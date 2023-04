Développé par LCB Game Studio et édité en synergie avec Chorus Worldwide, Varney Lake est un visual novel teinté d'horreur qui s'appuie fortement sur une atmosphère rétro et l'utilisation de puzzles textuels rapides, dignes d'un livre de jeux. Avant d'aborder la narration de Varney Lake, il convient de préciser que le titre de LCB Game Studio fait partie d'un projet d'anthologie qui rappelle - de manière assez flagrante - l'expérience de bascule intitulée The Dark Picutres Anthology (développée par l'équipe de Supermassive Games avec une production assurée par Bandai Namco. On se retrouve donc, comme dans le cas de The Quarry et Until Dawn, avec des chapitres autonomes aux thématiques horrifiques. En résumé, Mothmen 1966 (c'est-à-dire le premier chapitre de cette anthologie) est une histoire en soi assez différente en termes de protagonistes et surtout d'ennemis/monstres que Varney Lake. Cependant, les deux font partie de Pixel Pulp, le nom de cette anthologie unique de visual novels sur le thème de l'horreur. Le nom de l'anthologie est en soi un signal clair de ce que l'on peut attendre de ces titres : une reconstitution du passé avec des graphismes en pixels et fortement ancrée dans le genre " pulp ". Et Varney Lake est bel et bien pulp, malgré une histoire sans surprise qui, contrairement à Mothmen 1966, traite d'une monstruosité bien plus célèbre et connue : le vampire. Mais procédons dans l'ordre. La trame narrative de Varney Lake est astucieuse et dote l'intrigue d'un rythme qui danse sans cesse au niveau des thèmes mais surtout au niveau des lignes temporelles. Ainsi, nous nous retrouvons, de chapitre en chapitre, à rebondir d'une année à l'autre, d'un personnage à l'autre. Et à cet égard, chaque chapitre s'ouvrira en nous montrant le personnage que nous incarnerons (et dont nous lirons également les pensées) et l'année dans laquelle il se déroule.Dans le détail, Varney Lake raconte l'histoire de trois enfants : Jimmy, Doug et Christine. Ces deux derniers sont cousins, tandis que Jimmy est l'ami de Doug. Les événements commencent en 1954, au cours d'un été chaud qui se déroule à Varney Lake (dont nous découvrirons bientôt d'innombrables détails, habilement disséminés sur une modeste carte). Dans ces chapitres, nous retrouverons la plupart des stéréotypes typiques du cinéma : amourettes d'adolescents, idées farfelues sur le thème de l'aventure, brutes impitoyables, lâcheté et héroïsme souvent inutile. Mais ce qui ressort le plus et constitue le véritable moteur et le mystère de tout cela, c'est la rencontre des garçons avec ce qui s'avérera - presque immédiatement - être un vampire. Année 1981. L'autre grande ligne temporelle du titre. Ici, c'est un certain Lou Hill qui tient les ficelles de la narration. Enquêteur spécialisé dans le paranormal, il se retrouve à interroger Jimmy et Christine afin de percer les secrets qu'ils ont gardés jusqu'à présent. Que s'est-il réellement passé cet été-là ? Qu'est-il arrivé au vampire ? Mais surtout : où est Doug ? On s'arrête là. Varney Lake est un titre capable de traîner en longueur malgré un rythme imprécis. La durée modeste et la possibilité de prendre des chemins différents rendent le titre rejouable et agréable, surtout pour les fans. Ceux qui s'attendent à être "terrifiés" risquent toutefois d'être déçus. Varney Lake a plutôt le goût d'un "Chair de poule" interactif (pour le meilleur et pour le pire), avec des éclairs d'originalité, quelques rebondissements prévisibles et un mystère qui, à sa manière, parvient à s'éterniser jusqu'au générique de fin, satisfaisant ainsi ceux qui se lancent dans l'aventure sans trop d'attentes.Varney Lake, en tant que visual novel, vous demandera surtout de lire et oui, d'innombrables textes muraux vous attendent. Entre les pensées et les dialogues des personnages, ainsi que les descriptions, Varney Lake réussit effectivement à reproduire l'atmosphère, qui est également renforcée par des graphismes sur lesquels nous reviendrons. Mais le titre ne se contente pas d'offrir les outils standards d'une aventure de lecture confortable (il y a des boutons de défilement automatique du texte et la possibilité de relire les textes du chapitre en cours), il propose aussi quelques puzzles textuels à la saveur délicieusement nostalgique. Si vous avez déjà joué à un jeu de livre ou aux aventures textuelles des PC des années 1980 (voire même avant), Varney Lake vous rappellera des souvenirs, en évoquant efficacement une structure de jeu simple mais efficace. Dans le détail, il s'agit d'énigmes purement textuelles dans lesquelles vous devez sélectionner certaines phrases (c'est-à-dire des actions) dans l'ordre chronologique. Les explorations textuelles et les choix sur la manière et l'endroit de passer certains moments ne manquent pas non plus. Les jeux de Doug (et bien d'autres) constituent un autre plaisir. Il s'agit de défis logiques résolument simples, dont certains ont déjà été vus à maintes reprises (comme celui qui consiste à créer des carrés en déplaçant seulement deux allumettes), mais qui parviennent à enrichir le gameplay, en évitant la monotonie. Certes, ce sont des défis que l'on peut contourner, mais nous avouons qu'ils ont presque toujours constitué une pause bienvenue dans la lecture.Graphiquement, Varney Lake est soit adoré, soit détesté. On parle ici d'un titre qui exploite à fond les graphismes en pixels des années 80 avec des palettes de couleurs souvent monochromes et des dérives " acides ". Le tout en offrant une identité enviable sans sacrifier les détails les plus importants. Soyons honnêtes, vous n'aurez pas de lieux super détaillés ou de panoramas à couper le souffle, mais le jeu se concentre sur les expressions et les événements/situations particulières avec des détails fortement en phase avec son identité pulp. Visuellement, le titre fonctionne et utilise intelligemment les pixels et les couleurs, créant une atmosphère fonctionnelle. Il inclut également des effets de lumière sporadiques et des animations élémentaires qui enrichissent efficacement l'ensemble. L'ambiance sonore est également agréable, avec des morceaux nostalgiques et efficaces. Heureusement, le titre est sous-titré en français, et c'est toujours bienvenue dans ce type de production où une bonne maîtrise de la langue est nécessaire pour profiter pleinement de ce nouveau chapitre de Pixel Pulp.Varney Lake confirme les bonnes impressions laissées par Mothmen 1966, en utilisant toutefois un monstre - le vampire - nettement plus abusé et connu, et donc prévisible. Mais si l'intrigue ne brille pas par son impact et son originalité, le titre confirme une utilisation habile du pixel art, parvenant à créer une atmosphère crédible et nostalgique. L'idée d'inclure des puzzles logiques est bonne, tandis que les puzzles textuels, dans leur simplicité, nous ramènent efficacement dans le passé. Pixel Pulp reste donc un produit recommandé pour les amateurs de romans visuels et les nostalgiques des années 80. Vive le pulp !