Unit4 annonce la disponibilité générale d’App Studio, une plateforme de programmation schématique pour le développement d’applications professionnelles et l’automatisation des processus

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Étendre facilement les implémentations de Unit4 ERP afin de répondre aux besoins spécifiques d’une organisation

Développer des applications personnalisées, qui s’exécutent sur tous les appareils

Automatiser la validation des données et les processus opérationnels

Éviter le codage : la configuration est facilitée par une interface de type « glisser-déposer », à programmation schématiqueRéagir rapidement aux modifications des processus d’entreprise afin de s’arroger un avantage concurrentiel

Répondre aux besoins de localisationCréer de nouveaux processus et fonctionnalités et promouvoir l’innovation.

3 – Unit4 , un leader du secteur des applications Cloud pour entreprises a annoncé aujourd’hui la disponibilité générale d’App Studio, une nouvelle fonctionnalité de Unit4 Extension Kit, qui aidera les clients à rationaliser leurs initiatives de développement et d’automatisation.Fondée sur la plateforme Unit4 People Platform, App Studio propose de nouvelles possibilités de personnalisation de Unit4 ERPx, permettant ainsi aux clients de créer de nouvelles applications professionnelles pour améliorer leur productivité. La fonctionnalité prend également en charge l’automatisation des tâches ; les clients pourront ainsi concevoir, développer et déployer leurs solutions personnalisées dans un environnement de programmation schématique.La solution Unit4 Extension Kit a déjà aidé plus de 200 clients à automatiser des tâches opérationnelles essentielles et à créer des flux d’intégration de données permettant d’étendre les capacités de leurs applications Unit4. L’année dernière, Unit4 a inauguré Industry Mesh, qui utilise la plateforme d’Extension Kit pour développer plus de 100 flux de données sectoriels et assure la connexion fluide d’ERPx aux applications d’entreprise les plus utilisées.Avec App Studio, les clients d’ERPx pourront :Les partenaires utilisant Extension Kit pourront également utiliser App Studio pour développer des applications répondant aux besoins de localisation et de personnalisation. Les applications développées par les partenaires seront disponibles sur le nouveau portail Unit4 Marketplace., entreprise partenaire de Unit4, déclare :déclares, client de Unit4., déclare :Unit4 App Studio sera disponible pour les clients nouveaux et existants d’ERPx à partir du 13 avril.