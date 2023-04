R-Type Final 3 Evolved

Si vous êtes un fan de jeux vidéo de la vieille école, il est pratiquement évident que vous connaissez la série R-Type. Il s'agit de l'une des pierres angulaires du genre "shoot 'em up", souvent abrégé en "shm'up". Le gameplay de ce genre est on ne peut plus simple : vous prenez un vaisseau spatial et vous vous promenez dans des niveaux horizontaux en tirant sur tout ce qui bouge. Dans les années 1990, ce genre a probablement atteint son apogée notamment avec la saga R.Type, qui était largement associée à un gameplay extrêmement punitif. Des années plus tard sur le marché, le choix pour ce genre de titre n'est plus aussi florissant, du moins jusqu'à ce que, il y a quelques années, le créateur de R-Type, Kazuma Kujo, décide de fonder sa propre société de production, appelée Granzella, de racheter les droits de R-Type à IREM et de lancer une campagne sur Kickstarter pour refaire un titre avec le même feeling que l'original. Après avoir récolté 900 000 dollars et trouvé l'éditeur NIS America, R-Type Final 2 était né, une suite de R-Type Final qui était à toutes fins utiles la quintessence du titre. Aujourd'hui, malgré le 3 dans le titre, R-Type Final 3 n'est qu'une version revue et corrigée, avec quelques niveaux supplémentaires, du projet qui a été couronné de succès sur Kickstarter. Y a-t-il vraiment beson d'une intrigue dans un shoot'em up ? Le joueur moyen qui aborde un tel jeu de tir s'attend à des vaisseaux spatiaux, à de nombreux ennemis à abattre et à une grande satisfaction à augmenter sa puissance de feu.Dans cette troisième incarnation du jeu (bien que ce ne soit pas exactement la troisième), tout cela est bien en place. Vous démarrez le jeu, appuyez sur start game, regardez la très inutile scène d'ouverture qui vous fait démarrer d'un hangar et commencez à tirer comme s'il n'y avait pas de lendemain sur tout ce qui bouge. Faites attention à la façon dont vous vous déplacez pour éviter de vous cogner contre les murs qui composent le niveau et, de temps en temps, récupérez un bonus pour améliorer votre puissance de feu. Concrètement, si vous avez R-Type Final 2 (sur PS4 ou autres), vous retrouverez l'intégralité de son contenu soit douze stages, les apports du DLC Stage Pass 1 (une vingtaine de stages issus des vieux R-Type, mais aussi d'autres titres d'Irem comme In the Hunt, Image Fight et Mr Heli), auxquels s'additionnent sept levels supplémentaires qui créent le parcours R-Type Final 3, la possibilité de débloquer la centaine de vaisseaux (qui ont chacun leur particularité) ainsi qu'une introduction compatible PSVR2 (les fonctionnalités seront introduites via une mise à jour à une date ultérieure) mais aussi des fonctions en ligne. Il est notamment fait état d'un monde central permettant aux joueurs de se rassembler en tant qu'avatar pilote. Reste à savoir quand la mise à jour sera effectuée.R-Type Final 3 Evolved, vous l'aurez deviné, est un shoot em up classique qui vous place à bord d'un vaisseau spatial et vous fait tirer sur tout ce qui bouge. Évidemment, puisqu'il s'agit d'un jeu sorti en 2023, les boutons sur lesquels vous devez appuyer ne sont plus seulement un pour tirer et un pour lancer des attaques plus lourdes, mais en plus de ces deux boutons, vous pouvez augmenter ou diminuer la vitesse de votre vaisseau spatial, charger le tir pour le rendre encore plus destructeur, et enfin vous pouvez détacher votre pod pour l'attacher au nez du vaisseau ou à l'arrière (en fait, c'était aussi possible dans le R-Type d'origine). Au début du jeu, vous aurez la possibilité de choisir le vaisseau spatial avec lequel vous souhaitez partir à l'aventure. Au début, il n'y en aura que trois, mais au fur et à mesure que vous avancerez dans le titre, vous pourrez acquérir de la monnaie de jeu qui, une fois dépensée, vous permettra d'obtenir des vaisseaux supplémentaires avec lesquels vous pourrez tout détruire, ainsi que la possibilité de personnaliser esthétiquement votre vaisseau. Le problème de base est que, mis à part le côté esthétique et le comportement de certains pods (c'est-à-dire les capsules que vous récupérez au début de chaque niveau), tous les vaisseaux se comporteront de manière quasi identique. C'est vraiment dommage car s'ils étaient différenciés, ils auraient donné une motivation supplémentaire pour relancer le titre.Au fur et à mesure que vous progressez dans les