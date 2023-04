Année après année, les géants du jeu sportif comme EA Sports se consacrent à une vie de sorties annuelles. C'est beaucoup demander, étant donné la demande croissante pour des jeux constamment mis à jour qui correspondent aux normes modernes. C'est d'autant plus vrai lorsqu'un autre géant du développement, tout aussi puissant, sort la même simulation sportive. Il ne fait aucun doute que les joueurs établissent fréquemment des tableaux comparatifs pour déterminer quelle franchise a fait mieux que l'autre. C'est peut-être la raison pour laquelle EA Sports a suspendu la sortie d'autres jeux PGA Tour en 2015. La concurrence avec les jeux PGA Tour 2K est devenue rude et EA Sports s'est retiré de la course. Près d'une décennie plus tard, EA Sports revient sur le marché la course avec son dernier jeu EA Sports PGA Tour. Étant donné l'énorme écart qui s'est creusé depuis la sortie du dernier jeu, nous allons comparer sa qualité à celle de son concurrent, PGA Tour 2K23, et l'évaluer en tant qu'entité autonome. Golfeur professionnel ou non, EA Sports PGA Tour 2023 doit être capable d'offrir aux joueurs de tous horizons des heures de jeu de qualité. C'est en grande partie ce que propose le contenu. La question " que puis-je faire ? " à laquelle EA Sports PGA Tour doit répondre rapidement. Eh bien, les joueurs peuvent accéder à de nombreux modes, notamment le mode carrière, les mini-jeux de parrainage, le mode multijoueur en ligne, les tournois saisonniers en ligne et les défis d'entraînement. Individuellement, bien que les modes offrent une richesse de contenu et de quoi s'occuper, ils n'offrent pas nécessairement le genre de profondeur qu'offre PGA Tour 2K23. Les défis d'entraînement sont assez nombreux, suffisamment pour permettre aux nouveaux venus d'apprendre et de perfectionner leur art du golf virtuel. Cependant, ils n'offrent pas de retour d'information permettant d'abandonner les mauvaises habitudes ou de renforcer les bonnes.Les missions sont conçues en fonction des performances de golf réelles. Chacune d'entre elles comporte des pistes uniques et donne lieu à des récompenses en cas de réussite. Vous pouvez relever des défis quotidiens pour débloquer davantage de butin. Si vous avez l'esprit de compétition, vous pouvez participer à des tournois en ligne qui classent les joueurs dans des tableaux de classement. Vous pouvez également changer de style de jeu, en passant des styles habituels à des styles plus originaux, que vous jouiez de manière décontractée ou que vous participiez à des missions à fort enjeu. Cela dit, les options en ligne proposées restent assez limitées par rapport à PGA Tour 2K23. Ce dernier offre plus de possibilités de personnaliser les joueurs, de créer des parcours et même de faire progresser les compétences de vos joueurs grâce à un système de progression basé sur des arbres de compétences. Si c'est votre tasse de thé, PGA Tour 2K23 est mieux placé pour vous servir. Cependant, le mode carrière d'EA Sports PGA Tour est assez approfondi, contrairement aux autres. C'est le type de jeu hors ligne qui exige beaucoup d'efforts et de travail honnête pour atteindre le sommet. Étant donné que d'autres mises à jour sont prévues, ces problèmes seront peut-être résolus pour offrir aux joueurs une expérience plus transparente et plus gratifiante. Cependant, ni PGA Tour 2K23 ni EA Sports PGA Tour n'ont d'histoire captivante, ni aucune forme d'histoire d'ailleurs. Si l'on y réfléchit bien, c'est en quelque sorte une occasion manquée. Même d'autres simulations sportives ont un mode histoire, même s'il est plutôt médiocre. Les histoires sont un moyen parfait pour que les joueurs s'intéressent aux personnages. Sans elles, les joueurs ne peuvent compter que sur leur passion pour le golf. Il faut d'ailleurs noter un point particulièrement gênant : EA Sports PGA Tour n'a pas été localisé en français, tout est intégralement en anglais. C'est sans doute pour cela qu'Electronic Arts n'a même pas sorti le jeu en version physique dans la majeure partie de l'Europe.