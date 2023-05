Ces dernières années, les films interactifs sont devenus de plus en plus populaires. Les personnages des histoires sont joués par des personnes réelles et notre tâche consiste à façonner l'histoire à notre guise grâce aux choix que nous faisons. D'Avekki Studios Limited, cette fois, a voulu oser un peu plus et mélanger un jeu interactif avec un jeu de puzzle plus traditionnel, avec des "graphismes de jeu vidéo". Oui, Murderous Muses se déroule entièrement à l'intérieur d'un musée, dans la section des peintures pour être exact. Le protagoniste du jeu sera appelé par l'un des préposés à monter la garde pendant les nuits et à tout mettre en place avant le début de l'exposition. Le travail semble simple, mais nous nous rendons vite compte que ce n'est pas du tout le cas. L'exposition a pour thème les peintures d'un célèbre artiste décédé, dont le meurtre n'a pas été élucidé : le protagoniste se retrouvera catapulté au cœur de l'enquête pour tenter de trouver le coupable. Grâce aux yeux de Mordechai (nom de l'artiste décédé), nous pourrons donner vie aux différents tableaux afin de voir dans le passé et de trouver des indices qui nous permettront de résoudre l'affaire. Serez-vous assez prudent pour mener à bien cette tâche ? Comme nous l'avons mentionné au début de notre analyse, Murderous Muses est un jeu qui mélange des éléments du genre puzzle game et du genre plus classique du film interactif.D'Avekki Studios Limited nous a habitués, au fil des années, à des productions appartenant strictement au second genre cité, mais dans ce cas, ils ont voulu oser un peu plus et créer un mélange entre le film et le jeu vidéo proprement dit. La formule étudiée s'avère intéressante et avec un bon amalgame des deux genres, à tel point qu'elle ne crée aucune sorte de gêne lors du passage d'une dynamique à l'autre. Il faut cependant souligner que l'aspect graphique de la partie puzzle ne brille pas du tout et qu'il est au contraire très dépouillé et daté. On ne peut pas en dire autant du jeu des acteurs qui, comme à l'accoutumée, est toujours bien fait et conforme aux standards du genre. Le gameplay du jeu, malheureusement, n'est pas très varié et ne nécessite pas de compétences particulières, autres que celles issues de l'esprit. Le cœur du jeu, en effet, consiste à résoudre des énigmes et à chercher des indices pour mener à bien une enquête afin de découvrir le coupable du meurtre. Nous tenons à préciser que le meurtrier sera aléatoire à chaque partie, et qu'il sera donc inutile de se souvenir des indices et des preuves des autres parties possibles. Cet aspect contribue à la longévité du titre, qui se termine en un peu plus d'une heure.Murderous Muses est un jeu qui mélange film interactif et puzzle game, et qui réussit assez bien son pari. La partie narrative, contrairement à d'autres productions similaires, est réduite à l'essentiel et les puzzles ne sont pas très compliqués. Il faudra plus ou moins une heure pour le terminer, mais il faudra y jouer plusieurs fois pour l'apprécier à sa juste valeur. La grande rejouabilité parvient donc à compenser certains des défauts du titre, ce qui le rend certainement intéressant pour les amateurs de films interactifs qui recherchent également un peu de jeu.