niveaux, vous devez collecter les bonus dont le jeu est truffé. Comme le veut la tradition, chaque bonus est marqué d'une couleur différente. Il y aura un tir droit, un tir laser qui rebondira sur la partie affichée du niveau et un autre qui tirera des rayons laser circulaires ayant un plus grand rayon d'action. Il n'y a pas de bombes de shoot 'em up classiques, ou plutôt elles ne sont pas présentes dans le sens le plus conventionnel du terme. Habituellement, dans les titres de ce genre, la quantité de bombes ou d'attaques spéciales est définie par un nombre qui se régénère au fur et à mesure que l'on trouve des bonus. Dans R-Type Final 3 Evolved, la super-attaque est représentée par une barre qui se remplit au fur et à mesure que le pod frontal détruit des ennemis. En la chargeant à 100 %, vous déclencherez une attaque vraiment dévastatrice qui sera particulièrement utile contre les boss de fin de niveau. Mais parlons du degré de difficulté du jeu. R-Type a toujours été synonyme de difficulté, et ce Final 3 Evolved ne fait pas exception. Il y aura cinq niveaux de difficulté, mais même aux niveaux les plus bas, c'est-à-dire l'entraînement et l'enfant, le défi sera vraiment élevé. Disons que la seule différence sera le nombre d'ennemis à l'écran et les crédits dont vous disposerez une fois que vous aurez terminé les trois vies canoniques, mais tout compte fait, une chose est plus que certaine : R-Type Final 3 Evolved est un titre sacrément difficile et il n'est pas à la portée de tout le monde. Si vous n'aimez pas les titres qui demandent de l'engagement, restez à l'écart, ce n'est vraiment pas pour vous, même dans la difficulté la plus basse.Le talon d'Achille de ce nouveau R-Type réside certainement dans l'aspect technique, c'est-à-dire les graphismes et le son. La franchise en question a toujours fait un large usage des couleurs sombres, qui étaient vraiment appropriées pour donner un ton sombre aux niveaux proposés. Final 3 Evolved de ce point de vue est un peu différent. Les couleurs de certains niveaux sont plus vives alors que pour d'autres l'ambiance sombre est maintenue, mais ce qui n'est pas du tout convaincant, ce sont les décors et les choix stylistiques faits pour certains stages. Les textures sont dépouillées et mal définies, ne ressemblant même pas à un titre PlayStation 5, mais plutôt à un titre sorti sur la console de troisième génération de Sony, mais surtout, certains niveaux ont des effets pour le moins gênants. Nous pensons par exemple à la pluie dans le deuxième niveau, qui est plus déroutante qu'autre chose, limitant grandement la vue du joueur qui se confond avec les balles tirées par les ennemis. De plus, le jeu ne bénéficie pas toujours d'une bonne fréquence d'images, ul y a parfois des creux et des bégaiements. Surtout pour un jeu qui exige une grande précision, c'est décevant.Indépendamment de la plate-forme, l'utilisation de l'Unreal Engine 5 aurait probablement du aider à améliorer l'ensemble et à fournir plus d'effets graphiques. Surtout lorsqu'il s'agit de vaincre les ennemis de fin de niveau, des explosions à l'écran auraient été une belle récompense. Au lieu de cela, il y a une fanfare, tout au plus de petites explosions et une aura bleue autour du vaisseau. Et comme nous venons de le mentionner, même votre propre mort est assez peu spectaculaire. Autre point négatif, la musique qui, si elle semble suffisante au premier abord, lasse à la longue. Les morceaux utilisent abondamment des bases techno, mais ils sont vraiment trop anonymes pour être appréciés et entrent de plein droit dans le top des hits des bandes originales de jeux vidéo. A noter que l'édition physique du jeu comprend la bande-son officielle de R-Type Final 3 sur CD et l'Art Book à couverture souple "The Artwork of R-Type Final 3".R-Type Final 3 Evolved n'est pas un mauvais titre, seulement il semble bâclé et non peaufiné. Son plus gros défaut réside dans l'aspect technique, qui semble bien trop grossier et inadapté pour une exclusivité PlayStation 5, et même la musique est oubliable. Un titre qui ne plaira pas à tout le monde, notamment à cause de sa difficulté vraiment punitive même dans les niveaux les plus bas, mais pour un jeu appartenant à cette saga, il fallait s'y attendre. R-Type Final 3 Evolved est un titre recommandé uniquement à ceux qui aiment vraiment ce type de jeux, dont il est aujourd'hui de plus en plus difficile de trouver des représentants valables. Les autres resteront sur le deuxième épisode.