À la surprise générale, EA Sports PGA Tour ne tourne qu'à 30 images par seconde sur PS5. Cela affecte considérablement la mécanique du swing, dont vous avez peut-être entendu des joueurs se plaindre. Il y a un décalage étrange entre le swing et le temps qu'il faut pour frapper la balle, qui est plutôt lent. En plus d'affecter l'apparence du jeu, les problèmes de décalage affectent également la jouabilité elle-même, car vous devez tenir compte du léger décalage lorsque vous chronométrez la mécanique de l'élan. Sinon, EA Sports PGA Tour est d'une beauté époustouflante. Les tapis d'herbe luxuriante et les éléments botaniques ressortent facilement de l'écran. Même le son n'est pas laissé au hasard, l'audio 3D simulant parfaitement les commentaires, les applaudissements du public et même le gazouillis des oiseaux et le ruissellement de l'eau à proximité. L'heure de la journée change au fil des parties, et la météo joue son rôle. Vous pouvez même voir les nuages commencer à se dissiper, ce qui vous permet d'apercevoir les rayons dorés du soleil lorsqu'il se couche. La série PGA Tour d'EA Sports a démarré avec Tiger Woods. Depuis, les stars du golf sont en tête d'affiche, comme Rory McIlroy en 2015. Si EA Sports PGA Tour ne braque pas les projecteurs sur une seule star, il met en scène un nombre impressionnant de golfeurs populaires, notamment des membres du circuit de golf LIV. Grâce aux licences officielles, EA Sports propose le nombre de parcours le plus impressionnant à ce jour. Ils s'élèvent à 30 des parcours les plus emblématiques de PGA Tours, jusqu'à présent. Vous trouverez des parcours réels comme St Andrews, Bay Hill, Augusta National Park, Pebble Beach et Tara Iti. De plus, EA Sports a ajouté des lieux fantastiques qui ont l'air tout aussi surréalistes que ceux de la vie réelle. Surtout, les mécanismes de balle sont aussi réalistes que possible. Vous pouvez constater les efforts déployés pour reproduire la physique la plus précise de la balle, de la façon dont elle roule sur le green à la façon dont elle tombe dans les obstacles d'eau, en passant par la façon dont le vent et les contours du terrain affectent son mouvement. Le réalisme contribue à vous immerger dans le jeu. Vous avez l'impression d'être un vrai golfeur qui doit prendre en compte toutes les merveilles de la nature dans son jeu.Grâce à la technologie actuelle, presque tous les jeux sportifs peuvent être transformés en jeux virtuels. Le seul secret réside dans la manière dont le développeur simule l'aspect et les sensations du jeu réel dans le jeu virtuel. EA Sports PGA Tour fait un excellent travail de simulation de la mécanique des clubs de golf et de la mécanique de la balle sur différents parcours. La balle met une éternité à atteindre sa destination sur le vieux parcours de St Andrews. En revanche, elle met moins de temps sur les parcours plus souples et la myriade de pentes d'Augusta. La jouabilité est également profonde, fluide et unique. Il est profond dans le sens où il incorpore un jeu stratégique. EA Sports utilise un système de swing par bâton où vous utilisez votre souris ou votre stick analogique pour contrôler le swing du club de golf. Il s'agit de la même notion utilisée dans PGA Tour 2K23, qui permet de passer facilement de l'un à l'autre. Dans les prochaines mises à jour, EA Sports prévoit de proposer un système de contrôle par pression de bouton. Le choix de cette solution dépendra des préférences de chacun. Il convient de noter que le système de swing d'EA Sports PGA Tour 2023 est plus approfondi que celui de PGA Tour 2K23. Il intègre plusieurs facteurs pour déterminer la précision. Certains tirs sont effectués sur des surfaces et des parcours accidentés, comme dans la vraie vie, ce dont vous devrez tenir compte dans votre swing. De plus, des facteurs tels que le vent jouent un rôle dans la décision de ralentir ou de prendre un swing élevé, ainsi que les niveaux de pente et les conditions météorologiques qui rendent le sol ferme ou non. Vous avez le choix entre 20 types de coups. Chacun d'entre eux est unique. N'hésitez pas à expérimenter tous les types de tir, car les joueurs ont des styles de jeu différents. Dans l'ensemble, de nombreux facteurs entrent en jeu et créent une profondeur qui rend le jeu aussi amusant que satisfaisant lorsqu'il s'agit de réussir un grand coup.EA Sports PGA Tour 2023 a beaucoup à offrir. Des graphismes à la jouabilité en passant par le réalisme sur tous les fronts. Le jeu est d'une beauté époustouflante et offre un son exceptionnel, aussi proche de la réalité qu'il est possible de l'être. La jouabilité est non seulement agréable, mais elle respecte également les règles de la physique, de sorte que le swing et la balle réagissent comme ils le feraient dans la réalité.La principale déception, semble-t-il, est la mécanique du swing, dont il est franchement lassant de parler. Il est tout simplement trop lent, quel que soit le prototype de swing choisi. Espérons que ce problème sera résolu dans les prochaines mises à jour, car dans la vie réelle, il n'est pas possible de jouer au golf aussi longtemps. L'autre problème est le timing, qui est une conséquence de la lenteur du swing. Si vous voulez un swing rapide ou lent, c'est un cauchemar à cause de l'imprécision de la mécanique du swing. Cela dit, EA Sports PGA Tour reste la simulation de golf la plus époustouflante et la plus surréaliste qui soit. Avec quelques retouches ici et là, ce jeu atteindra sans aucun doute des sommets inégalés.