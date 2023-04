Lorsque nous avons commencé Afterimage, notre première pensée a été de se demander ce qui se passait ici. Nous rencontrons Renée, la protagoniste, une jeune fille amnésique qui a été la seule survivante d'un massacre dans son village. Ainsi, sans aucune information, nous partons pour un voyage plein de défis, dans lequel elle doit faire face à ses propres limites pour découvrir la vérité sur son passé. Afterimage se déroule dans un monde appelé Engardin, créé par une divinité qui a laissé quatre Goliaths pour le protéger. Après une longue guerre entre les humains et les Goliaths, une grande explosion connue sous le nom de "La Destruction" a dévasté le monde et mis fin au conflit. Les survivants ont formé des colonies, mais ils ont été attaqués par des forces mystiques et il ne restait que très peu de survivants. L'histoire d'Afterimage est l'un de ses points forts, avec un ton sombre et mélancolique. Elle est complexe, captivante et parvient à retenir l'attention du joueur du début à la fin. En plus de Renée, nous rencontrons Ifree, un personnage qui accompagne le protagoniste tout au long du jeu, ce qui apporte de bons dialogues et contribue à l'immersion du joueur dans l'univers du jeu. Sans trop entrer dans les détails de la narration, ce que je peux dire, c'est qu'Afterimage parvient à livrer une histoire intéressante, avec des rebondissements et des moments passionnants. En plus des différentes fins, qui sont basées sur ce que le joueur a fait et découvert tout au long du gameplay.Afterimage est un jeu de plateforme de type metroidvania qui ne laisse rien à désirer en ce qui concerne son style. Les éléments classiques du genre sont présents, pour le meilleur et pour le pire. Les capacités du personnage, par exemple, s'acquièrent progressivement, au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire. Curieusement, la seule compétence dont on dispose au début est une dérive vers l'arrière. Il n'y a pas d'air dash, par exemple, qui ne s'acquiert qu'en battant le premier boss et qui devient essentiel pour la suite de l'exploration. De plus, le jeu n'est pas linéaire. Que ce soit à cause de la façon dont l'histoire est racontée, il faut beaucoup explorer pour découvrir, parfois des chemins sans issue, d'autres qui manquent clairement encore d'une compétence pour devenir explorables. Il faut aussi noter que l'exploration dans Afterimage est assez difficile, car la carte ne se met à jour que lorsque vous trouvez un point de contrôle. Pour moi, c'est l'un des points forts du jeu, car le fait de ne pas savoir où aller m'a donné envie d'explorer davantage. Les cartes sont pleines d'ennemis, de pièges et de raccourcis à découvrir, en plus des coffres, bien sûr. Ces checkpoints sont fondamentaux pour le développement du gameplay d'Afterimage. Dans le meilleur style des "feux de joie" de Dark Souls, si le joueur échoue, il revient au dernier point qu'il a activé, mais tous les ennemis reviennent également. De plus, l'expérience obtenue, si vous n'êtes pas encore monté en niveau, est perdue et pour la récupérer, il est nécessaire de retourner sur le lieu de la mort. Si, au cours de ce parcours, le joueur échoue à nouveau, l'expérience précédente est perdue définitivement, et ce que vous avez obtenu entre les deux morts va au point de décès.La première impression d'Afterimage a été incroyable. Les visuels du jeu sont vraiment époustouflants et c'est à couper le souffle de le jouer dans une résolution 4K. Chaque détail est incroyable et le style artistique du jeu est vraiment à couper le souffle. Cependant, Afterimage échoue sur un point important pour un metroidvania : l'interface de la carte est limitée. On peut même admettre qu'il faille atteindre un point de contrôle pour que la progression soit sauvegardée, ce qui facilite l'exploration, mais l'absence de marqueurs pour les trésors est frustrante. Le jeu offre même la possibilité au joueur d'insérer ces marqueurs manuellement, mais ils sont volumineux et le zoom sur la carte ne fonctionne pas bien. De ce fait, on finit par s'ennuyer un peu. Peut-être qu'une future mise à jour résoudra ce problème. Du point de vue de la bande sonore, la musique remplit son rôle. Elle n'est pas remarquable, mais permet d'accompagner la progression efficacement. Il faut avouer que, face à la qualité visuelle, on s'attendait à un son un peu plus qualitatif et percutant. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas que le son soit mauvais, mais il est loin d'être à la hauteur de la présentation graphique. C'est d'autant plus regrettable que l'édition Deluxe (et la version physique) inclut la bande-son numérique et un artbook numérique (ainsi qu'une jaquette réversible pour l'édition Blu-Ray 4K).En revanche, le combat dans Afterimage est l'un des points forts du jeu. En plus d'une grande variété d'ennemis et de boss, chaque adversaire a un schéma d'attaque unique, qui peut varier en fonction de sa barre de HP. Il faut donc mémoriser certains mouvements pour vaincre les boss, par exemple, et ainsi choisir la manière de les affronter. Il faut également noter qu'au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire, on dispose d'un arsenal conséquent pour faire combattre Renée. Des armes aux capacités magiques, notre personnage peut équiper jusqu'à deux types d'armes en même temps, ainsi qu'une magie, en utilisant deux boutons distincts pour attaquer. Le choix du type de chaque arme est également crucial, car elles peuvent varier les unes des autres, des bonus pour les dégâts physiques et élémentaires aux capacités spéciales. Afterimage propose également un grand arbre de compétences, que nous utilisons pour faire évoluer Renée. Tant que vous avez suffisamment de points de talent, que vous pouvez trouver dans le monde ou gagner en montant en niveau de façon traditionnelle, vous pouvez choisir votre voie, soit en améliorant vos attributs, soit en améliorant vos armes. La plupart des bonus de cet arbre sont passifs, mais il y a aussi des capacités d'armes qui apportent encore plus de variation au combat, qui peuvent être équipées de manière limitée et qui apportent des avantages tels que la détection des trésors, une plus grande portée pour collecter les rosées et une course plus longue. Toujours en ce qui concerne les améliorations apportées au protagoniste, il existe une mécanique permettant de créer des repas, qui offrent des bonus permanents et des effets temporaires s'ils sont consommés plusieurs fois.Afterimage est un metroidvania incontournable pour les fans du genre. Outre des graphismes époustouflants, le jeu propose une narration complexe, différentes fins et des rebondissements intéressants. Savoir ce que le destin réserve à Renée est la force motrice du jeu. D'un autre côté, il y a des défauts. La carte, bien qu'immense, apporte une grande limitation, qui est même surmontée lorsque le voyage rapide est débloqué, mais ne résout pas beaucoup de problèmes que les explorateurs et les chasseurs de succès / trophées trouveront. La bande-son est également un peu en retrait, face à la qualité du produit dans son ensemble.