceptionnel. WayForward Technologies a magistralement re-modernisé deux classiques presque oubliés sans toucher au cadre de jeu stratégique forgé par Intelligent System. Le respect de la source originale est aussi clairement visible dans un compartiment technique et graphique qui fait revivre comme par magie les couleurs vives et les traits cartoonesques des protagonistes et de leurs troupes. Le style animé du jeu, qui était déjà la direction artistique de la version Game Boy Advance, est amplifié et n'est plus castré par les limitations techniques de la petite console portable. En mode versus local ou en ligne avec des amis, le nouvel Advance Wars est tellement amusant que nous espérons qu'il y aura de la place à l'avenir pour un système de Matchmaking. Il va sans dire que cela ne vaut que si vous n'êtes pas effrayé, ou plutôt stimulé, par un soupçon "old school" et de "tactiques impitoyables" typiques de l'époque du titre original. De cela, graphismes nettoyés ou non, il n'y a pas d'échappatoire.