Binance vous dévoile 9 conseils pour sécuriser votre mot de passe à l’occasion de la Journée internationale du mot de passe

Utilisez un mot de passe long et unique : n’utilisez pas de mots de passe faciles à deviner du type « 123456 » ou « mot de passe ». Au contraire, choisissez un mot de passe d’au moins 12 caractères composé de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. Plus le mot de passe est long et complexe, plus il est difficile à craquer.

Veillez à ne pas utiliser d’informations personnelles : ne choisissez pas comme mot de passe des informations faciles à trouver, telles que votre nom, votre date de naissance ou votre numéro de téléphone. Les pirates informatiques peuvent facilement recueillir ces informations à partir de sources publiques. Votre mot de passe est dès lors fortement compromis. Privilégiez les combinaisons aléatoires de caractères qui n’ont rien à voir avec vos informations personnelles.

Recourez à l’authentification à deux facteurs (2 FA) : activez l’authentification à deux facteurs au mieux pour renforcer la sécurité de vos données. L’authentification à deux facteurs requiert des utilisateurs qu’ils communiquent un code ou un jeton supplémentaire pour accéder à leur compte. Les pirates ont ainsi plus de mal à obtenir un accès non autorisé, même s’ils parviennent à déchiffrer votre mot de passe.

Limitez l’utilisation du même mot de passe : évitez de réutiliser vos mots de passe entre plusieurs comptes ; le risque d’une faille de sécurité s’en verrait aggravé. Un compte piraté peut entraîner la perte de tous les autres comptes qui utilisent le même mot de passe. Pour minimiser les dommages en cas de faille de sécurité, utilisez un mot de passe unique pour chaque compte.

Mettez régulièrement à jour votre mot de passe : programmez un rappel pour changer votre mot de passe à intervalles réguliers, par exemple tous les 3 à 6 mois. Ne conservez pas le même mot de passe sur une longue période ; le risque de voir votre mot de passe piraté à terme augmenterait. La mise à jour régulière de votre mot de passe garantit la sécurité de votre compte.

Attention aux réseaux Wi-Fi publics : autant ne pas recourir aux réseaux Wi-Fi publics, comme ceux des cafés, des aéroports ou d’autres lieux publics, lorsqu’il s’agit d’accéder à des informations sensibles, comme votre compte Binance ou d’autres plateformes financières. Les réseaux Wi-Fi publics peuvent être non sécurisés et exposer vos informations personnelles à des pirates en puissance. Pour accéder à votre compte Binance, utilisez plutôt une connexion Internet fiable et sécurisée, comme le réseau Wi-Fi de votre domicile ou un réseau de données mobile.

Soyez prudent face aux tentatives d’hameçonnage : les attaques par hameçonnage sont hélas courantes en ligne, et la vigilance est de mise. Méfiez-vous des e-mails, des messages ou des sites web qui vous demandent des informations personnelles. Vérifiez toujours la légitimité de la source avant de cliquer sur un lien ou de communiquer des informations confidentielles.

Gardez vos logiciels et appareils à jour : une mise à jour de votre système d’exploitation, de votre navigateur web et de vos autres logiciels au moyen des derniers patches de sécurité et des dernières versions est cruciale pour préserver la sécurité de vos comptes. Les logiciels périmés peuvent contenir des erreurs susceptibles d’être exploitées par des pirates. Veillez aussi à ce que vos appareils, y compris votre ordinateur et votre téléphone portable, soient équipés de logiciels antivirus et anti-malware mis à jour afin de vous protéger contre les menaces réelles.

Autorisez les notifications par e-mail pour l’activité du compte : la plupart des comptes et des plateformes auxquelles nous pouvons souscrire aujourd’hui vous autorisent à activer les notifications par e-mail pour diverses activités du compte, comme les tentatives de connexion, les retraits et les modifications de la clé API. En validant ces notifications, vous pouvez recevoir des alertes en cas d’activité suspecte sur votre compte. Vous pourrez ainsi agir sans délai en cas de besoin. Passez régulièrement en revue ces notifications pour vous assurer que toutes les activités sur votre compte sont licites et signalez immédiatement toute activité suspecte aux équipes de sécurité ou de service à la clientèle.

— La sécurité constitue une priorité absolue pour Binance. À l'instar de toute autre entreprise en ligne, nous déployons tous les moyens pour garantir la sécurité des comptes de nos utilisateurs. Une sécurité efficace repose toutefois sur la collaboration. Binance a la lourde responsabilité de protéger ses utilisateurs ; leur degré de sensibilisation et leur vigilance devant leur éviter d'être victimes de cyberarnaques.Le paysage numérique évoluant, la sécurité des comptes en ligne revêt plus que jamais une importance cruciale. Des mots de passe défaillants et de mauvaises pratiques de sécurité exposent les utilisateurs à des cyberattaques, entraînant la perte potentielle d'informations personnelles et d'actifs.À l'occasion de la Journée internationale du mot de passe, et afin d'encourager une utilisation plus judicieuse des mots de passe, Binance, le premier écosystème blockchain et prestataire de services de cryptomonnaies au monde, dévoile 9 conseils pour aider les utilisateurs à créer et à préserver la sécurité de leurs mots de passe., ajoute Roy.