Ce qui a attiré l'attention dans The Mageseeker : A History of League of Legends, c'est principalement son gameplay et sa présentation. Un RPG d'action, avec une vision isométrique, ajouté à des graphismes en pixel art en haute définition a fait vibrer mon côté nostalgique et le jeu a immédiatement attiré mon attention lorsqu'il a été annoncé, il y a environ deux mois. The Mageseeker : A League of Legends Story nous met dans la peau de Sylas l'Abjugué, l'un des champions de League of Legends. Le jeu nous présente une narration sur les origines du personnage, en introduisant également des personnages secondaires qui sont importants pour le déroulement de l'intrigue. Le jeu commence par raconter comment Sylas, un jeune mage, est devenu chasseur de mages à Demacia, une ville où les pratiques magiques étaient considérées comme interdites. En effet, le personnage avait la capacité de voler la magie d'autres personnes. Lors d'une de ces actions, il a blessé et assassiné une famille entière et a été emprisonné. Lorsqu'il reçoit la visite de la Dame de Lumière Lux, une autre championne de LoL, notre héros finit par voler sa magie et par s'échapper. Seulement, pendant qu'il faisait cela, Demacia a été attaquée, le roi a été tué et il est devenu le principal suspect. Le problème est que Sylas a été emprisonné pendant longtemps, et en rejoignant une rébellion de mages, son seul but était de se venger de ceux qui l'avaient emprisonné.Il nous a fallu environ onze heures pour terminer The Mageseeker : A League of Legends Story et on peut dire que pendant tout ce temps de jeu, ce que nous avons vu était un récit solide et concis avec des moments d'émotion et des rebondissements intéressants. Nous avons cependant été un peu agacé par la façon dont l'histoire est racontée. Il y a quelques moments où les conversations entre les personnages prennent des tournures inattendues et abruptes, et le jeu utilise des éléments comme "s'endormir" pour calmer les esprits ou faire de petits changements dans le scénario. Comme le jeu est basé sur des missions, c'est acceptable, mais cela aurait pu être mieux exploré. De plus, une grande partie de l'histoire secondaire de The Mageseeker : A History of League of Legends est impliquée dans des documents qui sont éparpillés sur la carte en tant qu'objets à collectionner. Ils ont même un certain sens si vous en trouvez plusieurs - qui sont bien placés et la plupart sont faciles à localiser - mais la vérité est que, du moins pour moi, cela aurait pu être mieux exploré. En dépit d'un style artistique agréable, peu de scènes sont proposées, ce qui pèse un peu sur le jeu. De plus, les quêtes annexes, littéralement dans le jeu, ne servent qu'à obtenir des spoils, de nouvelles recrues pour le camp et des trophées, n'apportant pas grand-chose de nouveau à la narration.En revanche, la meilleure partie de The Mageseeker : A League of Legends Story est son combat. Exquisément intégré par Digital Sun dans les éléments généraux du jeu, tout fonctionne autour des capacités de Sylas. Au début, nous n'avons que deux types d'attaque, normale et lourde, mais au fur et à mesure que nous progressons dans l'histoire, nous apprenons différents types de combos et de sorts. Et cela contribue également à l'exploration. Avec ses chaînes attachées à ses mains, Sylas les utilise pour le combat, ainsi que pour avancer sur la carte, mais vous pouvez également tirer les ennemis, ou aller vers eux, en appuyant sur R1. Vous pouvez " courir " en appuyant sur X, ce qui permet également de surmonter certains mécanismes de plate-forme du jeu. Comme nous l'avons dit plus haut, Sylas a la capacité de voler des sorts à d'autres mages. Et c'est ainsi que nous apprenons de nouvelles techniques dans le jeu, c'est-à-dire que vous devez voler des sorts aux ennemis pour avoir la chance d'en apprendre de nouveaux. En plus du vol, vous devez progresser dans un arbre de compétences, disponible dans le camp, en dépensant les butins que nous trouvons au fur et à mesure que nous avançons dans l'histoire. Un autre mécanisme intéressant dans The Mageseeker : A League of Legends Story est la gestion du camp. Au fur et à mesure de notre progression, nous rencontrons des personnages qui joueront un rôle important dans la rébellion, qu'il s'agisse de ceux qui nous apprendront de nouveaux sorts ou de ceux qui nous permettront de rejouer des missions antérieures. D'une certaine manière, cette progression se fait de manière très naturelle, puisque le jeu ne nous propose pas plusieurs mécaniques à apprendre en même temps, mais nous présente plutôt tout cela de manière fragmentaire.Le titre profite même de cette capacité à voler de la magie à Sylas pour introduire une mécanique de roguelite dans une ligne spécifique de quêtes annexes. Au fur et à mesure de notre progression, nous pouvons choisir entre des sorts et des avantages spécifiques à ce lieu, mais qui sont instables pour continuer. Cela a apporté une touche différente au jeu, en apportant un élément de gameplay quelque peu inattendu mais utile. En gardant à l'esprit les différents types de public que League of Legends peut attirer, The Mageseeker : A League of Legends Story est un jeu accessible, en termes de difficulté. En plus des réglages standards entre Facile, Normal et Difficile, il y a des multiplicateurs de dégâts et de vie, à la fois pour les Sylas et les ennemis, qui peuvent faire du titre un véritable jeu d'enfant. Tout dépend du goût du client.The Mageseeker : A League of Legends Story est un jeu très agréable à regarder. Son pixel art est magnifique, les scénarios sont très beaux et il y a une bonne variété de personnages, de sorts et de lieux, qui se répètent très peu au fil des missions. En revanche, on ne peut pas en dire autant de la partie audiovisuelle. Bien que totalement localisé en français, tant au niveau de l'audio que du texte, The Mageseeker : A League of Legends Story n'a que très peu recours au doublage. On peut compter sur les doigts d'une main les moments où des scènes doublées apparaissent dans l'histoire. De plus, la bande-son est répétitive et n'accompagne pas les principaux moments d'émotion du récit. Et, chose incroyable, le jeu n'utilise aucune des fonctionnalités de DualSense, même si la vibration est activée.À part cela, certains bugs ont entravé notre progression. Le premier d'entre eux s'est produit lorsque, sans aucune explication plausible, et plus d'une fois, les boutons R1, R2, L1 et L2 ont cessé de fonctionner et ont empêché la progression. Nous avons échangé le DualSense contre un autre et l'erreur a persisté. Elle n'a été résolue qu'en redémarrant l'application. Autre bug notable : nous avons vaincu l'un des principaux boss, au prix de grands efforts, et l'écran est devenu tout noir après cela. Rien ne se chargeait, mais il était possible d'entendre Sylas bouger et les sons des boutons de pause, par exemple. Mais il n'y avait aucune réponse visuelle à l'écran. Une fois de plus, la solution était de fermer et de rouvrir l'application.The Mageseeker : A History of League of Legends est appréciable dans son ensemble. Le combat, sans aucun doute, est la base principale du gameplay, et c'est là que tout fonctionne le mieux. L'exploration des régions de Demacia était intéressante et belle, car le titre apporte un visuel incroyable en pixel art, mais aussi l'intrigue principale et les personnages qui sont introduits par elle sont intéressants et ajoutent au jeu. D'un autre côté, une bande son oubliable, des bugs et la non utilisation d'une fonctionnalité aussi géniale que DualSense tirent l'expérience vers le bas. Mais rien qui ne rende l'expérience mauvaise ou injouable, c'est juste que face à la brillance des combats et des visuels, ils ne sont pas à la hauteur du "reste de l'ensemble".