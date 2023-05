Karel Govaerts prend en charge le business development des solutions IIoT chez PHI DATA

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Grâce à sa vaste expérience du suivi et de la traçabilité, Karel Govaerts offre le profil idéal pour commercialiser les solutions IoT de PHI DATA« De nombreuses entreprises sont demandeuses de solutions de traçage des actifs et de surveillance d’état ainsi que de gestion des stocks », estime Kurt Nauwelaerts, responsable du département Integrated Solutions de PHI DATA. « Avec nos solutions, nous sommes en mesure d’augmenter la productivité, de réduire les coûts et d’améliorer sensiblement l’expérience client tout en garantissant la conformité. » Ces dernières années, PHI DATA a pris de nombreuses initiatives dans la poursuite de l’élargissement de son offre. C’est ainsi que l’entreprise a noué des partenariats avec des sociétés innovantes telles que Sensolus, Belintra et Blyott. Dans le même temps, le département Software Development s’est concentré sur l’enrichissement fonctionnel de ses propres solutions ainsi que sur la convivialité de l’implémentation et du support des produits.Karel Govaerts peut faire valoir 15 années d’expérience durant lesquelles il a permis aux entreprises de relever leurs défis de transformation numérique. Avant d’entrer chez PHI DATA, il a été actif dans plusieurs fonctions commerciales au sein d’entreprises technologiques innovantes dans le domaine du suivi et de la traçabilité ainsi que de la gestion d’actifs, notamment chez Emixis et Suivo. « PHI DATA est un diamant brut aux multiples facettes », considère Karel Govaerts. « L’entreprise occupe une position unique grâce à un large éventail de solutions et de services, outre plus de 40 années d’expérience. Qu’il s’agisse de simples étiquettes ID sur une boîte, du traçage de remorques, conteneurs et équipements ou encore de la génération de rapports de gestion, tout est disponible dans notre offre. Le marché est clairement en recherche de solutions susceptibles d’aider les entreprises à accroître leur efficacité, à réduire leurs coûts et à améliorer leur service. L’internet des objets leur offre une occasion unique d’atteindre ces objectifs. » Afin de se tenir informé de l’ensemble des tendances économiques, technologiques et sociétales, Govaerts est un lecteur assidu de l’actualité, tandis qu’il entretient sa condition physique par le tennis.« Karel représente un atout majeur pour PHI DATA », souligne Kurt Nauwelaerts. « Il prend toujours comme optique les solutions susceptibles d’aider le client et non pas le catalogue de produits. Il connaît à fond des secteurs comme le transport et la logistique, la construction et les services publics tout en sachant où se situent les points d’amélioration potentiels. Son expérience en matière de GPS, d’IoT et d’autres technologies, associée à une maîtrise des processus d’entreprise, en fait la personne idéale pour être le trait d’union entre la technologie et la valeur métier. » La désignation de Govaerts s’inscrit dans l’ambition du département Integrated Solutions de se positionner comme acteur dominant sur le marché IoT dans le Benelux et à l’international.À propos de PHI DATAPHI DATA – filiale du groupe Simac – est une entreprise ICT belge dont le siège se situe à Wemmel. Par ailleurs, l’entreprise dispose de filiales à Mons (Maisière) et Windhof/Koerich (Luxembourg). En tant que développeur indépendant et intégrateur de solutions Smart Edge, nous proposons toujours à nos clients les solutions les plus optimales. Pour ce faire, nous nous appuyons sur de nombreuses technologies modernes et innovantes dans le domaine de l’identification automatique, de la localisation et de l’IoT (Internet of Things ou internet des objets).Afin de soutenir nos plus de 2.000 clients fixes, nous pouvons compter sur une équipe d’environ 45 collaborateurs motivés et pluridisciplinaires. Par ailleurs, nous faisons appel à un réseau étendu de partenaires afin de garantir à tout moment la meilleure solution totale.Avec Simac Phi Data, PHI DATA est également présent aux Pays-Bas.